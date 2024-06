My Style Rocks: H Νικολίνα είναι η μεγάλη νικήτρια - Είναι τόσο μεγάλη νίκη για τα queer άτομα, είπε

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-d1zuo5fv26xl)

Η 20χρονη Νικολίνα, μεγάλωσε σε μία οικογένεια που αγαπάει τη μόδα. Η γιαγιά της όπως είχε πει ήταν μοδίστρα και θυμόταν μικρή να τρέχει στα υφάσματά της και να προσπαθεί να ράψει, ενώ διοργάνωνε επιδείξεις μόδας με τις κούκλες της. Αποκαλεί τον εαυτό της «κορίτσι των τάσεων» γι’ αυτό και δεν θα έλεγε ότι έχει κάποιο συγκεκριμένο στυλ καθώς επηρεάζεται από τη μόδα της εποχής.





Ο έβδομος κύκλος του « My Style Rocks » ολοκληρώθηκε, με τη Νικολίνα Νικολούζου να καταφέρνει τελικά, να κερδίσει τον τίτλο της «βασίλισσας του στυλ» και το έπαθλο των 30.000 ευρώ.Η Δήμητρα Ζαφειρακοπούλου, η Ζέτα Θεοδωροπούλου, η Βασιλική «Μπι» Τρανούλη,η Casablanca και η Νικολίνα ήταν οι φιναλίστ του μεγάλου τελικού, με την τελευταία να ξεχωρίζει με τις εμφανίσεις της.Η νικήτρια του περσινού «My Style Rocks», Μορτασία βρέθηκε στο πλατό του διαγωνισμού, για να απονείμει στη Νικολίνα το στέμμα. «Δεν μπορώ να το πιστέψω. Είναι τόσο μεγάλη νίκη», είπε η Νικολίνα στις πρώτες της δηλώσεις, με την Κατερίνα Καραβάτου να την αγκαλιάζει, εμφανώς συγκινημένη.Στη συνέχεια, με δάκρυα στα μάτια, η Νικολίνα είπε: «Δεν μπορώ να το πιστέψω, είναι τόσο μεγάλη νίκη. Όχι μόνο για μένα, αλλά για όλα αυτά που πρεσβεύω. Είναι τόσο μεγάλη νίκη για τα queer άτομα, για τα άτομα που δεν πίστευαν πάντα στον εαυτό τους, για όλα τα άτομα που έχουν κάτι μέσα τους και θέλουν αυτό να το δει αυτό κάποιος και να το πιστέψει».Ο Στέλιος Κουδουνάρης, η Έβελυν Καζαντζόγλου και ο Λάκης Γαβαλάς ως μέλη της κριτικής επιτροπής ήταν εκείνοι που έκριναν από τα looks, ποιες θα ήταν οι τρεις διαγωνιζόμενες που τέθηκαν στην ψηφοφορία του τηλεοπτικού κοινού.Ο τελικός ήταν χωρισμένος σε τρεις ενότητες. Στην πρώτη ενότητα οι πέντε διαγωνιζόμενες είχαν επιλέξει ένα παλαιότερο task το οποίο επανέφεραν με νέο look εντάσσοντάς το σε ένα νέο concept.Στη δεύτερη ενότητα, στην ίδια λογική, οι fashionistas επέλεξαν ένα Gala για το οποίο θα έπρεπε να ετοιμάσουν ένα νέο look παρουσιάζοντάς το σε ένα καινούριο concept.Στην τρίτη ενότητα οι τρεις φιναλίστ εμφανίστηκαν με ένα look το οποίο θεώρησαν πως τις εκφράζει περισσότερο και οι τηλεφωνικές γραμμές άνοιξαν για τη live ψηφοφορία.Η Νικολίνα συγκίνησε παίκτριες και τηλεθεατές όταν σε ένα επεισόδιο του My Style Rocks, αποκάλυψε ότι είναι τρανς:Εγώ η Νικολίνα δεν ήμουν πάντα το κορίτσι που βλέπετε μπροστά σας. Είμαι ένα κορίτσι που γεννήθηκε σε λάθος σώμα. Αυτό δηλαδή, σημαίνει ότι είμαι μια διεμφυλική γυναίκαΕπίσης, είχε αποκαλύψει ότι με τη βοήθεια ειδικών, αλλά και της οικογένειάς της, ξεκίνησε ορμονοθεραπεία όταν ήταν 12 ετών.Μετά την αποκάλυψη που είχε κάνει στο ριάλιτι μόδας, η Νικολίνα Νικολούζου είχε εμφανιστεί στην εκπομπή «Fay’s Time», όπου μίλησε για τα μηνύματα που έλαβε στα social media, ενώ έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για την προσωπική της ιστορία.Η 20χρονη παίκτρια του My Style Rocks, έκανε μια αναδρομή στην περίοδο που αποφάσισε να μιλήσει στους γονείς της, ενώ περιέγραψε και τη διαδικασία της φυλομετάβασης. «Μίλησα δημόσια για τη διεμφυλικότητά μου γιατί είναι σημαντικό για την προσωπικότητά μου να το γνωρίζει κάποιος και θέλω να δείξω ότι δεν είναι κάτι για το οποίο πρέπει να ντρέπεσαι. Τα κορίτσια και οι κριτές δεν το γνώριζαν. Με σόκαρε η αγάπη και η υποστήριξη στα social media. Η ιστορία μου άγγιξε πολύ κόσμο» δήλωσε αρχικά, η Νικολίνα Νικολούζου.Στην πορεία, πρόσθεσε: «Στα 11 μου εξήγησα στην οικογένειά μου τα συναισθήματά μου και ότι νιώθω κορίτσι. Η αδερφή μου είχε την πιο αστεία αντίδραση. Η μαμά μου και ο μπαμπάς μου με αγκάλιασαν. Ήταν δύσκολο να βρούμε ειδικούς να με βοηθήσουν, νομίζω ήμουν η πρώτη περίπτωση στην Ελλάδα και αυτό με έκανε να νιώθω σαν πειραματόζωο. Επειδή ξεκίνησα τη φυλομετάβαση στην εφηβεία, ανακάλυπτα και τον εαυτό μου. Το κοινωνικό περιβάλλον, θα μιλήσω για την οικογένειά μου πέρα από τους γονείς μου, είχαν παρόμοια αντιμετώπιση με εκείνη των γονιών μου. Πιο πολύ δέχθηκα πόλεμο από καθηγητές μου στο γυμνάσιο, παρά από τους συμμαθητές μου. Ήταν λίγο προδβλητικοί και λίγο αρνητές της κατάστασης. Μου έλεγαν "κοίτα δεν έχει σημασία, εσύ θα έρχεσαι όπως θέλουμε εμείς"».