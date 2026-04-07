Η Ντρου Μπάριμορ αισθάνεται ανασφάλεια με το σώμα της μετά τη γέννηση των παιδιών της: Φοβάμαι να φορέσω συγκεκριμένα ρούχα
GALA
Η 51χρονη ηθοποιός δήλωσε ότι εδώ και χρόνια παλεύει με την εικόνα της και περιέγραψε κάποια από τα σκηνικά που την έκαναν να νιώσει άβολα στον δρόμο

Γεωργία Κοτζιά
Ανασφάλεια αισθάνεται για το σώμα της μετά τη γέννηση των παιδιών της η Ντρου Μπάριμορ, η οποία επισήμανε πως πλέον φοβάται να φορέσει συγκεκριμένα ρούχα.

Κατά τη διάρκεια της πρόσφατης εκπομπής «The Drew Barrymore Show», η 51χρονη ηθοποιός αποκάλυψε ότι εδώ και χρόνια παλεύει με την εικόνα του σώματός της, αποφεύγοντας ακόμα και να φορέσει εφαρμοστά ρούχα.

Η Ντρου Μπάριμορ αναφέρθηκε στις δύο καισαρικές τομές που έχει κάνει, εξηγώντας ότι αυτό έχει επηρεάσει βαθιά τον τρόπο που βλέπει τον εαυτό της: «Φοβάμαι να φορέσω συγκεκριμένα ρούχα», παραδέχτηκε, εμφανώς συγκινημένη.  «Την άλλη μέρα, περπατούσα στον δρόμο και έχω δύο καισαρικές τομές και είμαι τόσο κατεστραμμένη εκεί κάτω που απλώς… δεν μπορώ να φορέσω πολλά διαφορετικά είδη παντελονιών», πρόσθεσε.
Η ηθοποιός, στη συνέχεια, περιέγραψε ένα πρόσφατο περιστατικό, όταν περπατούσε στον δρόμο και ένιωσε άβολα με την εμφάνισή της, διότι φορούσε ένα πιο κοντό πουκάμισο και δεν μπορούσε να κρατήσει το σακάκι της για να καλυφθεί ώστε να μην την κοιτούν: «Περπατούσα τριγύρω και σκεφτόμουν "δεν θέλω να το δει κανείς αυτό"».

Η ηθοποιός, που έχει αποκτήσει δύο κόρες με τον πρώην σύζυγό της Γουίλ Κόπελμαν, με τον οποίο διατηρεί καλές σχέσεις, παρόλα αυτά, τόνισε πως προσπαθεί να ξεπεράσει τις ανασφάλειές της και να προχωρήσει μπροστά.

Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
