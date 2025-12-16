Τα Χριστούγεννα πλησιάζουν κι εμείς είμαστε ήδη σε… ρεβεγιονάτη διάθεση. Και πώς να μην είμαστε δηλαδή με 2.026 δώρα!
Το άλμπουμ της Ελένης Φουρέιρα από την 48ωρη απόδραση στην Κωνσταντινούπολη: Η λαγάνα με το Greece
Το άλμπουμ της Ελένης Φουρέιρα από την 48ωρη απόδραση στην Κωνσταντινούπολη: Η λαγάνα με το Greece
Όπως φαίνεται από τα καρέ που επέλεξε, την Ελένη Φουρέιρα, η οποία δεν έχασε την ευκαιρία να ποζάρει στον φακό, εντυπωσίασαν τα μπαχαρικά και τα φαγητά
Πολύτιμες είναι για τους ανθρώπους που δουλεύουν νύχτα όπως η Ελένη Φουρέιρα κάθε ευκαιρία που παρουσιάζεται για μια μικρή «απόδραση».
Η δημοφιλής τραγουδίστρια επέλεξε για ένα διήμερο ταξίδι την Κωνσταντινούπολη ανεβάζοντας τις σχετικές φωτογραφίες στο Instagram.
Όπως φαίνεται από τα καρέ που επέλεξε, την Ελένη Φουρέιρα, η οποία δεν έχασε την ευκαιρία να ποζάρει στον φακό, εντυπωσίασαν τα μπαχαρικά, τα φαγητά αλλά και μια λαγάνα με τη λέξη Greece γραμμένη επάνω της.
Δείτε την ανάρτηση της Ελένης Φουρέιρα με τη λεζάντα «48hours escape»
Η δημοφιλής τραγουδίστρια επέλεξε για ένα διήμερο ταξίδι την Κωνσταντινούπολη ανεβάζοντας τις σχετικές φωτογραφίες στο Instagram.
Όπως φαίνεται από τα καρέ που επέλεξε, την Ελένη Φουρέιρα, η οποία δεν έχασε την ευκαιρία να ποζάρει στον φακό, εντυπωσίασαν τα μπαχαρικά, τα φαγητά αλλά και μια λαγάνα με τη λέξη Greece γραμμένη επάνω της.
Δείτε την ανάρτηση της Ελένης Φουρέιρα με τη λεζάντα «48hours escape»
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα