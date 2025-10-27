Το Divani Athens Spa & Thalasso Center συνδυάζει πολυτέλεια, ηρεμία και κορυφαίες θεραπείες για πλήρη ανανέωση και χαλάρωση, σε ένα μοναδικό περιβάλλον ευεξίας.
Η Ιωάννα Τούνη κάνει... δημοσκόπηση για φωτογραφία από το καλοκαίρι της - «Τελικά επέλεξα σωστά;»
H Ιωάννα Τούνη κρατάει συνεχώς «ζεστούς» τους followers της
«Ζεστούς» φροντίζει να κρατά τους followers της η Ιωάννα Τούνη βρίσκοντας συνεχώς τρόπους για να διατηρεί μια διαδραστική σχέση που της επιτρέπει να είναι από τους κορυφαίους influencers στην Ελλάδα.
Έτσι την Κυριακή περιμένοντας στο αεροδρόμιο «με τον Πάρη αγκαλιά μου να κοιμάται και καθυστέρηση πτήσης…», η Ιωάννα Τούνη έκανε μια... δημοσκόπηση στο Instagram για μια φωτογραφία από το καλοκαίρι της.
«Ψάχνοντας καλοκαιρινό αρχείο συνειδητοποίησα ότι αυτή η τέλεια φωτογραφία έμεινε στα drafts γιατί δεν μπορούσα να διαλέξω 1 ή 2 πρώτη 🫠🤭❤️ Τελικά επέλεξα σωστά;;; Ποια προτιμάς;» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της με τις δύο φωτογραφίες με κόκκινο μπικίνι.
