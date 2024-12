Μπλέικ Λάιβλι: Δημοσιογράφος αρνείται ότι συμμετείχε στην εκστρατεία συκοφάντησης της ηθοποιού

Κλείσιμο

Η Νορβηγίδα δημοσιογράφοςαρνήθηκε τη συμμετοχή της στην εκστρατεία δυσφήμισης που φέρεται να οργάνωσε ο σκηνοθέτης και ηθοποιόςτου «It Ends With Us» εναντίον της συμπρωταγωνίστριάς του,Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, η Flaa αναδημοσίευσε μια παλιά συνέντευξη στο κανάλι της στο YouTube με τον τίτλο «Η συνέντευξη της Μπλέικ Λάιβλι που με έκανε να θέλω να παραιτηθώ από τη δουλειά μου». Το βίντεο, το οποίο έγινε viral και έχει συγκεντρώσει σχεδόν 6 εκατομμύρια προβολές από τον Αύγουστο, γυρίστηκε το 2016, ενώ η Λάιβλι έκανε δηλώσεις στο πλαίσιο της προώθησης της ταινίας «Cafe Society» του Γούντι Άλεν. Η Flaa δήλωσε ότι η «απορριπτική» συμπεριφορά της Λάιβλι κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους συνέβαλε στην «πιο άβολη κατάσταση συνέντευξης που έχω βιώσει ποτέ».«Δεν έχω καμία σχέση με τον Τζάστιν Μπαλντόνι και την εκστρατεία δυσφήμισης εναντίον της Μπλέικ Λάιβλι που ανέφεραν σήμερα οι New York Times», έγραψε η Flaa στη λεζάντα ενός βίντεο που δημοσιεύτηκε την Κυριακή στη σελίδα της στο Instagram. «Υπάρχουν θεωρίες συνωμοσίας εκεί έξω που με κατηγορούν ότι πληρώνομαι από την ομάδα δημοσίων σχέσεων του για να βοηθήσω στην εκστρατεία συκοφάντησής τους. Τίποτα από αυτά δεν είναι αλήθεια».Στο βίντεο, πρόσθεσε ότι «διάβασε τη μήνυση και βλέπω ότι έχει γίνει τόση βρώμικη δουλειά στο παρασκήνιο. Και ήθελα απλώς να πω ότι δεν έχω καμία σχέση με αυτό. Όταν διάβασα τα γραπτά μηνύματα που πηγαινοέρχονταν μεταξύ της ομάδας δημοσίων σχέσεων του Τζάστιν Μπαλντόνι, σοκαρίστηκα και απογοητεύτηκα όπως όλοι οι άλλοι. Δεν θα έπαιρνα ποτέ μέρος σε κάτι τέτοιο. Αυτό είναι μια τέτοια προσβολή για μένα».Το Σάββατο, οι New York Times ανέφεραν ότι η Λάιβλι μήνυσε τον Μπαλντόνι για σεξουαλική παρενόχληση και κατηγόρησε τον ίδιο και την ομάδα δημοσίων σχέσεων του για θέματα κρίσης ότι σχεδίαζαν μια εκστρατεία δυσφήμισης για να αμαυρώσουν τη φήμη και την αξιοπιστία της από την ανησυχία ότι θα δημοσιοποιούσε τους ισχυρισμούς της. Στο πλαίσιο της αποκάλυψης, οι Times δημοσίευσαν φερόμενα μηνύματα κειμένου μεταξύ του Μπαλντόνι και της ομάδας δημοσίων σχέσεων του, στα οποία υπόσχονται ότι θα μπορούσαν να «θάψουν τον οποιονδήποτε».Ο Μπράιαν Φρίντμαν, δικηγόρος του προσβολή και της εταιρείας παραγωγής του Wayfarer Studios, χαρακτήρισε την καταγγελία της Λάιβλι «ντροπιαστική» και γεμάτη από «κατηγορηματικά ψευδείς κατηγορίες».Το όνομα της Flaa αναφέρεται στο άρθρο των New York Times σε σχέση με τις διαδικτυακές αντιδράσεις για τη Λάιβλι. Το άρθρο δεν ισχυρίζεται ότι η Flaa συμμετείχε στις προσπάθειες της ομάδας του Μπαλντόνι να υποδαυλίσει τον αρνητικό Τύπο, αλλά σημειώνει ότι η συνέντευξή της με τη Λάιβλι δεν ήταν η πρώτη φορά που δημοσίευσε ένα βίντεο που ήταν ευθυγραμμισμένο με έναν πελάτη της ίδιας εταιρείας δημοσίων σχέσεων του Μπαλντόνι. Η Flaa δημοσίευσε επίσης κλιπ με τον Τζόνι Ντεπ το 2022, εν μέσω της δικαστικής διαμάχης του με την πρώην σύζυγό του Άμπερ Χερντ, με το hashtag #JusticeForJohnny Depp.«Σοκαρίστηκα που οι New York Times υπαινίχθηκαν ότι δούλευα για την ομάδα του Μπαλντόνι. Μου ήρθε αναγούλα στο στομάχι όταν το διάβασα αυτό», δήλωσε η Flaa στο Variety. «Επικοινώνησα με τους New York Times και τους ρώτησα πώς μπόρεσαν να δημοσιεύσουν μια τόσο άγρια θεωρία συνωμοσίας και όντως πρόσθεσαν μια ενημέρωση στο θέμα χθες. Εξακολουθώ να πιστεύω ότι ήταν τρομερό το γεγονός ότι οι δημοσιογράφοι δεν επικοινώνησαν ποτέ μαζί μου για να επιβεβαιώσουν ή να διαψεύσουν τόσο σοβαρούς ισχυρισμούς».Η Flaa μίλησε, επίσης, σχετικά με την υποστήριξή της στον Ντεπ, λέγοντας σε ένα ξεχωριστό βίντεο που αναρτήθηκε στο κανάλι της στο YouTube με τίτλο «Πώς αισθάνομαι που παρασύρθηκα στη μήνυση της Μπλέικ Λάιβλι και στην εκστρατεία δυσφήμισης του Τζάστιν Μπαλντόνι» ότι δεν έχει καμία σχέση με την εταιρεία δημοσίων σχέσεων που προσέλαβε για να στρέψει τον αρνητικό Τύπο εναντίον της Χερντ. «Μου αρέσει ο Τζόνι Ντεπ, είχα υπέροχες εμπειρίες μαζί του και πίστευα ότι η Άμπερ Χερντ έλεγε ψέματα στο δικαστήριο», είπε. «Το δημοσίευσα για να έχω συμπάθεια προς αυτόν και τους θαυμαστές που τον αγαπούν».