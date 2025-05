Φαίνεται πως η Τζέσικα Άλμπα έχει προχωρήσει στην προσωπική της ζωή, μετά τον χωρισμό της από τον Κας Γουόρεν , με τον οποίο ήταν παντρεμένη σχεδόν 17 χρόνια. Η 44χρονη ηθοποιός εθεάθη να περνά χαλαρές στιγμές με έναν άγνωστο άντρα στο Regents Park του Λονδίνου, το περασμένο Σαββατοκύριακο.Η είδηση έγινε γνωστή από τη Sun, ενώ σε φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν, η Τζέσικα Άλμπα φαίνεται να προσπάθησε να περάσει απαρατήρητη, φορώντας μαύρο τζάκετ και καπέλο, ενώ σε κάποια στιγμή απαθανατίστηκε να πιάνει τρυφερά το χέρι του άγνωστου συνοδού της. Ο άντρας ήταν επίσης ντυμένος casual, με φούτερ και λευκό καπέλο.Σύμφωνα με άνθρωπο που τους είδε μαζι και μίλησε στη Sun, οι δυο τους φάνηκαν να έχουν μεγάλη οικειότητα ανάμεσά τους. «Αγκαλιάζονταν και κρατιούνταν χέρι-χέρι καθώς περπατούσαν στο πάρκο», ανέφερε και πρόσθεσε: «Νοίκιασαν ξαπλώστρες και κάθισαν εκεί κι άρχισαν να φιλιούνται. Έμοιαζαν πολύ σαν να βρίσκονται στην αρχή μιας νέας σχέσης».Οι εκπρόσωποι της Τζέσικα Άλμπα δεν απάντησαν άμεσα στο αίτημα της Page Six για σχολιασμό. Η σταρ του Fantastic Four είχε επιβεβαιώσει τον χωρισμό της από τον Κας Γουόρεν τον Ιανουάριο, με μια συναισθηματικά φορτισμένη ανάρτηση στο Instagram.«Έχω διανύσει μια πορεία αυτογνωσίας και μεταμόρφωσης τα τελευταία χρόνια, τόσο ως άτομο όσο και ως σύντροφος του Κας», έγραψε στις 16 Ιανουαρίου και πρόσθεσε: «Είμαι περήφανη για όσα καταφέραμε στον γάμο μας αυτά τα 20 χρόνια και ήρθε η στιγμή να ξεκινήσουμε ένα νέο κεφάλαιο εξέλιξης ως άτομα».Η ίδια υπογράμμισε πως ο χωρισμός έγινε με «αγάπη, καλοσύνη και σεβασμό» και ότι τα παιδιά τους παραμένουν προτεραιότητα για εκείνους. Το ζευγάρι έχει τρία παιδιά, την 16χρονη Όνορ, την 13χρονη Χέιβεν και τον 7χρονο Χέις. Η Τζέσικα Άλμπα κατέθεσε αίτηση διαζυγίου τον Φεβρουάριο, επικαλούμενη «αγεφύρωτες διαφορές».Η Τζέσικα Άλμπα και ο Κας Γουόρεν γνωρίστηκαν το 2004 στα γυρίσματα της ταινίας Fantastic Four, όπου εκείνος εργαζόταν ως βοηθός σκηνοθέτη. Παντρεύτηκαν σε μια ιδιωτική τελετή στο Μπέβερλι Χιλς τον Μάιο του 2008, λίγο πριν γεννηθεί το πρώτο τους παιδί.Shutterstock