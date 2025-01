Τζάστιν Μπαλντόνι: Ο ηθοποιός περνάει στην αντεπίθεση και ετοιμάζει τη δική του μήνυση στην Μπλέικ Λάιβλι

Λίγες ημέρες αφότου ηκατηγόρησε τον συμπρωταγωνιστή της στο «It Ends with Us»,, για σεξουαλική παρενόχληση και για μία δημόσια εκστρατεία δυσφήμισης εναντίον της, ο δικηγόρος του ηθοποιού και σκηνοθέτει, αποκαλύπτει ότι σχεδιάζει να ανταποδώσει με τη δική του αγωγή.Όταν ρωτήθηκε από το NBC News σε συνέντευξη που προβλήθηκε την Πέμπτη 2 Ιανουαρίου, αν ο πελάτης του σκοπεύει να μηνύσει τη Λάιβλι, ο δικηγόρος Μπράιαν Φρίντμαν απάντησε: «Σίγουρα... ναι. Σκοπεύουμε να δώσουμε στη δημοσιότητα κάθε γραπτό μήνυμα μεταξύ των δύο τους. Θέλουμε να βγει η αλήθεια στη φόρα. Θέλουμε να βγουν τα έγγραφα. Θέλουμε ο κόσμος να αποφασίσει βάσει των αποδείξεων».Δημοσίευμα του People αναφέρει ότι στους ενάγοντες θα περιλαμβάνονται ο Μπαλντόνι, η Wayfarer Studios (η εταιρεία παραγωγής του πίσω από το «It End with Us»), η υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων του Τζένιφερ Έιμπελ και η υπεύθυνη για τη διαχείριση κρίσεων Μελίσα Νέιθαν. Σκοπεύουν να κατονομάσουν στην αγωγή τη Λάιβλι, την υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων της Λέσλι Σλόαν και την πρώην υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων του Μπαλντόνι, Στέφανι Τζόουνς. (Η Τζόουνς μήνυσε τους Μπαλντόνι, Wayfarer, Έιμπελ και Νέιθαν στις 24 Δεκεμβρίου.)Ο Φρίντμαν δεν έδωσε χρονοδιάγραμμα όσον αφορά στο πότε θα κατατεθεί η μήνυση του Μπαλντόνι, αλλά μια πηγή δήλωσε ότι θα κατατεθεί «σύντομα».Σύμφωνα με ξένα δημοσιεύματα, θα αποτελέσει απάντηση στους ισχυρισμούς της 37χρονης ηθοποιού στην αγωγή της 20ης Δεκεμβρίου, στην οποία ισχυρίζεται ότι η υποτιθέμενη συμπεριφορά του Μπαλντόνι κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του «It Ends with Us» και κατά τη διάρκεια της προώθησής του της προκάλεσε «θλίψη, φόβο, τραύμα και ακραίο άγχος». Η καταγγελία της Λάιβλι περιλαμβάνει ισχυρισμούς ότι κατά τη διάρκεια της παραγωγής της έδειξε εικόνες και βίντεο με σεξουαλικό περιεχόμενο, τη ρώτησε για την προσωπική της σεξουαλική ζωή και προσπάθησε να προσθέσει στην ταινία ερωτικές σκηνές στις οποίες δεν είχε η ίδια συμφωνήσει από την αρχή. Ισχυρίστηκε επίσης ότι ο Μπαλντόνι, μαζί με την Έιμπελ και τη Νέιθαν προσπάθησαν να χειραγωγήσουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να συνεργαστούν με τον Τύπο για να «καταστρέψουν» τη φήμη της.