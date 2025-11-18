«Κάρμα» χαρακτήρισε ο Τομ Κρουζ τον χωρισμό της Νικόλ Κίντμαν από τον Κιθ Έρμπαν
Πηγή από το περιβάλλον του Κρουζ δήλωσε ότι ο διάσημος ηθοποιός νιώθει δικαίωση
Με αιχμηρό τρόπο φαίνεται ότι σχολίασε ο Τομ Κρουζ το διαζύγιο της πρώην συζύγου του, Νικόλ Κίντμαν, από τον Κιθ Έρμπαν, χαρακτηρίζοντας την εξέλιξη στη σχέση του πρώην ζευγαριού ως «κάρμα».
Τον Σεπτέμβριο, η ηθοποιός και ο τραγουδιστής ανακοίνωσαν ότι χωρίζουν μετά από 19 χρόνια γάμου. Ο σταρ του Χόλιγουντ, που ήταν παντρεμένος με την Κίντμαν από το 1990 έως το 2001, νιώθει -σύμφωνα με πηγές -μια μικρή δικαίωση σχετικά με το διαζύγιο της πρώην του.
Πιο αναλυτικά, μία πηγή από το περιβάλλον του Κρουζ, δήλωσε στο «International Business Times»: «Όταν ο Τομ και η Νικόλ χώρισαν, όλη η ευθύνη έπεσε πάνω του και εκείνη πήρε όλη την εύνοια. Τον παρουσίασαν ως τον κακό και αυτό τον ακολούθησε για χρόνια».
«Ο Τομ είχε πληγωθεί πραγματικά από τον τρόπο που η Νικόλ χειρίστηκε τον χωρισμό τους. Εμφανιζόταν στην τηλεόραση, έκανε υπονοούμενα για το ύψος του και παρουσιάστηκε ως το θύμα, ενώ εκείνος έμεινε σιωπηλός και δεχόταν τα χτυπήματα» πρόσθεσε το ίδιο πρόσωπο. Η ίδια πηγή συμπλήρωσε ότι ο Κρουζ αισθάνεται τώρα πως «δικαιώθηκε», καθώς η Νικόλ Κίντμαν χώρισε και με τον δεύτερο σύζυγό της.
«Τον ενοχλούσε όταν παρουσίαζαν αυτόν τον τύπο σαν έναν σωτήρα που εμφανίστηκε με ένα λευκό άλογο, τρόπον τινά, και “έσωσε” τη Νικόλ από την κακή ανάμνηση του γάμου τους. Παρακολουθεί στενά τις ειδήσεις για το διαζύγιο, και αφενός νιώθει άσχημα για εκείνη, επειδή ξέρει πόσο πονάει. Αφετέρου λέει στους κοντινούς του ανθρώπους ότι αυτό είναι το κάρμα, που κάνει τη δουλειά του», δήλωσε το ίδιο πρόσωπο.
Ο Τομ Κρουζ και η Νικόλ Κίντμαν υπήρξαν ένα από τα πιο διάσημα ζευγάρια του Χόλιγουντ τη δεκαετία του 1990, με την είδηση του διαζυγίου τους, το 2001, να απογοητεύει τους θαυμαστές τους. Το 2006, ο ηθοποιός παντρεύτηκε για τρίτη φορά, με την ηθοποιό Κέιτι Χολμς, με την οποία απέκτησε μια κόρη.
Η Νικόλ Κίντμαν και ο Κιθ Έρμπαν αποφάσισαν να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους έπειτα από 19 χρόνια γάμου. Σύμφωνα με πηγή από το περιβάλλον τους, οι έντονοι ρυθμοί εργασίας τους ήταν καθοριστικοί για την απόσταση που δημιουργήθηκε ανάμεσά τους: «Ο Κιθ δεν βλέπει ποτέ τη Νικόλ, είτε εκείνη γυρίζει ταινία είτε εκείνος είναι σε περιοδεία. Υπήρχε πολλή αγάπη μεταξύ τους και ίσως να μη φτάσουν στο διαζύγιο, αλλά η σχέση τους δεν λειτουργεί πια ως ζευγάρι»,.
Tom Cruise breaks his silence over ex-wife Nicole Kidman's split from Keith Urban: 'Karma' https://t.co/dZes2v6B9I— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) November 18, 2025
