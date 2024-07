Σοφία Κουρτίδου για τον γάμο της με τον Γιάννη Σεβδικαλή: Θα πάει την επόμενη σεζόν, μη ραφτείτε ακόμα

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-d2hhy8qpmmg9)

τραγούδησαν το «Just The Way You Are» του Μπρούνο Μαρς για το επεισόδιο του J2US που μεταδόθηκε το βράδυ του Σαββάτου 25 Μαΐου και απέσπασαν την υψηλότερη βαθμολογία από την κριτική επιτροπή.

Ωστόσο, μια μεγάλη έκπληξη περίμενε την τραγουδίστρια. Ο σύντροφός της, άρχισε να τραγουδάει μόνος του ένα κομμάτι όλο νόημα. O Γιάννης Σεβδικαλής είπε ξανά Μπρούνο Μαρς, αλλά αυτή τη φορά το «Marry you» για να γονατίσει στη συνέχεια και να κάνει πρόταση γάμου στη Σοφία Κουρτίδου.

Με δάκρυα στα μάτια η τραγουδίστρια αγκάλιασε τον σύντροφό της και του είπε το «ναι». Στο κοινό βρίσκονταν οι γονείς και του ενός και του άλλου που επίσης δεν έκρυψαν τη συγκίνησή τους.

Μετά από την πρόταση γάμου, τόσο η Βίκυ Σταυροπούλου, όσο και η Δέσποινα Βανδή δάκρυσε από τη θέση της στην κριτική επιτροπή.

Σοφία Κουρτίδου και ο Γιάννης Σεβδικαλής μίλησαν για τον επικείμενο γάμο τους.Το ζευγάρι βρέθηκε καλεσμένο στην εκπομπή «Super Κατερίνα» και αποκάλυψαν πότε περίπου υπολογίζουν να παντρευτούν.Υπενθυμίζεται πως ο Γιάννης Σεβδικαλής έκανε πρόταση γάμου στην αγαπημένη του, στο πλατό του J2US, μπροστά σε ολόκληρο το κοινό.Μιλώντας στην εκπομπή, η Σοφία Κουρτίδου είπε: «Παντρευόμαστε σύντομα. Μη ραφτείτε ακόμα. Είμαστε πολύ αυθόρμητοι, όπως έγινε και η πρόταση γάμου. Ο Γιάννης δεν το είχε σχεδιάσει, αυθόρμητα έπραξε».Στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Δεν έχουμε ορίσει ημερομηνία. Θα πάει την επόμενη σεζόν, γιατί τώρα έχει Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι».Γιάννης ΣεβδικαλήςΣοφία Κουρτίδου

