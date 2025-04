Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ: Η φωτογραφία της με μονόπετρο που πυροδότησε τις φήμες για αρραβώνα με τον Κριστιάνο Ρονάλντο

μια φωτογραφία

Το ζευγάρι ζει πλέον στη Ριάντ, καθώς ο ποδοσφαιριστής αγωνίζεται με την Al-Nassr.

Η Ροντρίγκεζ, από την πλευρά της, είχε αποκαλύψει στο δικό της reality show «I Am Georgina» πως φίλοι της την πειράζουν συνεχώς για τον πολυαναμενόμενο γάμο.

«Πάντα κάνουν πλάκα με τον γάμο. “Πότε είναι ο γάμος;” Από τότε που βγήκε το τραγούδι της Τζένιφερ Λόπεζ The Ring Or When", μου το τραγουδούν συνεχώς. Και... ε, δεν είναι στο χέρι μου αυτό», είχε πει.

Παρά το γεγονός ότι το ζευγάρι δεν έχει παντρευτεί, ο Ρονάλντο αναφέρεται συχνά στη Ροντρίγκεζ ως «σύζυγό» του . Τον Δεκέμβριο, στα Globe Soccer Awards 2024 στο Ντουμπάι, είχε δηλώσει: «Είναι μεγάλη χαρά να κερδίζω αυτό το τρόπαιο. Ο μεγαλύτερος γιος μου είναι εδώ, η γυναίκα μου (Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ) είναι εδώ».

Μια ανάρτηση της Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ήταν αρκετή για να πυροδοτήσει φήμες ότι αρραβωνιάστηκε με τον Κριστιάνο Ρονάλντο . Η σύντροφος του διάσημου ποδοσφαιριστή δημοσίευσε, τη Δευτέρα 15 Απριλίου, στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, στην οποία επιδεικνύει ένα τεράστιο δαχτυλίδι με διάφανο, ορθογώνιο πολύτιμο λίθο. Στη λεζάντα της δημοσίευσής της έγραψε στα αραβικά: «Και να κρατάς μακριά μας το κακό. Αμήν».Η Ροντρίγκεζ έχει κάνει την ίδια φράση τατουάζ στο χέρι της. Ωστόσο, σύμφωνα με πηγές, μπορεί να πρόκειται για αναφορά στην αυξημένη προστασία γύρω από την ίδια και την οικογένειά της στη Σαουδική Αραβία.Παρά το δαχτυλίδι, δεν υπάρχει κάποια επιβεβαίωση, ότι το ζευγάρι έχει αρραβωνιαστεί. Μόλις τον περασμένο μήνα, ο Κριστιάνο Ρονάλντο εξήγησε δημοσίως τον λόγο για τον οποίο δεν έχουν παντρευτεί ακόμα. Μιλώντας σε ντοκιμαντέρ του Netflix, ο 40χρονος ποδοσφαιριστής είπε: «Πάντα της λέω “Όταν έρθει το κλικ.” Όπως όλα στη ζωή μας και ξέρει τι εννοώ. Μπορεί να γίνει σε έναν χρόνο, σε έξι μήνες ή σε έναν μήνα. Είμαι 1000% σίγουρος ότι θα συμβεί».