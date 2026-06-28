Ο Κωνσταντίνος Αργυρός στο no1 Worldwide iTunes Chart στην Αμερική
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Κωνσταντίνος Αργυρός Ρεκόρ

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός στο no1 Worldwide iTunes Chart στην Αμερική

Με το νέο του άλμπουμ «Καμπάνες»

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός στο no1 Worldwide iTunes Chart στην Αμερική
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Στην κορυφή εκτοξεύτηκε ο Κωνσταντίνος Αργυρός με το νέο αλμπουμ «Καμπάνες», ένα δισκογραφικό αφιέρωμα στον ήχο του Αιγαίου, μέσα σε λίγες ώρες από την παγκόσμια κυκλοφορία του.

Το «Καμπάνες» κατέκτησε το no1 Worldwide iTunes Chart στην Αμερική, με τον Κωνσταντίνο Αργυρό να σπάει ξανά ρεκόρ καθώς έγινε ο πρώτος Έλληνας καλλιτέχνης που πετυχαίνει αυτή τη διάκριση. Παράλληλα, το άλμπουμ «Καμπάνες» και το ομώνυμο τραγούδι είναι ταυτόχρονα no1 στο αντίστοιχο ελληνικό chart του iTunes.

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός στο no1 Worldwide iTunes Chart στην Αμερική


Το άλμπουμ «Καμπάνες» περιλαμβάνει την ήδη κυκλοφορημένη ομότιτλη επιτυχία, το καινούργιο τραγούδι «Τα Νησιώτικα Παιδιά», μια παραδοσιακή version του «Ελεύθερος» και 16 από τα πιο διαχρονικά νησιώτικα τραγούδια δοσμένα με σύγχρονη προσέγγιση.

Konstantinos Argiros - KABANES (Billy's Version) - Official Music Video


Τo άλμπουμ είναι διαθέσιμο στις streaming υπηρεσίες, καθώς και σε διπλό βινύλιο και CD, από την Pedagon Records, το δισκογραφικό label που έχει δημιουργήσει ο Κωνσταντίνος Αργυρός σε συνεργασία με την Panik Records και κυκλοφορεί από την 10K Projects, μέλος της παγκόσμιας Warner Music, αποτελώντας ένα μουσικό εγχείρημα που φέρνει τον ελληνικό πολιτισμό στο διεθνές ακροατήριο.
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