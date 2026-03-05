Η οικογενειακή φωτογραφία του Έλτον Τζον που μπήκε στην Εθνική Πινακοθήκη του Λονδίνου
Η οικογενειακή φωτογραφία του Έλτον Τζον που μπήκε στην Εθνική Πινακοθήκη του Λονδίνου
Ο τραγουδιστής πόζαρε για το πορτρέτο μαζί με τον σύζυγό του, Ντέιβιντ Φέρνις, τους δύο γιους τους και τα δύο σκυλιά τους
Μία οικογενειακή φωτογραφία του Έλτον Τζον μπήκε στην Εθνική Πινακοθήκη Πορτρέτων στο Λονδίνο.
Ο τραγουδιστής πόζαρε μαζί με τον σύζυγό του, Ντέιβιντ Φέρνις, τον 15χρονο γιο τους Ζάκαρι, τον 13χρονο Ελάιζα και τα δύο μαύρα λαμπραντόρ τους.
Το ζευγάρι παρευρέθηκε στα αποκαλυπτήρια του πορτρέτου, όπως έγινε γνωστό μέσα από μία ανάρτηση της Εθνικής Πινακοθήκης Πορτρέτων στο Instagram την Τετάρτη 4 Μαρτίου, με τον Έλτον Τζον να εκφράζει την ευγνωμοσύνη του στο βίντεο που δημοσιεύτηκε.
Δείτε το βίντεο
Ο τραγουδιστής, πριν από μερικούς μήνες, μίλησε για το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει, εξηγώντας πως είναι μερικώς τυφλός και δεν μπορεί πλέον να διαβάζει. Όπως είχε εξομολογηθεί, προσβλήθηκε από λοίμωξη στα μάτια, ενώ έκανε διακοπές στη Νότια Γαλλία το περασμένο καλοκαίρι. Αν και επηρεάστηκαν και τα δύο μάτια, τελικά έχασε την όραση από το δεξί.
«Επειδή έχασα το δεξί μου μάτι και το αριστερό μου δεν είναι και τόσο καλό, τους τελευταίους 15 μήνες τα πράγματα ήταν δύσκολα για μένα, γιατί δεν μπορούσα να δω τίποτα, να δω οτιδήποτε, να παρακολουθήσω οτιδήποτε, να διαβάσω οτιδήποτε», είχε πει.
Παρόλα αυτά, δεν έχει εγκαταλείψει την ελπίδα ότι κάποια στιγμή θα μπορέσει να ανακτήσει την όρασή του: «Έχω ζήσει την πιο απίστευτη ζωή, και υπάρχει ελπίδα. Απλώς πρέπει να είμαι υπομονετικός, ότι κάποια μέρα η επιστήμη θα με βοηθήσει μ’ αυτό. Μόλις το λύσουν αυτό για μένα, θα είμαι εντάξει. Δεν πρέπει να εγκαταλείπεις την ελπίδα, πρέπει να είσαι στωικός, πρέπει να είσαι δυνατός και πρέπει πάντα να προσπαθείς να γκρεμίσεις την πόρτα για να βελτιώσεις τα πράγματα».
Δείτε το βίντεο
Elton John reveals why he isn’t ‘giving up hope’ after ‘devastating’ loss of sight in right eye https://t.co/2TgF7Q5dsg pic.twitter.com/YloWDE0FNM— New York Post (@nypost) November 26, 2025
