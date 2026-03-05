Η οικογενειακή φωτογραφία του Έλτον Τζον που μπήκε στην Εθνική Πινακοθήκη του Λονδίνου

Ο τραγουδιστής πόζαρε για το πορτρέτο μαζί με τον σύζυγό του, Ντέιβιντ Φέρνις, τους δύο γιους τους και τα δύο σκυλιά τους