Survivor: Φλερτ ανάμεσα σε Φοίβη και Γιάννη - Με κάνει να αισθάνομαι ωραία

Στην κάμερα, η Φοίβη σχολίασε: «Μου είπαν οι δίδυμες ότι ο Τζον ο Ρηγάκης με συμπαθεί αρκετά και ίσως να θέλει να έρθει λίγο πιο κοντά σε εμένα».Φοίβη: «Τον συμπαθώ τον Τζον, δεν ξέρω...»Πετεινάρη: «Ναι, είναι πολύ καλός»Φοίβη: «... Αυτά που λέει, που κάνει τη διατροφή και τη γιόγκα»Πετεινάρη: «Πραγματικά για την ηλικία του δεν του φαίνεται καθόλου»Φοίβη: «Είναι 39 έτσι;»Πετεινάρη: «Ναι 39... Ενώ ο Βλαδίμηρος έχει καταντήσει σαν γέρος»Στο προσωπικό της cue, η Φοίβη αποκάλυψε: «Το βράδυ έκανε μια κίνηση ο Ρηγάκης, να έρθω να κοιμηθώ δίπλα του και ναι, με κάνει να αισθάνομαι ωραία. Νομίζω πως με βλέπεις κάπως... Oh for f*ck sake, why can't I speak; What is wrong with you today;».