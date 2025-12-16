Το άλμπουμ της Ελένης Φουρέιρα από την 48ωρη απόδραση στην Κωνσταντινούπολη: Η λαγάνα με το Greece
GALA
Ελένη Φουρέιρα Κωνσταντινούπολη Λαγάνα Instagram

Το άλμπουμ της Ελένης Φουρέιρα από την 48ωρη απόδραση στην Κωνσταντινούπολη: Η λαγάνα με το Greece

Όπως φαίνεται από τα καρέ που επέλεξε, την Ελένη Φουρέιρα, η οποία δεν έχασε την ευκαιρία να ποζάρει στον φακό, εντυπωσίασαν τα μπαχαρικά και τα φαγητά

Το άλμπουμ της Ελένης Φουρέιρα από την 48ωρη απόδραση στην Κωνσταντινούπολη: Η λαγάνα με το Greece
6 ΣΧΟΛΙΑ
Πολύτιμες είναι για τους ανθρώπους που δουλεύουν νύχτα όπως η Ελένη Φουρέιρα κάθε ευκαιρία που παρουσιάζεται για μια μικρή «απόδραση».

Η δημοφιλής τραγουδίστρια επέλεξε για ένα διήμερο ταξίδι την Κωνσταντινούπολη ανεβάζοντας τις σχετικές φωτογραφίες στο Instagram.

Το άλμπουμ της Ελένης Φουρέιρα από την 48ωρη απόδραση στην Κωνσταντινούπολη: Η λαγάνα με το Greece
Το άλμπουμ της Ελένης Φουρέιρα από την 48ωρη απόδραση στην Κωνσταντινούπολη: Η λαγάνα με το Greece
Το άλμπουμ της Ελένης Φουρέιρα από την 48ωρη απόδραση στην Κωνσταντινούπολη: Η λαγάνα με το Greece


Όπως φαίνεται από τα καρέ που επέλεξε, την Ελένη Φουρέιρα, η οποία δεν έχασε την ευκαιρία να ποζάρει στον φακό, εντυπωσίασαν τα μπαχαρικά, τα φαγητά αλλά και μια λαγάνα με τη λέξη Greece γραμμένη επάνω της.

Το άλμπουμ της Ελένης Φουρέιρα από την 48ωρη απόδραση στην Κωνσταντινούπολη: Η λαγάνα με το Greece


Δείτε την ανάρτηση της Ελένης Φουρέιρα με τη λεζάντα «48hours escape»

6 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Η ακαταμάχητη double εμπειρία σοκοφρέτας

Σε μια εποχή που όλα τρέχουν, πιέζουν και μικραίνουν, θα ήθελες να υπάρχουν κάποιες μικρές απολαύσεις που θα μπορείς να τις απολαμβάνεις λίγο περισσότερο, όπως τη νέα ΙΟΝ Σοκοφρέτα Double Choco

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης