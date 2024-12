Χάρι Πότερ: Ο Μαρκ Ράιλανς θεωρείται ο υποψήφιος Ντάμπλντορ για τη νέα σειρά

βρίσκεται στην κορυφή της λίστας των υποψηφίων ηθοποιών για τη νέα σειρά «» του HBO, σύμφωνα με δημοσίευμα του Variety.Ο Ράιλανς είναι ο ιδανικός ηθοποιός για να υποδυθεί τον Ντάμπλντορ, σύμφωνα με πηγές.Το Variety μεταφέρει ότι η Warner Bros. Television δεν έχει ξεκινήσει ακόμα διαπραγματεύσεις με τον ηθοποιό, αλλά το στούντιο έχει επικοινωνήσει για να διαπιστώσει το ενδιαφέρον και τη διαθεσιμότητα.Ένας εκπρόσωπος του HBO δήλωσε στο Variety: «Εκτιμούμε ότι μια τόσο υψηλού προφίλ σειρά θα προσελκύσει πολλές φήμες και εικασίες. Καθώς προχωράμε στην προπαραγωγή, θα επιβεβαιώσουμε λεπτομέρειες μόνο όταν οριστικοποιήσουμε τις συμφωνίες».Στις αρχικές ταινίες πρωταγωνιστούσαν, μεταξύ άλλων, ο Ρίτσαρντ Χάρις ως καθηγητής Ντάμπλντορ, η Μάγκι Σμιθ ως καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ και ο Άλαν Ρίκμαν ως καθηγητής Σνέιπ.Μια πρόκληση θα είναι να βρεθούν ταλέντα που είναι πρόθυμα να δεσμευτούν για επτά σεζόν (μία που αντιστοιχεί σε κάθε βιβλίο) και που έχουν την κατάλληλη ηλικία για να το ολοκληρώσουν. Ο Χάρις ήταν 70 ετών όταν ανέλαβε τον ρόλο του Ντάμπλντορ και πέθανε δύο χρόνια αργότερα, έχοντας γυρίσει μόνο τις δύο πρώτες ταινίες. Τον αντικατέστησε ο Μάικλ Γκάμπον για το υπόλοιπο του franchise. Ο Ράιλανς είναι 64 ετών, έναν χρόνο νεότερος από ό,τι ήταν ο Σμιθ όταν ξεκίνησε τα γυρίσματα των ταινιών.Ο Ράιλανς κέρδισε το Όσκαρ Καλύτερου Β' Ανδρικού Ρόλου το 2016 για τη δουλειά του στην ταινία του Στίβεν Σπίλμπεργκ «Bridge of Spies». Συνεργάστηκε επίσης με τον Σπίλμπεργκ στην ταινία κινουμένων σχεδίων «The BFG» του 2016, βασισμένη στο βιβλίο του Ρόαλντ Νταλ. Άλλοι κινηματογραφικοί του τίτλοι περιλαμβάνουν τις ταινίες «Dunkirk», «The Trial of the Chicago 7» και «Don't Look Up», ενώ οι τηλεοπτικοί του ρόλοι περιλαμβάνουν σειρές όπως το «The Government Inspector» και το προαναφερθέν «Wolf Hall».Ο επικεφαλής της Warner Bros. TV, Τσάνινγκ Ντάνγκεϊ, δήλωσε νωρίτερα φέτος ότι η σειρά του HBO, η οποία ανακοινώθηκε για πρώτη φορά το 2023, θα εισχωρήσει «πιο βαθιά από ό, τι κάνει μια δίωρη ταινία... αυτός είναι ο λόγος που είμαστε σε αυτό το ταξίδι». Η πρεμιέρα της σειράς έχει προγραμματιστεί για το 2026.: Shutterstock