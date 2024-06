Survivor 2024: Κλείδωσε το καρέ των μονομάχων της 22ης εβδομάδας, τα βρήκαν Νεφισέ και Φάνης - Δείτε βίντεο

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-d1sb74udlobd)

Ο Γιώργος Γκιουλέκας από την πλευρά του εξήγησε πως θέλει να τεστάρει τον εαυτό του σε μια μονομαχία και μαζί με τον Χριστόφορο Ταξίδη υποσχέθηκαν πως θα βάλουν τα δυνατά τους για να μην πέσει στον τάκο και η Κατερίνα Δαλάκα. Αφού δεν έχει μείνει κανείς άλλος από την ομάδα τους.Ο αγώνας για την 4η ασυλία ξεκίνησε με flag race για την επιλογή των Τούρκων survivors, οι οποίοι ήρθαν και πάλι από την άλλη μεριά της παραλίας για να ενισχύσουν τους μπλε και τους κόκκινους, με τον Γιώργο Λιανό να ανακοινώνει πως από τους All Star αποχώρησε ο Ozgur. Οι Έλληνες παίκτες στενοχωρήθηκαν για την αποχώρηση του... μάγου Γκάνταλφ από το Survivor All StarΣτους στίβους μάχης επέστρεψε και η Νεφισέ, η οποία τα ξαναβρήκε με τον Φάνη Μπολέτση και μπήκε πάλι στη μπλε ομάδα, καθώς η παρεξήγηση με τον Έλληνα παίκτη των Μπλε φαίνεται πως λύθηκε.«Χθες έκλαψα, ήταν πάλι δίπλα μου η Merve. Το είδα στον ύπνο μου, αλήθεια λέω, λυπήθηκα πολύ. Θέλω να πιστεύω ότι εγώ κατάλαβα λάθος. Συμφιλιωθήκαμε. Θα φιληθούμε και θα τα φτιάξουμε με κάποιο τρόπο. Σήμερα να μην πω ψέματα, θέλω να είμαι στην μπλε ομάδα. Θέλω να δω τον Φάνη. Όταν είμαστε μαζί ανεβαίνει το ηθικό μου γι' αυτό θέλω να είμαι στην μπλε ομάδα. Θα φιληθούμε και θα τα βρούμε», είπε η Τουρκάλα survivor.«Αρχικά χαίρομαι που ήταν μια παρεξήγηση, στεναχωριέμαι που έπρεπε να πάει στην αγκαλιά της Merve για να βρει έναν ώμο να κλάψει. Δεν ξέρω αν θα είναι στο χέρι μας να παραμείνει η Νεφισέ στην μπλε ομάδα, αλλά εφόσον θέλει να παραμείνει στην μπλε ομάδα, τα παιδιά που κάνουν τις επιλογές έχουν την επιλογή αλλά δεν ξέρουμε ποτέ τι θα γίνει», της απάντησε ο Φάνης.Από τα πρώτα ματσαρίσματα οι κόκκινοι έδειξαν πόσο πολύ ήθελαν τη νίκη και μαζί τους και οι All Stars που δήλωσαν πως δεν ήθελαν να δουν και τη Δαλάκα υποψήφια για αποχώρηση.Οι Κόκκινοι μπήκαν αποφασισμένοι να προστατεύσουν την Δαλάκα και τα κατάφεραν ξεφεύγοντας στο σκορ από την αρχή με 8-4.Η διαφορά κρατήθηκε στους 4 πόντους μέχρι το 10-6 από τον Χριστόφορο και οι Έλληνες παίκτες συνέχισαν μέχρι τη λήξη του αγώνα.Το τελικό 12-7 το οποίο έφερε ο Γκιουλέκας κόντρα στον Ντάνιελ έδειξε ότι εκτός από τους Τούρκους και οι Έλληνες της Κόκκινης ομάδας τα έδωσαν όλα για την Κατερίνα.Η Δαλάκα δήλωσε συγκινημένη από την προσπάθεια τόσο των Τούρκων παικτών, όσο και του Γιώργου και του Χριστόφορου για να την κρατήσουν μακριά από τις μονομαχίες της Πέμπτης.«Απόψε ψηφίζει η μπλε ομάδα. Ο Atacan πήγε κουβά», με αυτά τα λόγια καλωσόρισε ο Γιώργος Λιανός τους παίκτες των δύο ομάδων του Survivor 2024 στο συμβούλιο του νησιού, οι οποίοι αρχικά αναφέρθηκαν στον στόχο που τους ταλαιπώρησε. Σχολιάστηκε και η αυτοθυσία του Γιουνούς Εμρέ, ο οποίος αν και άρρωστος συνέχισε να αγωνίζεται.Σημαντικό σημείο του συμβουλίου ήταν η ανακοίνωση του Γιώργου Λιανού για τις αλλαγές στον τελικό στόχο των μονομαχιών. Θα γίνει διπλός όπως γίνεται και στις μονομαχίες των Τούρκων παικτών στου Survivor All Star. Οπότε δυσκολεύει από εδώ και μπρος η διαδικασία της αποχώρησης αφού στο τέλος κάθε run θα υπάρχουν δύο διαφορετικοί στόχοι σε απόσταση λίγων μέτρων.Πριν την ψηφοφορία η Κατερίνα Δαλάκα ζήτησε συγγνώμη στους συμπαίκτες της γιατί τους κρατούσε μούτρα την προηγούμενη εβδομάδα επειδή την ψήφισαν.Οι Μπλε πήγαν στην κάλπη και τρεις εξ αυτών ψήφισαν τον Σταμάτη Ταλαδιανό, ο οποίος θα βρεθεί σε μονομαχία για 6η φορά.«Αναμενόμενο ήταν το αποτέλεσμα, το περίμενα. Ήξερα ότι αν χάναμε μια ασυλία, θα ήμουν εγώ αυτός που θα ήταν ο επόμενος υποψήφιος για να πάει στη μονομαχία. Οπότε, από τη στιγμή που το ήξερα, είμαι και έτοιμος για να πάω στη μονομαχία. Θα πάω για έκτη φορά για την έκτη θέση» εξομολογήθηκε ο Σταμάτης Ταλαδιανός που θα βρεθεί στην αρένα των μονομάχων μαζί με την συμπαίκτρια του Δώρα Νικολή και τους αντίπαλους Χριστόφορο Ταξίδη και Γιώργο Γκιουλέκα.