Τα καλύτερα οικόπεδα που πωλούνται τώρα - Από το Σούνιο και τη Μήλο μέχρι τη Σαντορίνη και το Πόρτο Χέλι

Σούνιο - Χάρακας: Eνα αγροτεμάχιο 500 στρεμμάτων δίπλα στη θάλασσα πωλείται αντί 80 εκατ. ευρώ

Μήλος: Eκταση 3.200 στρεμμάτων πωλείται έναντι 20 εκατ. ευρώ

Πάρος - Χρυσή Ακτή: Στα 47 εκατ. ευρώ είναι το τίμημα για μια έκταση 156 συνεχόμενων στρεμμάτων

Ιθάκη: Eκταση 270 στρεμμάτων που χαρακτηρίζεται ως γαλήνιο καταφύγιο, με τη σχεδόν αυτονόητη ονομασία «Odyssey» λανσάρεται από τους Sotheby’s. H τιμή αποκαλύπτεται μόνο «κατόπιν αίτησης»

Θηρασιά: Με πανοραμική θέα ένα κομμάτι παραθαλάσσιας γης 54,5 στρεμμάτων πωλείται 4,5 εκατ. ευρώ

Αντίπαρος: Oικόπεδο 8 στρεμμάτων στο λιμάνι, που διαθέτει και ανεμόμυλο, πωλείται 5,5 εκατ. ευρώ

Ίος: «Avra Retreat» ονομάζει το Sotheby’s International Realty παραθαλάσσια έκταση 402 στρεμμάτων όπου μπορεί κανείς να δημιουργήσει δύο υπόσκαφα, βιοκλιματικά κτίρια εμβαδού 700 τ.μ., γυμναστήριο, γήπεδο τένις, πισίνα 30 μέτρων και ελικοδρόμιο. Η τιμή της έκτασης είναι στα 5,8 εκατ. ευρώ

Ίος - Αγία Θεοδότη: Παραθαλάσσιο οικόπεδο 115 στρεμμάτων πωλείται 4 εκατ. ευρώ. Η έκταση περιλαμβάνει και μια μικρή παραλία με αμμουδιά

Μεγάλες και μικρότερες εκτάσεις, οικόπεδα σε τουριστικούς προορισμούς, νησιωτικούς ή ηπειρωτικούς, ακόμη και κοντά σε αστικά κέντρα, συνθέτουν τον «καμβά» των προσφερόμενων κομματιών γης, αποτελώντας ένα, κατά κάποιον τρόπο, ξεχωριστό σκέλος τηςΕπί της ουσίας, ένα «χρυσό χρηματιστήριο γης», καθώς δεν μιλάμε για βίλες ή οικιστικά συγκροτήματα, αλλά για εκτάσεις με δυνατότητα αξιοποίησης, οι οποίες γι'› αυτόν τον λόγο αποτιμώνται σε… πολλά εκατομμύρια ευρώ.Πρόκειται για μια ακόμη όψη της ελληνικής αγοράς ακινήτων που τα τελευταία χρόνια, αφήνοντας οριστικά πίσω της τα «πέτρινα χρόνια» της οικονομικής κρίσης, κινείται σε έντονα ανοδικούς ρυθμούς, πραγματοποιώντας «άλματα» ανάπτυξης και… τιμών.Είναι γεγονός βέβαια ότι και στην περίπτωση των μεγάλων εκτάσεων και οικοπέδων, όπως συμβαίνει και με τα σπίτια, καταγράφεται μια τεράστια ποικιλία επιλογών, ανάλογα με το τι ζητάει κανείς και φυσικά ποιο ποσό μπορεί να πληρώσει.Παράλληλα, είναι χαρακτηριστικές της ανοδικής τάσης που παρατηρείται σε ορισμένες, κυρίως τουριστικά δημοφιλείς περιοχές, οι διαφορές τιμών ανά στρέμμα, σε σχέση με άλλες λιγότερο «hot».Οπως και να έχει, τα μεγάλα αδόμητα επενδυτικά ακίνητα απευθύνονται σε συγκεκριμένα target group επιχειρηματικών ομίλων, funds ή και μεμονωμένων ισχυρών του χρήματος, που σαφώς αποσκοπούν στην εκμετάλλευσή τους άμεσα είτε σε βάθος χρόνου.Με βάση λοιπόν τα διαθέσιμα στοιχεία από διάφορα μεσιτικά γραφεία και αντίστοιχες ηλεκτρονικές πλατφόρμες, την κούρσα σε επίπεδο τιμής οδηγούσε μέχρι πρόσφατα τουλάχιστον μια σπάνια, μεγάλη έκταση 500 στρεμμάτων στον Χάρακα, περιοχή του παραλιακού μετώπου σε μικρή απόσταση από το Σούνιο. Περιγράφεται ως αγροτεμάχιο 500.000 τ.μ. κοντά στο Σούνιο, δίπλα στη θάλασσα και η τιμή του ήταν στα… 80 εκατ. ευρώ.Από την άλλη πλευρά, σε επίπεδο μεγέθους τα «πρωτεία» φαίνεται να κατέχει μια τεράστια έκταση 3.200 στρεμμάτων στη Μήλο, που πωλείται έναντι 20 εκατ. ευρώ (τιμή 6,25 ευρώ ανά τ.μ.).Το παραθαλάσσιο ακίνητο των 3.200.000 τ.μ., που λανσάρεται από το μεσιτικό γραφείο CCRE Group, βρίσκεται σε εκτός σχεδίου περιοχή και καλύπτει… ολόκληρη περιοχή, είναι επικλινές με απεριόριστη θέα στη θάλασσα, ενώ προσφέρεται για τουριστική εκμετάλλευση. Οπως αναφέρεται μάλιστα διαθέτει «3-4 καταπληκτικές αμμώδεις παραλίες».Στα 47 εκατ. ευρώ είναι το τίμημα για μια έκταση 156 συνεχόμενων στρεμμάτων στην Πάρο, στην περιοχή της Χρυσής Ακτής. Το ακίνητο, που λανσάρεται από το γραφείο Interattica Real Estate & Constructions, βρίσκεται στον λόφο που δεσπόζει πίσω από την παραλία με πανοραμική θέα τις Κυκλάδες. Εδώ η τιμή ανά τετραγωνικό είναι 301 ευρώ.Οπως σημειώνεται «η γη είναι ελεύθερη από δασικά και βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από τις οργανωμένες παραλίες, καθώς και από το γραφικό λιμανάκι του Πίσω Λιβαδιού», ενώ «οριοθετείται από δύο επαρχιακούς δρόμους, από τους οποίους και προσεγγίζονται τα οικόπεδα». Ακόμη, τις ιδιοκτησίες διατρέχει ένα παλαιότατο δημόσιο μονοπάτι προ του 1923, δίνοντας τη δυνατότητα περαιτέρω κατάτμησης και αύξησης των συντελεστών οικοδόμησης. Η έκταση προσφέρεται για την κατασκευή υπόσκαφων κατοικιών.Ακόμη πιο εντυπωσιακή είναι η έκταση των 1.000 στρεμμάτων στην Ιθάκη, που προβάλλεται από το ιστορικό μεσιτικό γραφείο Ploumis Sotiropoulos (Christie’s International Real Estate). Πρόκειται για μια μοναδική ιδιοκτησία που περιλαμβάνει, όπως αναφέρεται, οκτώ ιδιωτικές παραλίες, μια ατμοσφαιρική βίλα και οικίσκους συνολικής επιφανείας 849 τ.μ.«Δεν είναι μόνο το μεγάλο μέγεθος που κάνει το ακίνητο να ξεχωρίζει, αλλά η ομορφιά του που απλώνεται σε όλη την έκταση, η οποία συμπεριλαμβάνει οκτώ παραλίες με κρυστάλλινα γαλάζια, πράσινα και τιρκουάζ νερά, καθώς και πολλούς λόφους και εκτάσεις καλυμμένες με ώριμα δέντρα και βλάστηση από γηγενή φυτά.Εννέα κτίσματα της δεκαετίας του 1960 προσφέρουν κομψότητα, στυλ και απλότητα, συνδυάζοντας τέλεια το φυσικό περιβάλλον με το διαχρονικό στυλ», τονίζεται χαρακτηριστικά. Η έκταση μπορεί να αποτελέσει έναν ιδιωτικό παράδεισο ή να εξελιχθεί σε boutique ξενοδοχείο ή σε συγκρότημα κατοικιών. Οσο για την τιμή της, φτάνει τα 21 εκατ. ευρώ.Για να γίνουν αντιληπτές οι διαφορές ανάμεσα στις περιοχές της χώρας, είναι ενδεικτικό ότι από το ίδιο μεσιτικό γραφείο προσφέρεται προνομιακό οικόπεδο στο Π. Ψυχικό κοντά στο Κολέγιο, επιφάνειας 3.079 τ.μ., με τιμή 16 εκατ. ευρώ.Τη δική του πρόταση για την Ιθάκη διαθέτει και το διεθνές μεσιτικό γραφείο Sotheby’s International Realty. Πρόκειται για μια έκταση 270 στρεμμάτων, που χαρακτηρίζεται ως γαλήνιο καταφύγιο, με τη σχεδόν αυτονόητη ονομασία «Odyssey». Αν και η τιμή αποκαλύπτεται μόνο «κατόπιν αίτησης», αναφέρεται ότι «οι δυνατότητες αυτής της γης σε μια τόσο προνομιακή τοποθεσία είναι ατελείωτες, είτε εμπορικές είτε οικιστικές», καθώς μπορεί να χτιστεί οικία έως 1.400 τ.μ. και ξενοδοχείο έως 20.000 τ.μ.Αν αφήσουμε τα… χνάρια του Οδυσσέα και κατευθυνθούμε στους γνωστούς και καθιερωμένους κοσμοπολίτικους προορισμούς, θα ξεκινήσουμε από την πάντα επίκαιρη Μύκονο, όπου υπάρχουν αρκετά προσφερόμενα επενδυτικά ακίνητα.Ανάμεσα σε αυτά ξεχωρίζει οικόπεδο 15,6 στρεμμάτων στο Καλό Λιβάδι, που έχει τιμή 36 εκατ. ευρώ. Με άλλα λόγια, η τιμή για το συγκεκριμένο ανά τετραγωνικό μέτρο φτάνει τα 2.307 ευρώ. Βρίσκεται στην Ανω Μερά, κοντά στην παραλία Καλαφάτη, είναι άρτιο, οικοδομήσιμο, αμφιθεατρικό και με απεριόριστη θέα.Στην περιοχή Καλαφάτη της Μυκόνου πωλείται άλλη μια έκταση, πολύ μεγαλύτερη, καθώς φτάνει τα 72 στρέμματα. Το οικόπεδο, που λανσάρεται από το γραφείο New Neighbour, βρίσκεται 200 μέτρα από τη θάλασσα, εφάπτεται με επαρχιακό δρόμο και προσφέρεται για τουριστική εκμετάλλευση με οποιονδήποτε τρόπο (ξενοδοχείο, βίλες, κέντρο διασκέδασης, εστίασης κ.λπ.). Οπως διευκρινίζεται, μπορεί να πωληθεί ολόκληρο είτε «σπασμένο» σε 50 στρέμματα ή 20 στρέμματα. Πάντως, η τιμή για τα 72 στρέμματα είναι 22 εκατ. ευρώ.Στοκαι κοντά (απόσταση 500 μέτρων) στην παραλία της Ελιάς, το μεσιτικό γραφείο Barnes Greece λανσάρει οικόπεδο 20.952 τ.μ. με πανοραμική θέα στη θάλασσα. Πρόκειται για ένα ακίνητο με μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον, κατάλληλο για ανέγερση κατοικιών και ξενοδοχειακής μονάδας, ενώ η τιμή του είναι στα 1,7 εκατ. ευρώ.Στηβρίσκεται άλλο ένα σπάνιο ακίνητο, επιφάνειας 100 στρεμμάτων. Εντοπίζεται στην Καλντέρα Ακρωτηρίου και, όπως τονίζεται από το Greece Exclusive Properties, πρόκειται για «το μεγαλύτερο οικόπεδο στην Καλντέρα που μπορεί κανείς να αγοράσει». Διαθέτει ιδιωτική μαρίνα, ιδιωτικό δρόμο και ιδιωτική παραλία, ενώ προσφέρεται για ξενοδοχειακό συγκρότημα, τουριστικό χωριό ή συγκρότημα βιλών καθώς, όπως τονίζεται, στα 107.000 τ.μ. έχει συντελεστή δόμησης 0,2 και κάλυψης 0,2. Ακόμη, λόγω θέσης, έχει πανοραμική θέα τόσο προς το βουνό όσο και προς τη θάλασσα. Αντίστοιχη είναι και η τιμή του, που φτάνει τα 24 εκατ. ευρώ.Πάλι στη Σαντορίνη, και συγκεκριμένα στη Θηρασιά, υπάρχει ένα οικόπεδο 54,5 στρεμμάτων το οποίο ηπεριλαμβάνει στις προτάσεις της. Το «Helios Heights» προσφέρει την ευκαιρία να αποκτήσουν, όσοι μπορούν, ένα «εξαιρετικό κομμάτι παραθαλάσσιας γης στο γραφικό και γαλήνιο σκηνικό της Θηρασιάς, με πανοραμική θέα, ιδιωτικότητα και αμέτρητες δυνατότητες». Στην έκταση των 54.491 τ.μ. μπορεί να χτιστεί είτε πολυτελής παραθαλάσσια βίλα 600 τ.μ. είτε υπόσκαφο ακίνητο 1.200 τ.μ. Η τιμή του οικοπέδου είναι στα 4,5 εκατ. ευρώ.Σε έναν άλλο κοσμοπολίτικο προορισμό, το Πόρτο Χέλι, υπάρχουν επίσης αρκετά μικρά, αλλά σχετικά περιορισμένα μεγάλα οικόπεδα προς αξιοποίηση.Ενα από αυτά τα τελευταία λανσάρει το μεσιτικό γραφείο Engel & Völkers. Η επιφάνειά του είναι κάτι λιγότερο από 11 στρέμματα (10.813 τ.μ.) και βρίσκεται «σε μια από τις πιο περιζήτητες περιοχές υψηλής ποιότητας στο Πόρτο Χέλι, με απρόσκοπτη θέα στα καταγάλανα νερά του Σαρωνικού και των Σπετσών».Στο συγκεκριμένο σημείο, που είναι γνωστό για τα πολυτελή του ακίνητα, αυτό το παραθαλάσσιο οικόπεδο έχει χωροθετηθεί για οικιστική χρήση, «προσφέροντας στον αγοραστή την ευκαιρία να δημιουργήσει το σπίτι των ονείρων του σε μια πραγματικά απαράμιλλη τοποθεσία», όπως τονίζεται. Η τιμή του είναι στα 20 εκατ. ευρώ.Στην περιοχή Θυνί, σε απόσταση μισής ώρας από το Πόρτο Χέλι, βρίσκεται ένα άλλο οικόπεδο 67 στρεμμάτων, που λανσάρεται από το μεσιτικό γραφείο Golden Land Goutos. Προσφέρει πανοραμική θέα στον Αργολικό Κόλπο και ο επόμενος ιδιοκτήτης του θα έχει τη δυνατότητα να κατασκευάσει δύο πολυτελείς βίλες των 800 τ.μ. η καθεμία. Στην περιοχή, σύμφωνα με όσα αναφέρονται, «έχουν κατασκευαστεί πολυτελείς κατοικίες από το διεθνές jet set, ενώ πρόκειται να ξεκινήσουν μεγάλα έργα, γεγονός που την καθιστά επενδυτικά ενδιαφέρουσα». Οσο για την τιμή του οικοπέδου των 66.788 τ.μ. φτάνει τα 15 εκατ. ευρώ.Στους ανερχόμενους προορισμούς και λόγω του συγκροτήματος Costa Navarino συγκαταλέγεται τα τελευταία χρόνια η περιοχή της Πύλου. Είναι χαρακτηριστική η περίπτωση παραθαλάσσιου οικοπέδου 11,5 στρεμμάτων στη Γιάλοβα, που λανσάρεται από το γραφείο Engel & Völkers στην τιμή των 8 εκατ. ευρώ. Οπως τονίζεται, «είναι ιδανικό για κατασκευή τουριστικών καταλυμάτων ή κατοικιών, ιδιαίτερα αν υπάρξει εκμετάλλευση των 11 τσιμεντένιων παλιών αποθηκών με το χαρακτηριστικό βιομηχανικό design, που μπορούν να ανακατασκευαστούν και να μετατραπούν σε πρωτοποριακά οικήματα».Ως μια ακόμη προνομιακή έκταση στη Νάουσα της Πάρου προβάλλεται από το ίδιο μεσιτικό γραφείο η «Davi Peninsula». Με επιφάνεια 70 στρεμμάτων, που αποτελείται από δύο όμορα αγροτεμάχια 59 και 11 στρεμμάτων, η έκταση βρίσκεται σε απόσταση 1.500 μέτρων από το κέντρο της κοσμοπολίτικης Νάουσας. Με συντελεστή δόμησης για τουριστικές κατοικίες 0,08 (ανάλογα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις και περιορισμούς), η έκταση προσφέρεται για την κατασκευή ενός τουριστικού θέρετρου ή μικρότερων ιδιωτικών κατοικιών. Η τιμή της είναι στα 5,5 εκατ. ευρώ.Ενδεικτική των διαφορών, αλλά και της ραγδαίας ανόδου της Αντιπάρου είναι η περίπτωση πολύ μικρότερου οικοπέδου, που επίσης λανσάρεται από το. Πρόκειται για οικόπεδο 8 στρεμμάτων εκτός σχεδίου και 480 τ.μ. εντός οικισμού που βρίσκεται στο λιμάνι της Αντιπάρου, ενώ διαθέτει και ανεμόμυλο «που είναι ο ορισμός της τοπικής παράδοσης και αρχιτεκτονικής».Ο χώρος του οικοπέδου (8.490 τ.μ.) προσφέρει τη δυνατότητα ανέγερσης κατοικίας ή μικρής ξενοδοχειακής μονάδας. Η τιμή είναι η ίδια με την παραπάνω έκταση των 70 στρεμμάτων, δηλαδή στα 5,5 εκατ. ευρώ.Μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι με τα ίδια λεφτά (5,5 εκατ. ευρώ) μπορεί κάποιος να αγοράσει 82 στρέμματα στα Κύθηρα…Από το ίδιο μεσιτικό γραφείο, λοιπόν, προσφέρεται έκταση 82.000 τ.μ. στην κοινότητα Λογοθετιάνικα των Κυθήρων, η οποία, όπως σημειώνεται, διαθέτει «όλα τα απαραίτητα έγγραφα για άμεση οικοδόμηση και τουριστική επένδυση, με τη συνολική δόμηση να ανέρχεται στα 15.000 τ.μ.». Με απεριόριστη θέα το πέλαγος και με πρόσβαση σε ιδιωτική παραλία, αυτό το κομμάτι χαρακτηρίζεται «μοναδικό για ανέγερση τουριστικού θέρετρου».«Avra Retreat» ονομάζει το Sotheby’s International Realty μια μεγάλη παραθαλάσσια έκταση 402 στρεμμάτων στην Ιο, χαρακτηρίζοντάς την ως το απόλυτο καταφύγιο. Στο «Avra Retreat», όπως σημειώνεται, μπορεί κανείς να δημιουργήσει δύο ημιυπόγεια (υπόσκαφα), βιοκλιματικά κτίρια εμβαδού 700 τ.μ., υπάρχει αρκετός χώρος «για ένα υπερσύγχρονο γυμναστήριο, γήπεδο τένις, πισίνα 30 μέτρων και ελικοδρόμιο». Σύμφωνα μάλιστα με την ενδεικτική αρχιτεκτονική πρόταση, οι βίλες, με ανοιχτούς χώρους καθιστικού, μπορούν να περιλαμβάνουν έξι υπνοδωμάτια και επτά μπάνια η καθεμιά. Η τιμή της έκτασης είναι στα 5,8 εκατ. ευρώ ή 14 ευρώ το τετραγωνικό.Στη θέση Αγία Θεοδότη στην Ιο βρίσκεται και παραθαλάσσιο οικόπεδο 115.511,50 τ.μ., που λανσάρεται από την Barnes Greece, με τιμή 4 εκατ. ευρώ.Η έκταση, που περιλαμβάνει μια μικρή παραλία με αμμουδιά, χωρίζεται σε δύο τμήματα, μεταξύ των οποίων διέρχεται η παλαιά αγροτική οδός Αγίας Θεοδότης - Ψάθης. Το τμήμα που βρίσκεται κοντά στην παραλία, έχει εμβαδόν 26.254 τ.μ. και έχει χαρακτηριστεί ως αγροτική έκταση. Το μεσιτικό γραφείο το θεωρεί εξαιρετική περίπτωση για επενδυτικό project.Από το Sotheby’s International Realty προβάλλεται έκταση 295 στρεμμάτων στη Σύρο. Το «Marble Beach», όπως ονομάζεται, βρίσκεται κοντά στην Ανω Μεριά και στην παραλία Μαρμάρι, όπου η πρόσβαση γίνεται μόνο με… πεζοπορία ή ιδιωτικό σκάφος.Το οικόπεδο, στο οποίο υπάρχει και λατομείο μαρμάρου, διαθέτει ανεμπόδιστη θέα στη θάλασσα και «θα αποτελούσε την ιδανική τοποθεσία για ένα πολυτελές συγκρότημα διακοπών, προσφέροντας έναν μοναδικό συνδυασμό φυσικής ομορφιάς και σύγχρονων ανέσεων». Η έκταση χωρίζεται σε 5 επιμέρους τμήματα, το καθένα με πρόσβαση σε αμμώδη παραλία. Οι δυνατότητες ανάπτυξης περιλαμβάνουν ιδιωτικές κατοικίες συνολικού εμβαδού 2.000 τ.μ. ή εμπορική χρήση για το 20% του οικοπέδου (59.000 τ.μ. εμπορικού χώρου), ενώ η τιμή του είναι στα 3,8 εκατ. ευρώ.Με το ίδιο ποσό (3,8 εκατ. ευρώ) θα μπορούσε κανείς να προτιμήσει το «Evmelia» στη Ζάκυνθο, που επίσης λανσάρεται από το Sotheby’s International Realty. Πρόκειται για μια έκταση 145 στρεμμάτων στην πιο προνομιακή θέση ανάμεσα σε δύο από τα κύρια αξιοθέατα της Ζακύνθου, τις Μπλε Σπηλιές και την παραλία Ναυάγιο. «Απομονωμένη και γαλήνια, με εκπληκτική θέα στο Ιόνιο Πέλαγος» διαθέτει παραθαλάσσιο μέτωπο 810 μέτρων και προσφέρεται για τη δημιουργία συγκροτήματος τουριστικών κατοικιών.Στους σταθερά ανερχόμενους προορισμούς δίνουν το «παρών» τόσο η Πάργα στην ηπειρωτική χώρα όσο και το νησί της Κύθνου.Για την περιοχή της Πάργας και από το γραφείο REBS λανσάρεται μεγάλη ενιαία έκταση 67.035 τ.μ. στην τιμή των 10,5 εκατ. ευρώ. Οπως τονίζεται, πρόκειται για το μοναδικό τέτοιο ακίνητο στην επέκταση του οικισμού της Πάργας «με φανταστική θέα από όλα τα σημεία του προς την ίδια την Πάργα, την παραλία του Βάλτου, τους Παξούς και τη Λευκάδα».Το οικόπεδο απέχει 520 μέτρα από τη θάλασσα και υπάρχει δυνατότητα οικοδόμησης τουριστικών υποδομών (κατασκευή ξενοδοχειακού συγκροτήματος και πολυτελών βιλών) 13.500 τ.μ., που μπορούν να φτάσουν και τα 16.000 τ.μ. Στα συγκριτικά πλεονεκτήματά του, όπως αναφέρεται, είναι και τα 1.000 αιωνόβια ελαιόδεντρα που υπάρχουν μέσα στο κτήμα.Μια ακόμη ενδιαφέρουσα περίπτωση αποτελεί αυτή που προβάλλεται από τη διεθνή ιστοσελίδα Private Island Inc, η οποία γενικότερα ασχολείται με την πώληση ιδιωτικών νησιών ανά τον κόσμο. Επί του προκειμένου αφορά μια μεγάλη έκταση στην Κύθνο επιφάνειας 187,47 Acres, όπως αναφέρεται, κάτι που αν είναι ακριβές μεταφράζεται σε περίπου 750 στρέμματα. Το συγκεκριμένο αγροτεμάχιο βρίσκεται, κατά την περιγραφή, στο νότιο μέρος του νησιού απέναντι από τη Σέριφο «ακριβώς πάνω στη θάλασσα, με ιδιωτική παραλία και εύκολη πρόσβαση σε κοντινό δρόμο».Ο νέος ιδιοκτήτης, που για να το αποκτήσει θα πρέπει να δώσει 2,9 εκατ. ευρώ, θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα οικολογικό χωριό, μονάδα αγροτουρισμού, ξενοδοχείο ή απλώς μια νέα κατοικία. Σύμφωνα με το ιστορικό της υπόθεσης, «ο σημερινός ιδιοκτήτης και ο παππούς του αγόρασαν αρχικά αυτή τη γη με σχέδια να δημιουργήσουν ένα χωριό, με περίπου 20-25 γραφικά μικρά σπίτια με μικρούς κήπους μπροστά τους, δίνοντας στους επισκέπτες την επιλογή να φροντίσουν τον κήπο τους, να ξεχάσουν τα προβλήματά τους, να γίνουν ένα με τη γη και με το νησί. Ο παππούς του σημερινού ιδιοκτήτη έχει φύγει από τη ζωή, αλλά το όνειρο μπορεί να παραμείνει ζωντανό»…Από το Private Island Inc προβάλλεται και η Χερσόνησος Λυχνάρι στην Κορινθία. Είναι μια έκταση 380 στρεμμάτων με εκπληκτική θέα στη θάλασσα, ελαιώνες (650 ελιές), δρόμο και διαθέσιμο γλυκό νερό. Βρίσκεται σε απόσταση 10 λεπτών δυτικά της Κορίνθου, και σε όμορη έκταση έχουν χτιστεί πολυτελείς βίλες. Η τιμή της είναι στα 3 εκατ. ευρώ και μάλιστα, όπως τονίζεται, «μόλις μειώθηκε στο μισό και αυτή η απίστευτη ευκαιρία δεν θα διαρκέσει πολύ»...