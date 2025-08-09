Μάικλ Ντάγκλας για τον γιο του: Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο περήφανος για το ταλέντο σου και τον άνθρωπο που έχεις γίνει

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Ο 81χρονος ηθοποιός έκανε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τα 25α γενέθλια του Ντίλαν Ντάγκλας

Τα 25α γενέθλιά του γιόρτασε στις 8 Αυγούστου ο γιος του Μάικλ Ντάγκλας και της Κάθριν Ζέτα Τζόουνς, Ντίλαν, και ο διάσημος ηθοποιός θέλησε να του στείλει και δημόσια τις ευχές του. Αφού ο 81χρονος σταρ του Χόλιγουντ δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ένα κοινό τους στιγμιότυπο, δήλωσε περήφανος τόσο για το ταλέντο του παιδιού του, όσο και για την προσωπικότητά του.

«Ένα τέταρτο του αιώνα. Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο περήφανος για το ταλέντο σου και τον άνθρωπο που έχεις γίνει. Σ’ αγαπώ, Ντίλαν. Χρόνια πολλά», έγραψε ο ηθοποιός στην ανάρτηση που έκανε για την ξεχωριστή μέρα.

