Νικολίνα Νικολούζου για τη φυλομετάβαση: Η μητέρα μου με πήρε αγκαλιά και είπε ότι θα είναι δίπλα μου

Γιαι τη συμπαράσταση που δέχτηκε από τη Μπι, αλλά και τον τρόπο που της φέρθηκαν οι άλλες διαγωνιζόμενες, η Νικολίνα σημείωσε: «Η Μπι αυτό που μου έλεγε ήταν ότι είμαι ένα κορίτσι της μόδας. Όταν είχε χρειαστεί να με στηρίξει γιατί ήμουν προτεινόμενη, είχε πει: "Θα είναι άδικο στη μόδα να μην σε ψηφίσων να μείνεις". Ήταν πολύ γλυκό εκ μέρους της. Και η Cassablanca και η Δήμητρα. Με αντιμετώπιζαν ισάξια όλες. Ανταγωνισμός υπήρχε από όλες τις πλευρές. Βackstage είχαμε όλες έναν στόχο και ήμασταν αλληλέγγυες η μία με την άλλη».Η νικήτρια του διαγωνισμού ανέφερε για την πίστη και την αυτοπεποίθηση στον εαυτό της: «Μπήκα με τον αέρα της νικήτριας. Μπορεί να μην έβγαινε στα look μου στην αρχή. Ήταν η πρώτη φορά που ασχολήθηκα με κάτι στη μόδα 100%, αλλά μετά άρχισα να εξελίσσομαι και να καλλιεργώ τα look μου».«Τους αγαπώ και τους 3. Δεν μπορώ να τους διακρίνω», είπε σχετικά με τους κριτές.Τέλος, κλείνοντας τις δηλώσεις της η Νικολίνα περιέγραψε τα μελλοντικά της σχέδια: «Ξέρω ότι ο δρόμος μου είναι η μόδα. Θέλω να ασχοληθώ και να δώσω τον εαυτό μου στη μόδα και να την υπηρετήσω, είναι αυτό που με έχει φέρει μέχρι εδώ, η αγάπη μου για τη δημιουργικότητα. Επειδή σπούδαζα και μουσική και αγαπάω πάρα πολύ το τραγούδι, θέλω να βρω έναν τρόπο να μπλέξω τη μόδα και τη μουσική».Ο έβδομος κύκλος του « My Style Rocks » ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 14 Ιουνίου, με τη Νικολίνα Νικολούζου να καταφέρνει τελικά να κερδίσει τον τίτλο της «βασίλισσας του στυλ» και το έπαθλο των 30.000 ευρώ.Η Δήμητρα Ζαφειρακοπούλου, η Ζέτα Θεοδωροπούλου, η Βασιλική «Μπι» Τρανούλη, η Casablanca και η Νικολίνα ήταν οι φιναλίστ του μεγάλου τελικού, με την τελευταία να ξεχωρίζει με τις εμφανίσεις της.Η νικήτρια του περσινού «My Style Rocks», Μορτασία βρέθηκε στο πλατό του διαγωνισμού, για να απονείμει στη Νικολίνα το στέμμα. «Δεν μπορώ να το πιστέψω. Είναι τόσο μεγάλη νίκη», είπε η Νικολίνα στις πρώτες της δηλώσεις, με την Κατερίνα Καραβάτου να την αγκαλιάζει, εμφανώς συγκινημένη.Στη συνέχεια, με δάκρυα στα μάτια, η Νικολίνα είπε: «Δεν μπορώ να το πιστέψω, είναι τόσο μεγάλη νίκη. Όχι μόνο για μένα, αλλά για όλα αυτά που πρεσβεύω. Είναι τόσο μεγάλη νίκη για τα queer άτομα, για τα άτομα που δεν πίστευαν πάντα στον εαυτό τους, για όλα τα άτομα που έχουν κάτι μέσα τους και θέλουν αυτό να το δει αυτό κάποιος και να το πιστέψει».