Η δεύτερη σεζόν του prequel spinoff του «», « House Of The Dragon », είναι μια τεράστια επιτυχία.Τα νέα επεισόδια της σειράς του HBO, που έκαναν πρεμιέρα στις 16 Ιουνίου, όχι μόνο έλαβαν διθυραμβικές κριτικές, αλλά ξεπέρασαν και το ρεκόρ της προηγούμενης σεζόν όσον αφορά την επίσημη τηλεθέαση στη streaming υπηρεσία του HBO, το Max.Το «House Of The Dragon», που δημιούργησαν οι Τζορτζ Ρ.Ρ. Μάρτιν και Ράιαν Κοντάλ, μεταδόθηκε για 1,23 δισεκατομμύρια λεπτά την εβδομάδα της πρεμιέρας της δεύτερης σεζόν, κάτι που αποτελεί τεράστιο άλμα σε σχέση με το ρεκόρ της πρώτης σεζόν που ήταν 1,02 δισεκατομμύρια λεπτά.Αυτό μεταφράζεται σε ένα άλμα 210 εκατομμυρίων λεπτών μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης σεζόν, σύμφωνα με τα στοιχεία της Nielsen που περιήλθαν στην κατοχή του The Hollywood Reporter.Αυτά τα νέα νούμερα εκτόξευσαν το «House Of The Dragon» στην τέταρτη σειρά με τη μεγαλύτερη τηλεθέαση εκείνη την εβδομάδα, πίσω από τις σειρές «Bridgerton» (2,47 δισεκατομμύρια λεπτά), «Your Honor» (1,95 δισεκατομμύρια λεπτά) και «The Boys» (1,29 δισεκατομμύρια λεπτά).Την πρεμιέρα της 1ης σεζόν της σειράς παρακολούθησαν πάνω από 10 εκατομμύρια τηλεθεατές στο κανάλι του HBO και στο Max την πρώτη ημέρα, αριθμός που είναι πλέον ο κορυφαίος στην ιστορία του HBO. Στη συνέχεια, η σειρά συνέχισε με ρεκόρ τηλεθέασης κατά τη διάρκεια του φινάλε της πρώτης σεζόν.Ενώ το streaming για τη σειρά είναι η κύρια αιτία πίσω από αυτούς τους υψηλούς αριθμούς τηλεθέασης, στην πραγματικότητα δεν περιλαμβάνουν καν την κανονική προβολή, η οποία αντικατοπτρίζει τους ανθρώπους που εξακολουθούν να παρακολουθούν τη σειρά στο HBO.Η σειρά φαντασίας αποτελεί prequel του «Game Of Thrones» (2011-2019) και είναι η δεύτερη τηλεοπτική σειρά του franchise του Μάρτιν «A Song Of Ice And Fire».