Μαράια Κάρεϊ: Υπέγραψε το στήθος της Ριάνα σε συναυλία της - Δείτε το βίντεο

ανέβηκε στη σκηνή του Barclays Center την Τρίτη 17 Δεκεμβρίου στο Μπρούκλιν, σηματοδοτώντας το τέλος της περιοδείας της «Christmas Time». Στο πλήθος βρίσκονταν πολλοί σταρ, αναμέσα τους και η, η οποία είχε μια χιουμοριστική αλληλεπίδραση με τη «βασίλισσα των Χριστουγέννων».«Η Μαράια Κάρεϊ υπογράφει το στήθος μου. Aυτό είναι επικό!», είπε η 36χρονη τραγουδίστρια σε βίντεο που αναρτήθηκε στα κοινωνικά δίκτυα.Η θριαμβευτική επιστροφή της Κάρεϊ ήρθε έπειτα από την ακύρωση τριών συναυλιών - στο Πίτσμπουργκ, στο Νιούαρκ της Νέας Υόρκης και στο Μπέλμοντ της Νέας Υόρκης - επειδή νοσούσε από γρίπη. Η Κάρεϊ ανακοίνωσε τον Αύγουστο την περιοδεία των 20 ημερών και πραγματοποίησε την πρώτη ζωντανή εμφάνιση στο Highland της Καλιφόρνια στις 6 Νοεμβρίου.

Φέτος, η τραγουδίστρια γιόρτασε την 30ή επέτειο του εορταστικού της άλμπουμ «Merry Christmas», στο οποίο περιλαμβάνεται το «All I Want for Christmas Is You». Στις 9 Δεκεμβρίου ανακοίνωσε την κυκλοφορία μιας περιορισμένης deluxe έκδοσης του δίσκου.