Στέφανος Πιτσίνιαγκας: Ένας κύριος μου είχε πει «είσαι πολύ καλός, έμοιασες στον πατέρα σου», νόμιζε ότι είμαι γιος του Πλούταρχου

Στη συνέχεια, ο Στέφανος Πιτσίνιαγκας αναφέρθηκε σε ένα διάστημα της ζωής του είχε παρασυρθεί από τα τυχερά παιχνίδια, όμως στη συνέχεια κατάφερε, όπως είπε, να απομακρυνθεί από αυτή τη συνήθεια και να «βρει ξανά τον δρόμο του». Αναφερόμενος στην εποχή εκείνη, δήλωσε ότι το μόνο που κατάφερνε είναι να βλάψει τα αγαπημένα του πρόσωπα και τον εαυτό του: «Νομίζω πως η ωριμότητα με βοήθησε να βρω ξανά τον δρόμο μου. Ένιωθα ότι μπορώ να γίνω πλούσιος μέσα από αυτό. Όχι, δεν μπορείς να γίνεις πλούσιος μέσα από αυτό. Το μόνο που μπορεί να καταφέρεις είναι να στενοχωρήσεις τους δικούς σου ανθρώπους και να βλάψεις εσένα».