Στέφανος Πιτσίνιαγκας: Ένας κύριος μου είχε πει «είσαι πολύ καλός, έμοιασες στον πατέρα σου», νόμιζε ότι είμαι γιος του Πλούταρχου
Στέφανος Πιτσίνιαγκας: Ένας κύριος μου είχε πει «είσαι πολύ καλός, έμοιασες στον πατέρα σου», νόμιζε ότι είμαι γιος του Πλούταρχου
Με είχε μπερδέψει με τον Γιώργο Κακοσαίο, είπε ο τραγουδιστής
Ένα περιστατικό μετά από ζωντανή εμφάνισή του περιέγραψε ο Στέφανος Πιτσίνιαγκας, αναφέροντας ότι ένας κύριος τον είχε μπερδέψει με τον γιο του Γιάννη Πλούταρχου.
Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή Weekend Live, ο τραγουδιστής παραδέχτηκε ότι τον έχουν μπερδέψει με άλλον καλλιτέχνη και συγκεκριμένα με τον Γιώργο Κακοσαίο. Όπως σχολίασε, αφού είχε ολοκληρώσει ένα live του, ένας άντρας τον είχε προσεγγίσει, επαινώντας τον αρχικά για τις τραγουδιστικές του ικανότητες. Στη συνέχεια, ο Στέφανος Πιτσίνιαγκας αντιλήφθηκε πως όσο του μιλούσε, ο άντρας θεωρούσε ότι επρόκειτο για τον γιο του Γιάννη Πλούταρχου.
Όπως είπε ο τραγουδιστής: «Ήταν ένας κύριος που έκατσε όλο το βράδυ να ακούσει το live, με σταμάτησε και μου είπε "μπράβο σου παλικάρι μου είσαι πάρα πολύ καλός, έχεις μοιάσει στον πατέρα σου". Λέω "ξέρετε τον πατέρα μου από το Γύθειο;". "Ποιο Γύθειο;" μου λέει. Με είχε μπερδέψει με τον Γιώργο Κακοσαίο. Νόμιζε ότι ο πατέρας μου ότι είναι ο Γιάννης Πλούταρχος».
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Στη συνέχεια, ο Στέφανος Πιτσίνιαγκας αναφέρθηκε σε ένα διάστημα της ζωής του είχε παρασυρθεί από τα τυχερά παιχνίδια, όμως στη συνέχεια κατάφερε, όπως είπε, να απομακρυνθεί από αυτή τη συνήθεια και να «βρει ξανά τον δρόμο του». Αναφερόμενος στην εποχή εκείνη, δήλωσε ότι το μόνο που κατάφερνε είναι να βλάψει τα αγαπημένα του πρόσωπα και τον εαυτό του: «Νομίζω πως η ωριμότητα με βοήθησε να βρω ξανά τον δρόμο μου. Ένιωθα ότι μπορώ να γίνω πλούσιος μέσα από αυτό. Όχι, δεν μπορείς να γίνεις πλούσιος μέσα από αυτό. Το μόνο που μπορεί να καταφέρεις είναι να στενοχωρήσεις τους δικούς σου ανθρώπους και να βλάψεις εσένα».
Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή Weekend Live, ο τραγουδιστής παραδέχτηκε ότι τον έχουν μπερδέψει με άλλον καλλιτέχνη και συγκεκριμένα με τον Γιώργο Κακοσαίο. Όπως σχολίασε, αφού είχε ολοκληρώσει ένα live του, ένας άντρας τον είχε προσεγγίσει, επαινώντας τον αρχικά για τις τραγουδιστικές του ικανότητες. Στη συνέχεια, ο Στέφανος Πιτσίνιαγκας αντιλήφθηκε πως όσο του μιλούσε, ο άντρας θεωρούσε ότι επρόκειτο για τον γιο του Γιάννη Πλούταρχου.
Όπως είπε ο τραγουδιστής: «Ήταν ένας κύριος που έκατσε όλο το βράδυ να ακούσει το live, με σταμάτησε και μου είπε "μπράβο σου παλικάρι μου είσαι πάρα πολύ καλός, έχεις μοιάσει στον πατέρα σου". Λέω "ξέρετε τον πατέρα μου από το Γύθειο;". "Ποιο Γύθειο;" μου λέει. Με είχε μπερδέψει με τον Γιώργο Κακοσαίο. Νόμιζε ότι ο πατέρας μου ότι είναι ο Γιάννης Πλούταρχος».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, ο Στέφανος Πιτσίνιαγκας αναφέρθηκε σε ένα διάστημα της ζωής του είχε παρασυρθεί από τα τυχερά παιχνίδια, όμως στη συνέχεια κατάφερε, όπως είπε, να απομακρυνθεί από αυτή τη συνήθεια και να «βρει ξανά τον δρόμο του». Αναφερόμενος στην εποχή εκείνη, δήλωσε ότι το μόνο που κατάφερνε είναι να βλάψει τα αγαπημένα του πρόσωπα και τον εαυτό του: «Νομίζω πως η ωριμότητα με βοήθησε να βρω ξανά τον δρόμο μου. Ένιωθα ότι μπορώ να γίνω πλούσιος μέσα από αυτό. Όχι, δεν μπορείς να γίνεις πλούσιος μέσα από αυτό. Το μόνο που μπορεί να καταφέρεις είναι να στενοχωρήσεις τους δικούς σου ανθρώπους και να βλάψεις εσένα».
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