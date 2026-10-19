Η έκπληξη του Σουλτάτου για τα 47α γενέθλια της Λασκαράκη: «Ο δικός μου ουρανός φωτίζει απ’ τα δικά σου μάτια», συγκινήθηκε η ηθοποιός
Η έκπληξη του Σουλτάτου για τα 47α γενέθλια της Λασκαράκη: «Ο δικός μου ουρανός φωτίζει απ’ τα δικά σου μάτια», συγκινήθηκε η ηθοποιός
Ο σεφ δημοσίευσε φωτογραφίες της συζύγου του με την τούρτα που διάλεξε και τον εντυπωσιακό στολισμό
Τα 47 έκλεισε η Βάσω Λασκαράκη και ο Λευτέρης Σουλτάτος της ευχήθηκε δημόσια μέσα από μία ανάρτηση στο Instagram.
Ο σεφ, τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου, δημοσίευσε φωτογραφίες της ηθοποιού στο προφίλ του, με την ίδια να κρατά την τούρτα της στα χέρια και πίσω της ο χώρος να είναι στολισμένος με χρυσά, μαύρα, ασημένια και λευκά μπαλόνια.
«Χρόνια πολλά, γυναίκα μου, να σ’ έχει ο Θεός καλά, γιατί ο δικός μου ουρανός φωτίζει απ’ τα δικά σου μάτια», έγραψε ο Λευτέρης Σουλτάτος στη λεζάντα της ανάρτησής του.
Δείτε την ανάρτηση
Η Βάσω Λασκαράκη, μέσα από τα stories στο δικό της προφίλ, αποκάλυψε πως ο σύζυγός της της έκανε έκπληξη για τα γενέθλιά της, στολίζοντας τον χώρο χωρίς εκείνη να έχει την παραμικρή ιδέα.
«Ξυπνώντας από ένα ξενύχτι που με βρήκε εντελώς απροετοίμαστη», ανέφερε αρχικά στο βίντεο που μοιράστηκε, για να προσθέσει βουρκωμένη: «Νόμιζα ότι είχα κανονίσει πως θα περάσω τα γενέθλιά μου... ήσυχα στο σπίτι... νόμιζα!!! Γιατί έχω παντρευτεί τελικά τον πιο παλαβό άνθρωπο που υπάρχει....».
Ο σεφ, τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου, δημοσίευσε φωτογραφίες της ηθοποιού στο προφίλ του, με την ίδια να κρατά την τούρτα της στα χέρια και πίσω της ο χώρος να είναι στολισμένος με χρυσά, μαύρα, ασημένια και λευκά μπαλόνια.
«Χρόνια πολλά, γυναίκα μου, να σ’ έχει ο Θεός καλά, γιατί ο δικός μου ουρανός φωτίζει απ’ τα δικά σου μάτια», έγραψε ο Λευτέρης Σουλτάτος στη λεζάντα της ανάρτησής του.
Δείτε την ανάρτηση
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Η Βάσω Λασκαράκη, μέσα από τα stories στο δικό της προφίλ, αποκάλυψε πως ο σύζυγός της της έκανε έκπληξη για τα γενέθλιά της, στολίζοντας τον χώρο χωρίς εκείνη να έχει την παραμικρή ιδέα.
«Ξυπνώντας από ένα ξενύχτι που με βρήκε εντελώς απροετοίμαστη», ανέφερε αρχικά στο βίντεο που μοιράστηκε, για να προσθέσει βουρκωμένη: «Νόμιζα ότι είχα κανονίσει πως θα περάσω τα γενέθλιά μου... ήσυχα στο σπίτι... νόμιζα!!! Γιατί έχω παντρευτεί τελικά τον πιο παλαβό άνθρωπο που υπάρχει....».
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