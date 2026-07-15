Κατερίνα Παπουτσάκη: Τελευταία με φλερτάρουν πολύ γυναίκες, νιώθω λίγο άβολα, αλλά είναι γοητευτικό

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Σε άλλο σημείο, η ηθοποιός μοιράστηκε τις σκέψεις της σχετικά με τα μουσικά ακούσματα του γιου της και ειδικότερα με την επιλογή του παιδιού της να ακούει τραπ: «Κάνουμε πολύ καλή παρέα με τα παιδιά μου, θέλουν να βγαίνουν έξω. Είναι πολύ κοινωνικοί. Τα παιδιά μου άκουγαν metal. Τώρα ο Μάξιμος ακούει τραπ, όπως κάθε παιδί της ηλικίας του. Του λέω "άκου, αλλά μην παίρνεις σοβαρά τους στίχους". Για πάρα πολλά χρόνια άκουγε τραπ σε διάφορα σπίτια φίλων του και έφευγε κλαίγοντας, γιατί δεν μπορούσε να ακούει να μιλάνε έτσι για τις γυναίκες και τους ανθρώπους. Ευτυχώς δεν ακούει τα πολύ κακά. Έχω τεράστιο θέμα, αλλά έχουμε κάνει πολλές κουβέντες».