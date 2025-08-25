Αλεξία Κεφαλά: Ποια είναι η ψυχολόγος που παντρεύτηκε ο FY
Αλεξία Κεφαλά: Ποια είναι η ψυχολόγος που παντρεύτηκε ο FY
Το ζευγάρι ανέβηκε τα σκαλιά της εκκλησίας μετά από έξι χρόνια σχέσης σε μία εντυπωσιακή τελετή στο Island
Τα σκαλιά της εκκλησίας ανέβηκαν την Κυριακή 24 Αυγούστου ο τράπερ FY και η Αλεξία Κεφαλά, μετά από έξι χρόνια σχέσης. Ο γάμος τους πραγματοποιήθηκε στο εκκλησάκι του Aγ. Διονυσίου στο Island, ενώ κουμπάροι του ζευγαριού ήταν ο Χάρης Βαφειάς και η σύζυγός του, Έμιλυ.
Ανάμεσα στους 120 περίπου καλεσμένους, το παρών έδωσαν και γνωστοί φίλοι του ζευγαριού, όπως ο συνιδρυτής και CEO της Panik, Γιώργος Αρσενάκος, η Marseaux, η Ιωάννα Τούνη, η Natasha Kay και η Cinderella, ενώ ακολούθησε μια εντυπωσιακή δεξίωση για να γιορτάσουν την ξεχωριστή αυτή ημέρα.
O FY είχε κάνει πρόταση γάμου στην αγαπημένη του πέρσι τον Ιούνιο, κατά τη διάρκεια του Colourday Festival στο ΟΑΚΑ, όταν σταμάτησε το πρόγραμμα για να ανέβει στη σκηνή και να γονατίσει μπροστά της, προσφέροντάς της ένα μονόπετρο.
Η Αλεξία Κεφαλά, εμφανώς συγκινημένη, είπε το μεγάλο «ναι» και αγκάλιασε τον FY, με το ζευγάρι να ανταλλάσσει φιλιά, ενώ τη στιγμή συνόδευσαν πυροτεχνήματα.
Ποια είναι η Αλεξία Κεφαλά
Η Αλεξία Κεφαλά, η γυναίκα που εδώ και έξι χρόνια βρίσκεται στο πλευρό του FY και πρόσφατα ανέβηκε τα σκαλιά της εκκλησίας στο πλευρό του, έχει καταφέρει να ξεχωρίσει στα social media, τόσο με την προσωπικότητά της, όσο και με τις σπουδές και τη σταδιοδρομία της.
Γεννημένη και μεγαλωμένη στη Θεσσαλονίκη, προέρχεται από μια οικογένεια δασκάλων, ενώ οι γονείς της διατηρούν ξενοδοχείο στη Βόρεια Ελλάδα, στο οποίο η ίδια εργαζόταν τα καλοκαίρια από μικρή ηλικία. «Έχω έναν μικρότερο αδελφό που ασχολείται με τη ζωγραφική και τη φωτογραφία», έχει αναφέρει η ίδια σε παλαιότερη συνέντευξή της.
Οι πρώτες σπουδές της δεν είχαν σχέση με την ψυχολογία, αλλά με τις Πολιτικές Επιστήμες στο ΑΠΘ. Στη συνέχεια αποφάσισε να ακολουθήσει το πάθος της για την ψυχολογία, ολοκληρώνοντας δεύτερο πτυχίο στο Πανεπιστήμιο του Sheffield και ξεκινώντας μεταπτυχιακές σπουδές στην Ολλανδία. Η γνωριμία της με τον Φίλιππο Γιαγκούλη (FY), όμως, την έφερε ξανά στην Ελλάδα: «Γνώρισα τον Φίλιππο κι επειδή θέλαμε να είμαστε μαζί βρήκα τελικά μεταπτυχιακό στην Αθήνα. Τώρα παρακολουθώ τα μαθήματά μου και εργάζομαι παράλληλα ως ψυχολόγος».
Η σχέση της με τον FY ξεκίνησε πριν από έξι χρόνια και από τους πρώτους μήνες αποφάσισαν να συγκατοικήσουν, αρχικά στη Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια στην Αθήνα. Σήμερα ζουν στη Γλυφάδα, μια περιοχή που, όπως λέει η ίδια, τους θυμίζει Καλαμαριά.
Η Αλεξία Κεφαλά μίλησε για τη ζωή και τη σχέση τους και στην εκπομπή «The 2Night Show»: «Ήμουν πολύ εσωστρεφής και όταν γνώρισα τον Φίλιππο, μου έβγαλε έναν εαυτό που προφανώς τον είχα και βγήκε στην επιφάνεια. Είμαι πολύ υπερήφανη για τον Φίλιππο, τον καμαρώνω και βλέπω μία μεγάλη εξέλιξη στην καριέρα του τα τελευταία δύο χρόνια».
Αν και στην αρχή παραδέχεται πως ένιωθε ζήλια, σήμερα λέει πως έμαθε να διαχειρίζεται τη δημοσιότητα που συνοδεύει τον FY. «Στην αρχή της σχέσης μας τον ζήλευα γιατί ήμουν εκτός του χώρου. Αλλά το συνήθισα και μου είναι πολύ φυσικό». Όσο για τα περιστατικά με θαυμάστριες, σημείωσε: «Σε ένα TikTok με είχαν κάνει tag που τον αγκάλιαζε μια φαν του και απάντησε η κοπέλα ότι ήμουν δίπλα και αρκετά ακομπλεξάριστη. Δεν έχει κανένα λόγο να με ζηλεύει ο Φίλιππος».
