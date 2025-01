Όσκαρ 2025 - Υποψηφιότητες: Το «Emilia Perez» διεκδικεί 13 βραβεία και ακολουθούν τα «Wicked» και «The Brutalist» με 10

Μετά από δύο αναβολές εξαιτίας των καταστροφικών πυρκαγιών στο Λος Άντζελες, η Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογράφου ανακοίνωσε σήμερα, Πέμπτη 23 Ιανουαρίου, τις υποψηφιότητες των 97ων βραβείων Όσκαρ, που θα απονεμηθούν στις 2 Μαρτίου του 2025.



Ο φετινός οικοδεσπότης της λαμπερής βραδιάς θα είναι ο βραβευμένος με Emmy, Κόναν Ο'Μπράιεν. Ο γνωστός κωμικός και παρουσιαστής θα αναλάβει τον συγκεκριμένο ρόλο, αντικαθιστώντας τον Τζίμι Κίμελ. H ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων μεταδόθηκε ζωντανά από το BBC News και τα επίσημα κανάλια της Ακαδημίας, με παρουσιαστές τους ηθοποιούς Ρέιτσελ Σένοτ και Μπόουεν Γιάνγκ.



Η ταινία «Emilia Perez», το μιούζικαλ για έναν αρχηγό καρτέλ που υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση αλλαγής φύλου, βρέθηκε στην κορυφή των υποψηφιοτήτων για τα Όσκαρ 2025, διεκδικώντας 13 βραβεία. Ακολουθούν η ταινία «The Brutalist», ένα ιστορικό έπος που εξετάζει την εμπειρία των μεταναστών και το «Wicked», η επιτυχημένη κινηματογραφική εκδοχή της μακροχρόνιας επιτυχίας του Μπρόντγουεϊ, που αμφότερες απέσπασαν 10 υποψηφιότητες. Το «Conclave», ένα θρίλερ για την εκλογή ενός νέου Πάπα, και το «A Complete Unknown», μια ματιά στα πρώτα, ελεύθερα χρόνια του Bob Dylan, συγκέντρωσαν από 8 υποψηφιότητες.



Η Nτέμι Μουρ, μία από τις μεγαλύτερες σταρ του Χόλιγουντ τη δεκαετία του 1990, συνεχίζει τη δυναμική επιστροφή της στον κινηματογράφο, εξασφαλίζοντας για πρώτη φορά στην καριέρα της, υποψηφιότητα για το Όσκαρ Α' Γυναικείου Ρόλου για την ταινία «The Substance». Στην ίδια κατηγορία, η Κάρλα Σοφία Γκασκόν από την ταινία «Emilia Pérez», έγραψε ιστορία, καθώς είναι η πρώτη τρανς ηθοποιός που λαμβάνει υποψηφιότητα για Όσκαρ.



Δείτε το βίντεο με την ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων



Ο Τίμοθι Σάλαμε στο «A Complete Unknown»

Η Ντέμι Μουρ διεκδικεί το πρώτο Όσκαρ της καριέρας της με τον ρόλο της στο «Substance»

Το «Wicked»

Το «Emilia Perez»

Το «Flow»

Το «Nosferatu»

Το «Dune: Part Two»

Ο Ρέιφ Φάινς στο «Conclave»

Cynthia Erivo, WickedKarla Sofía Gascón, Emilia PérezMikey Madison, AnoraDemi Moore, The SubstanceFernanda Torres, I’m Still HereYura Borisov, AnoraKieran Culkin, A Real PainEdward Norton, A Complete UnknownGuy Pearce, The BrutalistJeremy Strong, The ApprenticeMonica Barbaro, A Complete UnknownAriana Grande, WickedFelicity Jones, The BrutalistIsabella Rossellini, ConclaveZoe Saldaña, Emilia PérezAnoraThe BrutalistA Real PainSeptember 5The SubstanceA Complete UnknownConclaveEmilia PérezNickel BoysSing SingFlowInside Out 2Memoir of a SnailWallace & Gromit: Vengeance Most FowlThe Wild RobotΒραζιλία, I’m Still HereΔανία, The Girl With the NeedleΓαλλία, Emilia PérezΓερμανία, The Seed of the Sacred FigΛετονία, FlowBlack Box DiariesNo Other LandPorcelain WarSoundtrack to a Coup d’EtatSugarcaneDeath by NumbersI Am Ready, WardenIncidentInstruments of a Beating HeartThe Only Girl in the OrchestraBeautiful MenIn the Shadow of the CypressMagic CandiesWander to WonderYuck!A Different ManEmilia PérezNosferatuThe SubstanceWickedThe BrutalistConclaveDune: Part TwoNosferatuWickedNever Too Late - Elton John: Never Too LateEl Mal - Emilia PérezMi Camino - Emilia PérezLike A Bird - Sing SingThe Journey - The Six Triple EightThe BrutalistDune: Part TwoEmilia PérezMariaNosferatuA Complete UnknownDune: Part TwoEmilia PérezWickedThe Wild RobotAnoraThe BrutalistConclaveEmilia PérezWickedA Different ManEmilia PérezNosferatuThe SubstanceWickedA Complete UnknownConclaveGladiator IINosferatuWickedAlien: RomulusBetter ManDune: Part TwoKingdom of the Planet of the ApesWickedΗ 97η τελετή των Όσκαρ