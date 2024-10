The Voice: Η... αποκάλυψη που έκανε ο Καπουτζίδης στην πρεμιέρα για τον Λιανό

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-d4u15hrldwe9)

To The Voice έκανε χθες βράδυ πρεμιέρα μέσα από τη συχνότητα του ΣΚΑΪ , καταγράφοντας μάλιστα πολύ καλά νούμερα τηλεθέασης, αφού κατέγραψε 22,1% στο δυναμικό κοινό (18-54 ετών) και 24,2% στο σύνολο.Στη 10η σεζόν του μουσικού τάλεντ σόου χρέη παρουσιαστή ανέλαβε ξανά ο Γιώργος Καπουτζίδης από τον προκάτοχο του,. Ο ηθοποιός και σεναριογράφος με το χιούμορ που τον διακρίνει υποδέχθηκε το τηλεοπτικό κοινό κάνοντας αναφορά στον Γιώργο Λιανό. «Καλησπέρα σας! Καλησπέρα και καλώς ήρθατε! Καλωσήρθατε και εσείς που είστε εδώ στο πλατό, καλώς ήρθατε και εσείς που συντονιστήκατε σήμερα στη συχνότητα του ΣΚΑΪ να παρακολουθήσετε την έναρξη της 10ης σεζόν του The Voice. 10 σεζόν, 10 κύκλοι, είναι αριθμός ρεκόρ για μουσικό τάλεντ σόου στην Ελλάδα».«Όπως ξέρετε τα τελευταία 4 χρόνια οικοδεσπότης του σόου ήταν ένας εξαιρετικός παρουσιαστής και ένας σπάνιος συνεργάτης, ο Γιώργος Λιανός. Ο Γιώργος ζει μόνιμα πια στη Δομινικανή Δημοκρατία και μάλιστα αυτό τον Νοέμβριο κατεβαίνει υποψήφιος νομαρχιακός σύμβουλος με τον εκλογικό συνδυασμό του Λουίς Σαβέλ Φερνάντεζ. Του ευχόμαστε καλή επιτυχία και σε αυτόν τον νέο του ρόλο».«Οπότε επειδή τα δρομολόγια Αίγινα – Πειραιάς θα είναι πολύ πιο εύκολα από τα Αθήνα – Άγιος Δομίνικος, μαντέψτε ποιος θα παρουσιάσει το σόου φέτος. Το βρήκατε» σημείωσε με χιούμορ, ο Γιώργος Καπουτζίδης.Στη συνέχεια ο ηθοποιός υποδέχθηκε στη σκηνή τα τέσσερα μέλη της ανανεωμένης κριτικής επιτροπής. Ο λόγος για τους «παλαιούς»καιαλλά και τους «νέους»και Χρήστο Μάστορα.