Ίντρις Έλμπα: Το παγκόσμιο κοινό δεν θα δεχόταν έναν μαύρο Τζέιμς Μποντ
Ίντρις Έλμπα: Το παγκόσμιο κοινό δεν θα δεχόταν έναν μαύρο Τζέιμς Μποντ
Ο ηθοποιός διέψευσε τα σενάρια που τον ήθελαν να διεκδικεί τον ρόλο του εμβληματικού πράκτορα
Τα σενάρια που τον ήθελαν να διεκδικεί τον ρόλο του Τζέιμς Μποντ σχολίασε ο Ίντρις Έλμπα δηλώνοντας ότι κατά τη γνώμη του το παγκόσμιο κοινό δεν θα δεχόταν έναν μαύρο να υποδυθεί τον συγκεκριμένο χαρακτήρα.
Ο βραβευμένος με Χρυσή Σφαίρα ηθοποιός, που αυτή την περίοδο προωθεί τη νέα του ταινία «Masters of the Universe», δήλωσε στο βρετανικό GQ πως η συζήτηση γύρω από το όνομά του για τον εμβληματικό πράκτορα δεν είχε ουσιαστική βάση.
«Πάντα πίστευα ότι δεν είναι κάτι ρεαλιστικό» είπε ο Έλμπα και πρόσθεσε: «Ο Τζέιμς Μποντ γράφτηκε έτσι όπως γράφτηκε για κάποιο λόγο. Ωστόσο, με κολάκευσε. Όμως, αν το δούμε ρεαλιστικά, ορισμένες αγορές απλώς δεν θα το δέχονταν. Ο Μποντ είναι δημοφιλής σε όλο τον κόσμο. Και το κοινό δεν θα δεχόταν έναν μαύρο άντρα, έναν Αφρικανό ηθοποιό, στο ρόλο του Μποντ. Δεν είναι αυτό που θέλουν στην κουλτούρα τους. Τελεία».
Παράλληλα, ο ηθοποιός εξέφρασε την άποψη ότι δεν χρειάζεται να αλλάξει η βασική ταυτότητα του χαρακτήρα που δημιούργησε ο Ίαν Φλέμινγκ. «Ο Μποντ είναι τόσο μη ρεαλιστικός, οπότε μια δόση πραγματικότητας είναι καλή, αλλά ας μην προσπαθήσουμε να τον κάνουμε γουόκ», σημείωσε και συμπλήρωσε: «Πιστεύω ότι πρέπει να μείνεις πιστός σε αυτό που είναι: μια απόδραση. Μην προσπαθείς να ανταποκριθείς στα γούστα όλου του κόσμου. Απλά να είσαι ο Μποντ».
Την ίδια ώρα, σύμφωνα με δημοσίευμα του Guardian, η γνωστή διευθύντρια κάστινγκ Νίνα Γκολντ εντάχθηκε πρόσφατα στην ομάδα που έχει αναλάβει το reboot του κινηματογραφικού franchise από την Amazon MGM, μαζί με τον σκηνοθέτη Ντενί Βιλνέβ και τον σεναριογράφο Στίβεν Νάιτ. Όπως αναφέρει το Variety, ο Τομ Φράνσις φέρεται να έχει ήδη περάσει από οντισιόν για τον ρόλο, ενώ ανάμεσα στα ονόματα που συζητούνται βρίσκονται επίσης ο Άαρον Τέιλορ-Τζόνσον, ο Τζέικομπ Ελόρντι και ο Κάλουμ Τέρνερ.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ο βραβευμένος με Χρυσή Σφαίρα ηθοποιός, που αυτή την περίοδο προωθεί τη νέα του ταινία «Masters of the Universe», δήλωσε στο βρετανικό GQ πως η συζήτηση γύρω από το όνομά του για τον εμβληματικό πράκτορα δεν είχε ουσιαστική βάση.
«Πάντα πίστευα ότι δεν είναι κάτι ρεαλιστικό» είπε ο Έλμπα και πρόσθεσε: «Ο Τζέιμς Μποντ γράφτηκε έτσι όπως γράφτηκε για κάποιο λόγο. Ωστόσο, με κολάκευσε. Όμως, αν το δούμε ρεαλιστικά, ορισμένες αγορές απλώς δεν θα το δέχονταν. Ο Μποντ είναι δημοφιλής σε όλο τον κόσμο. Και το κοινό δεν θα δεχόταν έναν μαύρο άντρα, έναν Αφρικανό ηθοποιό, στο ρόλο του Μποντ. Δεν είναι αυτό που θέλουν στην κουλτούρα τους. Τελεία».
Idris Elba says James Bond doesn’t need to be “woke”— DiscussingFilm (@DiscussingFilm) June 8, 2026
“Bond is big all over the world. And audiences won’t [all] go for a Black male, an African male, playing Bond. That’s not what they like in their culture. Period…
Bond is so unrealistic, so a hint of reality is good, but… pic.twitter.com/C6gUoBl0u9
Την ίδια ώρα, σύμφωνα με δημοσίευμα του Guardian, η γνωστή διευθύντρια κάστινγκ Νίνα Γκολντ εντάχθηκε πρόσφατα στην ομάδα που έχει αναλάβει το reboot του κινηματογραφικού franchise από την Amazon MGM, μαζί με τον σκηνοθέτη Ντενί Βιλνέβ και τον σεναριογράφο Στίβεν Νάιτ. Όπως αναφέρει το Variety, ο Τομ Φράνσις φέρεται να έχει ήδη περάσει από οντισιόν για τον ρόλο, ενώ ανάμεσα στα ονόματα που συζητούνται βρίσκονται επίσης ο Άαρον Τέιλορ-Τζόνσον, ο Τζέικομπ Ελόρντι και ο Κάλουμ Τέρνερ.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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