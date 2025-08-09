Μάικλ Ντάγκλας για τον γιο του: Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο περήφανος για το ταλέντο σου και τον άνθρωπο που έχεις γίνει
Μάικλ Ντάγκλας για τον γιο του: Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο περήφανος για το ταλέντο σου και τον άνθρωπο που έχεις γίνει
Ο 81χρονος ηθοποιός έκανε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τα 25α γενέθλια του Ντίλαν Ντάγκλας
Τα 25α γενέθλιά του γιόρτασε στις 8 Αυγούστου ο γιος του Μάικλ Ντάγκλας και της Κάθριν Ζέτα Τζόουνς, Ντίλαν, και ο διάσημος ηθοποιός θέλησε να του στείλει και δημόσια τις ευχές του. Αφού ο 81χρονος σταρ του Χόλιγουντ δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ένα κοινό τους στιγμιότυπο, δήλωσε περήφανος τόσο για το ταλέντο του παιδιού του, όσο και για την προσωπικότητά του.
«Ένα τέταρτο του αιώνα. Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο περήφανος για το ταλέντο σου και τον άνθρωπο που έχεις γίνει. Σ’ αγαπώ, Ντίλαν. Χρόνια πολλά», έγραψε ο ηθοποιός στην ανάρτηση που έκανε για την ξεχωριστή μέρα.
Η ανάρτηση του Μάικλ Ντάγκλας
«Ένα τέταρτο του αιώνα. Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο περήφανος για το ταλέντο σου και τον άνθρωπο που έχεις γίνει. Σ’ αγαπώ, Ντίλαν. Χρόνια πολλά», έγραψε ο ηθοποιός στην ανάρτηση που έκανε για την ξεχωριστή μέρα.
Η ανάρτηση του Μάικλ Ντάγκλας
Ειδήσεις σήμερα:
Άναψαν τα αίματα στον Πειραιά - Επιβάτες εμπόδισαν τον απόπλου πλοίου για Κυκλάδες όταν τους απαγορεύτηκε η επιβίβαση
Καφενεία, εκκλησίες, πανηγύρια με τα μάτια ενός Ελβετού... οφθαλμίατρου - Ο Βόλφγκανγκ Μπερνάουερ «ερωτεύτηκε» την Κάρπαθο και συστήνει σε όλο τον κόσμο το ελληνικό χωριό
Σε ύφεση τα πύρινα μέτωπα σε Ανατολική Αττική και Ηλεία, μάχη με τις αναζωπυρώσεις - 385 απεγκλωβισμοί
Άναψαν τα αίματα στον Πειραιά - Επιβάτες εμπόδισαν τον απόπλου πλοίου για Κυκλάδες όταν τους απαγορεύτηκε η επιβίβαση
Καφενεία, εκκλησίες, πανηγύρια με τα μάτια ενός Ελβετού... οφθαλμίατρου - Ο Βόλφγκανγκ Μπερνάουερ «ερωτεύτηκε» την Κάρπαθο και συστήνει σε όλο τον κόσμο το ελληνικό χωριό
Σε ύφεση τα πύρινα μέτωπα σε Ανατολική Αττική και Ηλεία, μάχη με τις αναζωπυρώσεις - 385 απεγκλωβισμοί
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα