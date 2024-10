Σέριλ Κόουλ για Λίαμ Πέιν: Δώστε του τη λίγη αξιοπρέπεια που του έχει απομείνει μετά τον θάνατό του

Σας ευχαριστώ, Σέριλ».Ο Πέιν και η Κόουλ έβγαιναν από το 2016 έως το 2018, αφότου αρχικά γνωρίστηκαν το 2008, ενώ ο Πέιν ήταν διαγωνιζόμενος στο «X Factor UK». Εκείνη την εποχή, η Κόουλ - η οποία είναι μέλος του συγκροτήματος «Girls Aloud» - ήταν κριτής στη διαγωνιστική εκπομπή. Ο Πέιν επέστρεψε στο σόου δύο χρόνια αργότερα, το 2010, όταν ο Σάιμον Κάουελ τον έβαλε ως γνωστόν μαζί με τους Ζέιν Μάλικ, Χάρι Στάιλς, Νάιαλ Χόραν και Λούις Τόμλινσον για να σχηματίσουν τους One Direction.Το πρώην ζευγάρι καλωσόρισε τον γιο του, Μπερ, τον Μάρτιο του 2017. Έναν χρόνο μετά το χωρισμό τους, η Κόουλ μίλησε για τη συνεπιμέλεια του παιδιού τους.«Εγώ είμαι η αυστηρή, ο Λίαμ δεν είναι», δήλωσε στην Telegraph τον Απρίλιο του 2019. «Εγώ θα είμαι αυτή που θα λέει, "Μόνο ένα κομμάτι σοκολάτας", αλλά ο Μπερείναι τόσο καλός... [Ο Λίαμ είναι] πολύ πιο μαλακός από εμένα. Αλλά είναι αυτό που είναι και είμαι εντάξει με αυτό. Όταν έχεις ένα μωρό, δεν αναλώνεσαι στο να σκέφτεσαι μόνο τον εαυτό σου. Είναι δική σου ευθύνη να διατηρήσεις τα πράγματα σε τάξη και ευτυχισμένα, ώστε να κάνεις το καλύτερο δυνατό από όλα. Και το καταφέραμε».Τον Μάιο του 2022, ο Πέιν παραδέχτηκε ότι αρχικά δυσκολεύτηκε να γίνει πατέρας στα 20 του χρόνια.«Για να είμαι ειλικρινής μαζί σας, κατέστρεψε μια σχέση για μένα σε εκείνο το σημείο, αλλά για όλους τους σωστούς λόγους», εξήγησε σε ένα επεισόδιο του podcast «Impaulsive». «Ήμουν τόσο ενθουσιασμένος για τη γέννησή του που πραγματικά ανησυχούσα [ότι] δεν θα τον αγαπούσα αρκετά».Στην ίδια συνέντευξη, ο τραγουδιστής επαίνεσε την Κόουλ για το γεγονός ότι είναι εξαιρετική μητέρα. «Είναι η καλύτερη μαμά στον κόσμο. Δεν θα μπορούσα να ζητήσω κάποια καλύτερη», είχε σχολιάσει. «Πηγαίνω τον γιο μου στο σχολείο μία ή δύο φορές την εβδομάδα και είναι ό,τι καλύτερο. Η σχέση που έχουμε τώρα ως φίλοι έχει μεγαλώσει περισσότερο. Χωρίσαμε για κάποιον λόγο και τώρα μου δίνει πλήρη αυτονομία στη ζωή μου και στο να κάνω αυτό που κάνω και ξέρω ότι [ο Μπερ] θα έχει την απαραίτητα φροντίδα. Είναι το μόνο για το οποίο νοιάζεται και δεν θα μπορούσα να ζητήσω περισσότερα. Μένουν, περίπου, τρία λεπτά από το σπίτι μου».Ο Λίαμ Πέιν, πρώην τραγουδιστής των One Direction, βρήκε τραγικό θάνατο μετά από πτώση από τον τρίτο όροφο ενός ξενοδοχείου στο Μπουένος Άιρες. Σύμφωνα με την αστυνομία, το προσωπικό του «Hotel Casa Sur» κάλεσε τις αρχές αναφέροντας την παρουσία ενός επιθετικού ατόμου, που φαινόταν να είναι υπό την επήρεια ναρκωτικών ή αλκοόλ.Οι πρώτες βοήθειες που έφτασαν στο σημείο επιβεβαίωσαν τον θάνατο του άνδρα, που αργότερα αποκαλύφθηκε ότι ήταν ο Πέιν, πρώην μέλος του διάσημου συγκροτήματος. Παρά την άφιξη του ασθενοφόρου λίγα λεπτά μετά την κλήση, δεν κατέστη δυνατή η ανάνηψή του, καθώς είχε υποστεί θανάσιμα τραύματα από την πτώση.Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ερευνά τις ακριβείς συνθήκες του συμβάντος. Ο Πέιν βρισκόταν στην πόλη για να παρακολουθήσει τη συναυλία του Νάιλ Χόραν, πρώην συνεργάτη του στους One Direction.: EPA, Shutterstock