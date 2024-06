Μπεν Άφλεκ: Γιατί ενώ τα έχει όλα είναι ο πιο δυστυχισμένος άνθρωπος στο Χόλιγουντ;

7 Μαρτίου 1999: Η Γκούινεθ Πάλτροου και ο Μπεν Άφλεκ στα βραβεία Screen Actors Guild Awards, όπου ο «Ερωτευμένος Σαίξπηρ» είχε κερδίσει το βραβείο για το καλύτερο κινηματογραφικό καστ (φωτ. Shutterstock)

O Μπεν Άφλεκ με την πρώην σύζυγό του Τζένιφερ Γκάρνερ με την οποία έχει αποκτήσει τρία παιδιά

Τίποτα όμως δεν φαίνεται να τον χαροποιεί και να τον κάνει ευτυχισμένο. Δημοσιεύματα που επικαλούνται πηγές αναφέρουν πως σαν άνθρωπος είναι γκρινιάρης κάτι που παραδέχτηκε και ο ίδιος σε συνέντευξή του στονΟ Μπεν είπε χαρακτηριστικά: «Είμαι επίσης λίγο ντροπαλός. Δεν μου αρέσει η μεγάλη προσοχή. Αυτός είναι ο λόγος που οι άνθρωποι με βλέπουν και λένε: "Γιατί αυτός ο τύπος είναι πάντα θυμωμένος;". Επειδή κάποιος είχε την κάμερά του κολλημένη στο πρόσωπό μου, και εγώ λέω: "Εντάξει, πάμε". Οι άνθρωποι προβάλλουν πάνω μου κάτι που δεν αισθάνομαι καθόλου για τον εαυτό μου».Ο Χαρτ ωστόσο απέφυγε να ρωτήσει τον Μπεν γιατί συνεχίζει να είναι στη σόουμπιζ αφού δεν του αρέσει η προσοχή. Ο Μπεν, ο οποίος σκηνοθετεί επίσης, δεν σκοπεύει να σταματήσει την υποκριτική: η επόμενη ταινία του είναι το The Accountant 2. Πηγή δήλωσε στην DailyMail.com ότι ο κύριος λόγος που η Τζένιφερ Λόπεζ είναι αναστατωμένη με τον σύζυγό της είναι επειδή ήταν πάντα «γκρινιάρης και αρνητικός».«Αν ο κόσμος μπορούσε να δει τι έχει περάσει πραγματικά θα ήταν πιο καλός μαζί της», είπε η πηγή. «Ο Μπεν είναι υπέροχος τύπος, αλλά μπορεί να είναι γκρινιάρης και κακοδιάθετος. Νομίζω ότι ο κόσμος το είδε αυτό σε φωτογραφίες, όπως όταν ήταν στα Grammy πέρυσι- που δεν χαμογελούσε. Αν έβλεπαν πώς είναι πραγματικά, δεν θα της έκαναν τέτοιες επιθέσεις», είπε ο φίλος της Τζένιφερ.«Καπνίζει διαρκώς, βρίζει και φαίνεται εκνευρισμένος πολλές φορές. Σπουδαίος σκηνοθέτης και ηθοποιός, αλλά δεν γελάμε πολύ μαζί του, καταλαβαίνετε;» είπε η πηγή για να συνεχίσει: «Είναι όμως ένας υπέροχος πατέρας».Η Λόπεζ σκοπεύει να συνεχίσει. «Δεν είναι πραγματικά συνηθισμένη σε τέτοιου είδους αρνητικά σχόλια, αλλά θα το ξεπεράσει. Θα προχωρήσει», δήλωσε ο φίλος της.«Η Τζένιφερ είναι μια πολύ έξυπνη και δυνατή γυναίκα και θα επανέλθει, όπως κάνει πάντα». Όσον αφορά το πώς τα πάνε οι δυο τους, η ίδια πηγή ανέφερε είπε ότι είναι «εγκάρδιοι» μεταξύ τους. Τι απέγινε λοιπόν ο άλλοτε κεφάτος Μπεν που συνήθιζε να χαμογελά στους θαυμαστές του και να φιλιέται με την Τζένιφερ δημοσίως;Η πηγή επισημαίνει πως φταίει η πίεση που δέχεται ο Μπεν στα επαγγελματικά του. «Τώρα γυρίζει το Accounting 2 και οι ώρες είναι πραγματικά πολλές, δουλεύει σκληρά πάνω σε αυτό και είναι δύσκολο να τα συνδυάσει όλα με το γάμο και τα παιδιά. Έτσι, μερικές φορές δεν έχει και την καλύτερη διάθεση».Το 2022, ο Μπεν είχε μια αμήχανη στιγμή σε συνέντευξη που έδινε με τον συμπρωταγωνιστή τουγια την ταινία Batman v Superman: Dawn of Justice. Το βίντεο δείχνει τον Άφλεκ απογοητευμένο μαζί με τον Καβίλ, καθώς τους λένε ότι η ταινία παίρνει ανάμεικτες κριτικές. Και ενώ ο Καβίλ επιχειρεί να δώσει μια επαγγελματική απάντηση, ο Άφλεκ στρέφει το βλέμμα του προς τα κάτω με την απογοήτευση να είναι ζωγραφισμένη στο πρόσωπό του.Το βίντεο -που έγινε viral μέσα σε μια νύχτα- μετατράπηκε γρήγορα σε παρωδία, καθώς ο YouTuber Sabconth πρόσθεσε ένα κολάζ αρνητικών τίτλων από άρθρα κριτικών, καθώς και το τραγούδι The Sound of Silence των Simon and Garfunkel.Ο ηθοποιός μίλησε για αυτό στους Los Angeles Times, λέγοντας: «Έφτασα σε ένα σημείο όπου η δημόσια αντίληψη ήταν τόσο διαφορετική από το ποιος είμαι, που απλά σταμάτησα να διαβάζω και σταμάτησα να ενδιαφέρομαι».Συνέχισε λέγοντας ότι ανησυχούσε για τα παιδιά του που επηρεάστηκαν από αυτό. «Αλλά στη συνέχεια, καθώς τα παιδιά μου μεγάλωσαν και άρχισαν να βλέπουν τα ίδια το διαδίκτυο, αυτό είναι το δύσκολο κομμάτι. Ακόμα και το meme "Sad Affleck" - αυτό ήταν αστείο για μένα. Θέλω να πω, δεν υπάρχει κανείς που να μην έχει νιώσει έτσι», δήλωσε. «Αλλά μετά το βλέπουν τα παιδιά μου και σκέφτομαι: "Ω, θα νομίζουν ότι ο μπαμπάς τους είναι ουσιαστικά λυπημένος ή ότι πρέπει να ανησυχούν για μένα;". Αυτό είναι πραγματικά δύσκολο», πρόσθεσε ο σταρ.Ο ηθοποιός προβληματίστηκε επίσης για τα πρώτα του χρόνια και για το πώς η δημόσια εικόνα του δεν ταίριαζε με την προσωπικότητά του. «Νομίζω ότι όταν ήμουν νέος, ο κόσμος με έβλεπε ως κάποιον που είχε πάρα πολλά ή είχε επιτυχία πολύ εύκολα ή έμοιαζε με κάποιο είδος επιπόλαιου, ανειλικρινούς, αναίσθητου ανθρώπου. Αυτό δεν είχε καμία σχέση με το πώς ένιωθα. Ένιωθα σαν ένα ανασφαλές, αγχωμένο, υπερβολικά φλύαρο παιδί από τη Βοστώνη που είχε προσπαθήσει να μπει σε αυτή τη δουλειά και αντιμετώπιζε τα δικά του προβλήματα. Αλλά υπάρχει ένα ενδιαφέρον πράγμα σχετικά με το πώς φαινόμαστε σε σχέση με το ποιοι είμαστε», είπε χαρακτηριστικά.Η πρώτη γεύση που πήρε από τον κινηματογράφο ήταν σε ηλικία επτά ετών στην ανεξάρτητη ταινία The Dark End of the Street (1981), που σκηνοθέτησε ένας οικογενειακός φίλος.Στη συνέχεια πρωταγωνίστησε στις παιδικές σειρές του PBS The Voyage of the Mimi (1984) και The Second Voyage of the Mimi (1988). Ως έφηβος, εμφανίστηκε στο σχολικό σπέσιαλ του ABC Wanted:A Perfect Man (1986), την τηλεοπτική ταινία Hands of a Stranger (1987). Ο Μπεν έκανε επίσης μια διαφήμιση της Burger King το 1989. Στο Occidental College στο Λος Άντζελες, ο Άφλεκ σκηνοθέτησε φοιτητικές ταινίες.Στη συνέχεια εργάστηκε περισσότερο. Έπαιξε τον γιο του Patrick Duffy στην τηλεοπτική ταινία Daddy (1991), έκανε μια εμφάνιση ως παίκτης του μπάσκετ στην ταινία Buffy the Vampire Slayer (1992) και είχε έναν δευτερεύοντα ρόλο ως μαθητής στην ταινία School Ties (1992). Στη συνέχεια επέστρεψε στην τηλεόραση. Έπαιξε έναν αμυντικό γυμνασίου στην τηλεοπτική σειρά του NBC Against the Grain (1993) και έναν παίκτη ποδοσφαίρου γυμνασίου που κάνει χρήση στεροειδών στην ταινία Body to Die For:The Aaron Henry Story (1994). Ένας μικρός ρόλος στην ταινία Dazed and Confused (1993) δεν βοήθησε ιδιαίτερα την καριέρα του. Ο πρώτος κινηματογραφικός πρωταγωνιστικός ρόλος του Affleck ήταν ο ρόλος ενός άσκοπου φοιτητή τέχνης στο κολεγιακό δράμα Glory Daze (1995). Στη συνέχεια έπαιξε έναν νταή στην κωμωδία Mallrats (1995) του Kevin Smith και ακολούθησε το Chasing Amy (1997). Πήρε καλές κριτικές για την ταινία Going All the Way (1997).Στη συνέχεια ήρθε η επιτυχία του Good Will Hunting του 1997, που άλλαξε τα πάντα. Στην πορεία, ο Μπεν είχε σχέσεις με πολύ όμορφες γυναίκες. Είχε σχέση με τηνμε την οποία πρωταγωνίστησε μαζί στο Bounce και στο Shakespeare in Love- on-off από το 1997-2000.Ο ηθοποιός του Batman έβγαινε με την παραγωγό του Saturday Night Life Lindsay Shookus, με την οποία έβγαινε από το 2017 έως το 2019.Το 2018 ο σταρ εθεάθη ως γνωστόν να οδηγείται σε κέντρο αποτοξίνωσης από την πρώην σύζυγό του Τζένιφερ Γκάρνερ μετά από παρέμβαση των αγαπημένων του προσώπων.Ο Μπεν εμφανίστηκε συγκινημένος καθώς έφευγε από το σπίτι του με το αυτοκίνητο που οδηγούσε η Τζένιφερ. Ο ηθοποιός φέρεται να έφτασε στο κέντρο αποτοξίνωσης στο Μαλιμπού, το ίδιο βράδυ.Την ίδια χρονιά που πήγε στην αποτοξίνωση, είχε μια σύντομη περιπέτεια με το μοντέλο του Playboy Shauna Sexton - η οποία στα 23 της ήταν 20 χρόνια νεότερή του.και ο Μπεν συνδέθηκαν για πρώτη φορά ερωτικά στις αρχές του 2020, όταν συναντήθηκαν στα γυρίσματα της ταινίας Deep Water στη Νέα Ορλεάνη. Τελικά χώρισαν «αμοιβαία και φιλικά», σύμφωνα με δημοσίευμα του People τον Ιανουάριο του 2021, καθώς πηγές υποστήριξαν ότι η Άνα δεν ήθελε να μένει στο Λος Άντζελες, όπου ζούσε ο Μπεν για να είναι κοντά στα παιδιά του.«Ο Μπεν δεν βγαίνει πλέον με την Άνα», είχε πει η πηγή. «Εκείνη τον χώρισε. Η σχέση τους ήταν περίπλοκη. Η Άνα δεν θέλει να έχει έδρα το Λος Άντζελες και ο Μπεν προφανώς πρέπει να έχει, αφού τα παιδιά του ζουν στο Λος Άντζελες». Ο ηθοποιός προχώρησε τελικά στην αναζωπύρωση του ειδυλλίου του με την Λόπεζ,Επόμενη ταινία για τον Μπεν είναι το The Accountant 2 με συμπρωταγωνιστή τον Τζον Μπέρνταλ.