Μπρέντα Γουόκερ: Νεκρή η βραβευμένη συγγραφέας - Παρασύρθηκε από αυτοκίνητο ενώ περπατούσε

Μια 67χρονη πεζή, που σκοτώθηκε στο Περθ μετά από σύγκρουση με αυτοκίνητο, ταυτοποιήθηκε ως η, η βραβευμένη μυθιστοριογράφος και καθηγήτρια πανεπιστημίου. Η Γουόκερ διέσχιζε τον δρόμο κοντά στο σπίτι της το πρωί της 10ης Δεκεμβρίου, όταν παρασύρθηκε από ένα αυτοκίνητο.Ο 30χρονος οδηγός που εμπλέκεται στο περιστατικό, αντιμετωπίζει κατηγορίες για επικίνδυνη οδήγηση που προκάλεσε θάνατο. Στο δικαστήριο αποκαλύφθηκε ότι οδηγούσε με ακανόνιστο τρόπο πριν από τη σύγκρουση, κάνοντας επικίνδυνους ελιγμούς και επιταχύνοντας έως 104 χλμ/ώρα. Η πρόσκρουση πέταξε τη Γουόκερ περίπου 40 μέτρα μακριά και αργότερα εξέπνευσε στο νοσοκομείο.Η οικογένεια της Γουόκερ εξέφρασε τη θλίψη της για τον θάνατό της, περιγράφοντας την ως «μια καλή, έξυπνη, ευγενική και γενναιόδωρη προσωπικότητα που είχε θετική επίδραση σε πολλές ζωές», όπως δήλωσαν στο 9News.Ο 30χρονος οδηγός θα παραμείνει υπό κράτηση μέχρι την επόμενη εμφάνισή του στο δικαστήριο τον επόμενο μήνα.Η Μπρέντα Γουόκερ γεννήθηκε στο Γκράφτον της Νέας Νότιας Ουαλίας και σπούδασε στο Πανεπιστήμιο New England στο Άρμιντεϊλ πριν αποκτήσει διδακτορικό στην Αγγλική Γλώσσα από το Εθνικό Πανεπιστήμιο της Αυστραλίας. Μετακόμισε στο Περθ το 1984 και εκτός από το πλούσιο συγγραφικό της έργο, ήταν καθηγήτρια Αγγλικών και Πολιτιστικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο της Δυτικής Αυστραλίας.Η συγγραφέας ήταν γνωστή για το έργο της στον τομέα της λογοτεχνίας, με σημαντική αναγνώριση τόσο στην Αυστραλία όσο και διεθνώς. Ορισμένα από τα έργα της που έχουν κερδίσει βραβεία περιλαμβάνουν:«The Snake's Skin» (1997) – Το συγκεκριμένο βιβλίο είναι ένα έργο μη-μυθοπλαστικής γραφής που εξετάζει τη σχέση της συγγραφέως με τη μητέρα της και τη σύνδεση με την αυστραλιανή ιστορία. Κέρδισε το Victorian Premier's Award for Non-Fiction.«Reading by Moonlight» (2000) – Πρόκειται για μια συλλογή δοκιμίων, στα οποία η Γουόκερ εμβαθύνει στη σημασία της ανάγνωσης και της λογοτεχνίας στη ζωή της. Το βιβλίο της κέρδισε το Βραβείο O. Henry Prize για το καλύτερο διεθνές έργο μυθοπλασίας.