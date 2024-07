Κλείσιμο

Ανήμερα των 55ων γενεθλίων της, ηανέβασε μια φωτογραφία της στον λογαριασμό της στο Instagram.Παρά τα πολλαπλά δημοσιεύματα που θέλουν τη σταρ να παίρνει διαζύγιο από τον Μπεν Άφλεκ μετά από 2 χρόνια γάμου, η Λόπεζ εμφανίστηκε ευδιάθετη και ανεπηρεάστη από όσα γράφονται.Στη selfie μπροστά από τον καθρέφτη που ανάρτησε, η τραγουδίστρια πόζαρε φορώντας ένα ολόσωμο λευκό μαγιό, έχοντας τα μαλλιά της πιασμένα σε μια ψηλή αλογοούρα και συνδυάζοντας την εμφάνισή της με χρυσά βραχιόλια και σκουλαρίκια.«This Is Me... Now [αυτή είμαι τώρα]», έγραψε στη λεζάντα, αναφερόμενη στον τίτλο του τελευταίου της άλμπουμ που κυκλοφόρησε φέτος τον Φεβρουάριο.