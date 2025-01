Αδαμαντίδης για Χριστοδουλόπουλο: Όλοι οι καλλιτέχνες λέμε κάποια πράγματα πάνω από την πίστα, δεν έπρεπε να απολυθεί

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-d747yd8doc5l)



Τι είχε δηλώσει ο ιδιοκτήτης του νυχτερινού κέντρου για τον Μάκη Χριστοδουλόπουλο

«Τον πήραμε εμείς, τον “αναστήσαμε”. Ονοματάκι έτσι παλιό, αλλά δεν κάνει αυτός ο άνθρωπος. Περίμενα πώς και πώς να περάσουν οι γιορτές για να τον απολύσουμε. Δεν έκανε. Ανέβαινε πάνω στην πίστα, ασυναρτησίες... Δεν κάνει αυτός ο άνθρωπος για μαγαζί. Έχει κακή συμπεριφορά και στους συναδέλφους, να βρίζει, να γυρίζει πίσω να βρίζει συναδέλφους, να του φταίει ο ήχος... Δηλαδή εγώ κάνα δυο φορές ήρθα σε κόντρα και του είπα "Μάκη, κοίταξε να δεις έτσι είναι, αυτό θα κάνεις" και μου έλεγε "ναι, ναι, ναι" και μετά από δύο μέρες έκανε πάλι τα ίδια. Ώσπου απελπιστήκαμε, δεν μπορούσαμε να τον αντέξουμε άλλο».





«Μου τον έκανε δώρο», δήλωσε ο ιδιοκτήτης του κέντρου όπου εμφανίζεται πλέον ο τραγουδιστής

Όπως έγινε γνωστό πριν μερικές ημέρες, ο Μάκης Χριστοδουλόπουλος απολύθηκε από το νυχτερινό κέντρο, όπου εμφανιζόταν φέτος. Σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη του Can Can, ο τραγουδιστής προκάλεσε προβλήματα με την άσχημη στάση του απέναντι στο προσωπικό του μαγαζιού, τους συναδέλφους του και τους μουσικούς. Θέμης Αδαμαντίδης μιλώντας στην εκπομπή «Buongiorno», το πρωί της 17ης Ιανουαρίου, τοποθετήθηκε σχετικά, υποστηρίζοντας πως ο Μάκης Χριστοδουλόπουλος δεν έπρεπε να απολυθεί. Χαρακτήρισε επίσης ως «πρόχειρη κίνηση» το γεγονός ότι «εξαφάνισαν» τον τραγουδιστή από την αφίσα του κέντρου, χρησιμοποιώντας μπογιά.Αρχικά, ο Θέμης Αδαμαντίδης τόνισε πως η συμπεριφορά του Μάκη Χριστοδουλόπουλου δεν ήταν ανάρμοστη και πως δεν συνέτρεχε λόγος να απολυθεί. «Όλοι οι καλλιτέχνες κάποιες φορές λέμε κάποια πράγματα πάνω από την πίστα. Έτσι αισθανόταν εκείνη τη στιγμή ο Μάκης, είπε ό,τι είπε. Δεν πιστεύω ότι ήταν μια ανάρμοστη συμπεριφορά και δεν υπήρχε λόγος να γίνει αυτή η απόλυση», είπε χαρακτηριστικά.Στη συνέχεια, ο τραγουδιστής τοποθετήθηκε σχετικά με το γεγονός ότι «εξαφάνισαν» με μπογιά τον Μάκη Χριστοδουλόπουλο από την αφίσα του μαγαζιού που εμφανιζόταν, κάνοντας λόγο για πρόχειρη κίνηση. «Το ότι τον… εξαφάνισαν από την αφίσα του μαγαζιού με μπογιά ήταν μία πολύ πρόχειρη κίνηση. Έτσι τους βόλευε, έτσι έκαναν. Μου το έκαναν και εμένα στο παρελθόν και ήταν σαν μια μουτζούρα».Ο ιδιοκτήτης του Can Can, όπου εμφανιζόταν ο Μάκης Χριστοδουλόπουλος, μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινό» το πρωί της 8ης Ιανουαρίου, είχε υποστηρίξει ότι ο τραγουδιστής προκάλεσε σοβαρά προβλήματα με την άσχημη στάση του απέναντι στο προσωπικό του μαγαζιού , τους συναδέλφους του αλλά και τους μουσικούς. «Δεν κάνει αυτός ο άνθρωπος, δεν κάνει για να τραγουδάει», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.Επίσης, είχε κατηγορήσει τον Μάκη Χριστοδουλόπουλο ότι παρά την ευκαιρία που του δόθηκε, δεν ταίριαξε στον χώρο λόγω κακής συμπεριφοράς, τονίζοντας πως δημιουργούσε προβλήματα με τους συναδέλφους, έκανε ασυναρτησίες στην πίστα και δεν τηρούσε τις υποσχέσεις του, με αποτέλεσμα να φτάσουν σε αδιέξοδο και να τον απολύσουν. Πιο συγκεκριμένα, είχε δηλώσει:Ο επιχειρηματίας είχε τονίσει στις δηλώσεις του πως έχει συνεργαστεί με πολλούς μουσικούς καλλιτέχνες, ανάμεσά τους ο Σταμάτης Γονίδης και ο Θέμης Αδαμαντίδης και πως πρώτη φορά συνεργάζεται με άνθρωπο που συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο και δημιουργεί τέτοια προβλήματα: «Δεν κάνει ο άνθρωπος αυτός, δεν κάνει για να τραγουδάει. Είναι αμόρφωτος, χίλια δυο πράγματα, δεν μπορείς να συνεννοηθείς. Δεν είναι ο Μάκης που ήταν. Είναι ακατάλληλος, δεν κάνει για μαγαζί αυτός ο άνθρωπος, έχουμε συνεργαστεί με χιλιάδες καλλιτέχνες. Πέρσι είχαμε τον Γονίδη, τον Αδαμαντίδη, δεν είχαμε ποτέ πρόβλημα με κανέναν. Αυτός ο άνθρωπος, τέτοια κακία που έχει μέσα του αυτός ο άνθρωπος και από πίσω να δεις πώς βρίζει, να επιτίθεται τώρα στους μουσικούς που οι μουσικοί "τον πήγαιναν" όλοι! Και του έλεγα: "Ρε εσύ κάτσε, οι άνθρωποι ήρθαν εδώ πέρα να πάρουν ένα μεροκάματο, δεν έρχονται εδώ να ακούνε τις βλακείες τις δικές σου"». Παράλληλα, είχε σχολιάσει πως από τη 1,5 ώρα που εμφανιζόταν στη σκηνή, τραγουδούσε συνολικά μόνο 20 λεπτά. «Σε φέρνει σε πολύ δύσκολες στιγμές, και εμάς ως επιχείρηση, αλλά και το προσωπικό όλο. Του λέγαμε: "Μάκη, θα βγεις και θα τραγουδήσεις μία ώρα ωραία και όμορφα". Καθόταν μιάμιση ώρα πάνω στην πίστα και από την μιάμιση ώρα τραγουδούσε 20 λεπτά. Λόγο, λες και ήταν στη Βουλή, δεν μιλάμε για πέντε λεπτά να πει ένα "καλησπέρα", λες και ήταν στη Βουλή!».Λίγε μόλις ημέρες μετά την απόλυσή του, ο Μάκης Χριστοδουλόπουλος ξεκίνησε να εμφανίζεται σε μαγαζί στη Θεσσαλονίκη . Ο ιδιοκτήτης μάλιστα, ο, μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινό» την 14η Ιανουαρίου τόνισε ότι ήταν άστοχη η συμπεριφορά του ιδιοκτήτη του Can Can να μιλήσει άσχημα για τον Μάκη Χριστοδουλόπουλο, και πως το να τον απολύσει είναι επιχειρηματικά μία καταστροφική κίνηση. Πρόσθεσε μάλιστα πως του έκανε μεγάλο δώρο, λήγοντας τη συνεργασία του με τον τραγουδιστή.