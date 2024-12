Τζάρεντ Λέτο: Θα πρωταγωνιστήσει ως «Skeletor» στην ταινία «Masters of the Universe»

Η επερχόμενη ταινία «» από τα Amazon MGM Studios και τη Mattel ενισχύει το καστ της με τέσσερις νέους «κακούς», όπως αποκάλυψε το Deadline. Έναν εξ αυτών, και συγκεκριμένα, τον Skeletor, θα υποδυθεί ο βραβευμένος με Όσκαρ Τζάρεντ Λέτο Στο καστ προστίθενται επίσης ο Sam C. Wilson (House of the Dragon) ως Trap Jaw, ο Hafthor Bjornsson (The Northman) ως Goat Man, και ο Kojo Attah (In the Grey) ως Tri-Klops.Ο χαρακτήρας που θα κληθεί να υποδυθεί ο Τζάρεντ Λέτο είναι ένας ισχυρός μάγος, που αποτελεί τον μεγάλο εχθρό του ήρωα He-Man, τον οποίο υποδύεται ο Νίκολας Γκάλιτζιν. Τη σκηνοθεσία της ταινίας έχει αναλάβει ο Τράβις Νάιτ, ενώ το σενάριο υπογράφει ο Κρις Μπάτλερ. Η ταινία θα κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 5 Ιουνίου 2026.Το franchise, που ξεκίνησε ως μια δημοφιλής σειρά φιγούρων δράσης το 1982, επικεντρώνεται στη μάχη ανάμεσα στον ηρωικό He-Man, τον πιο ισχυρό άνθρωπο του σύμπαντος, και τον κακό Skeletor. Το 1983, η σειρά κινουμένων σχεδίων «He-Man and the Masters of the Universe» έκανε το ντεμπούτο της και έγινε μία από τις πρώτες παιδικές εκπομπές που προβλήθηκαν σε εθνική εμβέλια. Έκτοτε, η σειρά επεκτάθηκε σε ταινίες, τηλεοπτικές παραγωγές, βιντεοπαιχνίδια και παιχνίδια.Φωτογραφία: Shutterstock