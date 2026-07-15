Κατερίνα Παπουτσάκη: Τελευταία με φλερτάρουν πολύ γυναίκες, νιώθω λίγο άβολα, αλλά είναι γοητευτικό
Κατερίνα Παπουτσάκη: Τελευταία με φλερτάρουν πολύ γυναίκες, νιώθω λίγο άβολα, αλλά είναι γοητευτικό
Δεν θέλω να ερωτευτώ σύντομα, έχω κάνει πολλά λάθη σε αυτόν τον τομέα, είπε η ηθοποιός
Στο έντονο φλερτ που δέχεται το τελευταίο διάστημα από γυναίκες αναφέρθηκε η Κατερίνα Παπουτσάκη, παραδεχόμενη ότι αν και κάποιες φορές νιώθει άβολα, το βρίσκει γοητευτικό.
Η ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή Rainbow Mermaids που δημοσιεύτηκε την Τετάρτη 15 Ιουλίου στο YouTube, περιγράφοντας πώς αισθάνεται όταν γυναίκες την προσεγγίζουν ερωτικά. Η Κατερίνα Παπουτσάκη σχολίασε ότι έχει αυξηθεί το φλερτ από το ίδιο φύλο, λέγοντας: «Τελευταία με φλερτάρουν πολύ γυναίκες με ωραίο τρόπο. Είναι πολύ γοητευτικό. Νιώθω λίγο άβολα, αλλά είναι πολύ γλυκό».
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Στη συνέχεια, μίλησε για την προσωπική της ζωή, σχολιάζοντας ότι έχει κάνει λάθος επιλογές στον συγκεκριμένο τομέα, ενώ πρόσθεσε πως δεν την ενδιαφέρει να ερωτευτεί σύντομα: «Δεν θέλω να ερωτευτώ σύντομα, αν και είναι πολύ ωραίο συναίσθημα. Δεν ξέρω τι ακριβώς ερωτεύομαι. Έχω κάνει πολλά λάθη σε αυτόν τον τομέα, στις επιλογές μου. Έχω και ανεκπλήρωτους έρωτες. Τέσσερις φορές έχω ερωτευτεί στη ζωή μου και κατέληξε σε σχέση».
Έπειτα, αναφέρθηκε στη συνθήκη του χωρισμού όταν υπάρχουν παιδιά, εξηγώντας πως όταν παντρεύτηκε με τον πρώην σύζυγό της και πατέρα των γιων της, Παναγιώτη Πιλαφά είχε πιστέψει στο «για πάντα» και πως ο γάμος τους θα είχε διάρκεια: «Δεν έχει καμία σχέση ο χωρισμός όταν έχεις παιδιά. Όταν παίρνεις την απόφαση σκέφτεσαι τα παιδιά σου, αλλά αν πρέπει να συμβεί, θα συμβεί και εκεί πρέπει να το διαχειριστείς. Ποτέ δεν χωρίζεις με αυτόν τον άνθρωπο, γιατί πάντα θα είναι ο πατέρας των παιδιών σου. Εγώ από τη στιγμή που έκανα παιδιά, ήθελα να ισχύσει το για πάντα, παρ' όλο που στη δική μου περίπτωση ήταν πολύ δύσκολό. Τελικά δεν λειτούργησε».
Σε άλλο σημείο, η ηθοποιός μοιράστηκε τις σκέψεις της σχετικά με τα μουσικά ακούσματα του γιου της και ειδικότερα με την επιλογή του παιδιού της να ακούει τραπ: «Κάνουμε πολύ καλή παρέα με τα παιδιά μου, θέλουν να βγαίνουν έξω. Είναι πολύ κοινωνικοί. Τα παιδιά μου άκουγαν metal. Τώρα ο Μάξιμος ακούει τραπ, όπως κάθε παιδί της ηλικίας του. Του λέω "άκου, αλλά μην παίρνεις σοβαρά τους στίχους". Για πάρα πολλά χρόνια άκουγε τραπ σε διάφορα σπίτια φίλων του και έφευγε κλαίγοντας, γιατί δεν μπορούσε να ακούει να μιλάνε έτσι για τις γυναίκες και τους ανθρώπους. Ευτυχώς δεν ακούει τα πολύ κακά. Έχω τεράστιο θέμα, αλλά έχουμε κάνει πολλές κουβέντες».
Η ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή Rainbow Mermaids που δημοσιεύτηκε την Τετάρτη 15 Ιουλίου στο YouTube, περιγράφοντας πώς αισθάνεται όταν γυναίκες την προσεγγίζουν ερωτικά. Η Κατερίνα Παπουτσάκη σχολίασε ότι έχει αυξηθεί το φλερτ από το ίδιο φύλο, λέγοντας: «Τελευταία με φλερτάρουν πολύ γυναίκες με ωραίο τρόπο. Είναι πολύ γοητευτικό. Νιώθω λίγο άβολα, αλλά είναι πολύ γλυκό».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, μίλησε για την προσωπική της ζωή, σχολιάζοντας ότι έχει κάνει λάθος επιλογές στον συγκεκριμένο τομέα, ενώ πρόσθεσε πως δεν την ενδιαφέρει να ερωτευτεί σύντομα: «Δεν θέλω να ερωτευτώ σύντομα, αν και είναι πολύ ωραίο συναίσθημα. Δεν ξέρω τι ακριβώς ερωτεύομαι. Έχω κάνει πολλά λάθη σε αυτόν τον τομέα, στις επιλογές μου. Έχω και ανεκπλήρωτους έρωτες. Τέσσερις φορές έχω ερωτευτεί στη ζωή μου και κατέληξε σε σχέση».
Έπειτα, αναφέρθηκε στη συνθήκη του χωρισμού όταν υπάρχουν παιδιά, εξηγώντας πως όταν παντρεύτηκε με τον πρώην σύζυγό της και πατέρα των γιων της, Παναγιώτη Πιλαφά είχε πιστέψει στο «για πάντα» και πως ο γάμος τους θα είχε διάρκεια: «Δεν έχει καμία σχέση ο χωρισμός όταν έχεις παιδιά. Όταν παίρνεις την απόφαση σκέφτεσαι τα παιδιά σου, αλλά αν πρέπει να συμβεί, θα συμβεί και εκεί πρέπει να το διαχειριστείς. Ποτέ δεν χωρίζεις με αυτόν τον άνθρωπο, γιατί πάντα θα είναι ο πατέρας των παιδιών σου. Εγώ από τη στιγμή που έκανα παιδιά, ήθελα να ισχύσει το για πάντα, παρ' όλο που στη δική μου περίπτωση ήταν πολύ δύσκολό. Τελικά δεν λειτούργησε».
Σε άλλο σημείο, η ηθοποιός μοιράστηκε τις σκέψεις της σχετικά με τα μουσικά ακούσματα του γιου της και ειδικότερα με την επιλογή του παιδιού της να ακούει τραπ: «Κάνουμε πολύ καλή παρέα με τα παιδιά μου, θέλουν να βγαίνουν έξω. Είναι πολύ κοινωνικοί. Τα παιδιά μου άκουγαν metal. Τώρα ο Μάξιμος ακούει τραπ, όπως κάθε παιδί της ηλικίας του. Του λέω "άκου, αλλά μην παίρνεις σοβαρά τους στίχους". Για πάρα πολλά χρόνια άκουγε τραπ σε διάφορα σπίτια φίλων του και έφευγε κλαίγοντας, γιατί δεν μπορούσε να ακούει να μιλάνε έτσι για τις γυναίκες και τους ανθρώπους. Ευτυχώς δεν ακούει τα πολύ κακά. Έχω τεράστιο θέμα, αλλά έχουμε κάνει πολλές κουβέντες».
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