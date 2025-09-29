Βουλγαρία: Δύο δημόσιοι υπάλληλοι εκβίασαν συνεργάτες του Ρόμπι Γουίλιαμς στη διάρκεια τροχονομικού ελέγχου

Ειδήσεις σήμερα:

Καμία τύχη για δύο Βούλγαρους δημόσιους υπαλλήλους: όταν ζήτησαν χρήματα κατά τη διάρκεια ενός συνηθισμένου τροχονομικού ελέγχου, δεν περίμεναν ότι θα έπεφταν στις νταλίκες που μετέφεραν τον εξοπλισμό για τη συναυλία τουΟύτε ότι θα γινόταν καταγγελία σε βάρος τους, κάτι που οδήγησε στην απόλυσή τους.«Χρησιμοποίησαν το Google Translate» για να δώσουν στους Βρετανούς οδηγούς να καταλάβουν τι ζητούσαν, ανέφερε σήμερα σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε ο επικεφαλής της αστυνομίας της Σόφιας,. «Έφτασαν στο σημείο να ζητήσουν από εκείνους που δεν είχαν μετρητά επάνω τους να πάνε στο μηχάνημα αυτόματης ανάληψης» για να συμπληρώσουν το ποσό των, πρόσθεσε, αναφερόμενος στο επεισόδιο που σημειώθηκε την περασμένη Πέμπτη κοντά στη βουλγαρική πρωτεύουσα.Οι συνεργάτες του Βρετανού τραγουδιστή, που δεν ήταν συνηθισμένοι σε τέτοιες πρακτικές στις περιοδείες όπου συμμετείχαν, κατήγγειλαν αμέσως τον εκβιασμό.Ο υπουργός Μεταφορώνανέφερε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι οι δύο άνδρες, που υπηρετούσαν στο δημόσιο εδώ και πολλά χρόνια, απολύθηκαν. Σύμφωνα με την αντεισαγγελέα της Σόφιαςτέθηκαν επίσης υπό κράτηση την Κυριακή και σε βάρος τους ξεκίνησε προκαταρκτική έρευνα.«Ο Ρόμπι Γουίλιαμς είναι πιο αποτελεσματικός από τους βουλγαρικούς θεσμούς στην καταπολέμηση της διαφθοράς» ειρωνεύτηκε στο διαδίκτυο ένας χρήστης, σχολιάζοντας την ενδημική δωροδοκία στη φτωχότερη χώρα της ΕΕ. «Η οδική κυκλοφορία είναι χρυσωρυχείο» επιβεβαίωσε οειδικός σε θέματα οργανωμένου εγκλήματος στο ινστιτούτο μελετώνπου εδρεύει στη Σόφια.: ΑΠΕ - ΜΠΕ