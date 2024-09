Κέβιν Κόστνερ για Τζέιμς Ερλ Τζόουνς: Μόνο αυτός μπορούσε να φέρει αυτήν τη μαγεία

Κλείσιμο

τίμησε τη μνήμη του, ο οποίοςτη Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου.Ο Κόστνερ είχε συμπρωταγωνιστήσει με τον εκλιπόντα ηθοποιό στην ταινία «Field of Dreams», του 1989.Σε ανάρτηση που έκανε στον λογαριασμό του στο Instagram, o 69χρονος μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον σπουδαίο ηθοποιό, γράφοντας: «Αυτή η βροντερή φωνή. Αυτή η ήρεμη δύναμη. Η καλοσύνη που εξέπεμπε. Μπορούν να ειπωθούν τόσα πολλά για την κληρονομιά του, οπότε θα πω μόνο πόσο ευγνώμων είμαι που μέρος αυτής περιλαμβάνει το "Field of Dreams΄"».Και πρόσθεσε: «Αν την έχετε δει, ξέρετε ότι αυτή η ταινία δεν θα ήταν η ίδια με οποιονδήποτε άλλον στο ρόλο του. Μόνο αυτός θα μπορούσε να δώσει αυτή τη μαγεία σε μια ταινία για το μπέιζμπολ και ένα χωράφι καλαμποκιού στην Αϊόβα. Είμαι ευγνώμων που τον είδα να φέρνει αυτή τη μαγεία. Αναπαύσου εν ειρήνη, φίλε».Στο «Field of Dreams» ο Κόστερ υποδύεται τον Ρέι Κινσέλα, έναν αγρότη από την Αϊόβα, ο οποίος βλέπει οράματα που τον εμπνέουν να χτίσει ένα γήπεδο του μπέιζμπολ σε ένα χωράφι καλαμποκιού. Κατά τη διάρκεια της προσπάθειάς του, ο Ρέι γνωρίζει τον Τέρενς Μαν, τον απογοητευμένο συγγραφέα που υποδύεται ο Τζόουνς. Βασισμένη στη νουβέλα του W.P. Kinsella « Shoeless Joe», η ταινία σημείωσε μεγάλη εισπρακτική επιτυχία και κέρδισε τρεις υποψηφιότητες για Όσκαρ. Το 2017 εντάχθηκε στο Εθνικό Μητρώο Ταινιών της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου.