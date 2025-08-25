Αλεξία Κεφαλά: Ποια είναι η ψυχολόγος που παντρεύτηκε ο FY

View this post on Instagram A post shared by Alexia Kefala (@upinthehype)

View this post on Instagram A post shared by Alexia Kefala (@upinthehype)

View this post on Instagram A post shared by Alexia Kefala (@upinthehype)

Οι πρώτες σπουδές της δεν είχαν σχέση με την ψυχολογία, αλλά με τις Πολιτικές Επιστήμες στο ΑΠΘ. Στη συνέχεια αποφάσισε να ακολουθήσει το πάθος της για την ψυχολογία, ολοκληρώνοντας δεύτερο πτυχίο στο Πανεπιστήμιο του Sheffield και ξεκινώντας μεταπτυχιακές σπουδές στην Ολλανδία. Η γνωριμία της με τον Φίλιππο Γιαγκούλη (FY), όμως, την έφερε ξανά στην Ελλάδα: «Γνώρισα τον Φίλιππο κι επειδή θέλαμε να είμαστε μαζί βρήκα τελικά μεταπτυχιακό στην Αθήνα. Τώρα παρακολουθώ τα μαθήματά μου και εργάζομαι παράλληλα ως ψυχολόγος».Η σχέση της με τον FY ξεκίνησε πριν από έξι χρόνια και από τους πρώτους μήνες αποφάσισαν να συγκατοικήσουν, αρχικά στη Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια στην Αθήνα. Σήμερα ζουν στη Γλυφάδα, μια περιοχή που, όπως λέει η ίδια, τους θυμίζει Καλαμαριά.Η Αλεξία Κεφαλά μίλησε για τη ζωή και τη σχέση τους και στην εκπομπή «The 2Night Show»: «Ήμουν πολύ εσωστρεφής και όταν γνώρισα τον Φίλιππο, μου έβγαλε έναν εαυτό που προφανώς τον είχα και βγήκε στην επιφάνεια. Είμαι πολύ υπερήφανη για τον Φίλιππο, τον καμαρώνω και βλέπω μία μεγάλη εξέλιξη στην καριέρα του τα τελευταία δύο χρόνια».Αν και στην αρχή παραδέχεται πως ένιωθε ζήλια, σήμερα λέει πως έμαθε να διαχειρίζεται τη δημοσιότητα που συνοδεύει τον FY. «Στην αρχή της σχέσης μας τον ζήλευα γιατί ήμουν εκτός του χώρου. Αλλά το συνήθισα και μου είναι πολύ φυσικό». Όσο για τα περιστατικά με θαυμάστριες, σημείωσε: «Σε ένα TikTok με είχαν κάνει tag που τον αγκάλιαζε μια φαν του και απάντησε η κοπέλα ότι ήμουν δίπλα και αρκετά ακομπλεξάριστη. Δεν έχει κανένα λόγο να με ζηλεύει ο Φίλιππος».