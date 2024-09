My Style Rocks: H Κατερίνα ήταν η νικήτρια της ημέρας με θέμα το layering

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-d4fgtpgpojsh)

Μετά την αποχώρηση της Ναταλίας, το « My Style Rocks » ξεκίνησε δυναμικά με μια νέα διαγωνιστική εβδομάδα και το layering ως την πρώτη πρόκληση.Οι fashionistas κλήθηκαν να παρουσιάσουν looks με στρώσεις διαφορετικών υφών, δημιουργώντας ασυμμετρίες και πολυδιάστατες σιλουέτες.Ο ανταγωνισμός κορυφώθηκε, με την Κατερίνα να επικρατεί ως η νικήτρια της ημέρας, παρουσιάζοντας ένα εντυπωσιακό σύνολο που κατέκτησε τους κριτές.Ωστόσο, οι εντάσεις δεν έλειψαν, καθώς η κριτική της Κατερίνας για το look της Ιωάννας προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Στέλιου Κουδουνάρη, ενώ η Έλενα σχολίασε με ψυχραιμία το styling της Έλλης ως «τίμια προσπάθεια».