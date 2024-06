Survivor 2024: Το μήνυμα της Νεφισέ στον Φάνη και η δεύτερη μονομάχος - Δείτε βίντεο

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-d1qlrw771aa1)

Ωστόσο την παράσταση έκλεψε το μήνυμα της Νεφισέ στον Φάνη Μπολέτση. Η Τουρκάλα παίκτρια που είναι τραυματισμένη και δεν βρέθηκε στον στίβο μάχης είχε στείλει μέσω της συμπαίκτριάς της Μερβέ μια μπλε μπαντάνα με ένα μήνυμα.«Φάνη σε αγαπώ, περίμενέ με αύριο» είχε γράψει η Νεφισέ για τον Έλληνα παίκτη. Ο Φάνης ευχήθηκε περαστικά στη Τουρκάλα Survivor All Star και υποσχέθηκε να της αφιερώσει μια νίκη του. Ο Γιώργος Λιανός θέλοντας να πειράξει τον Φάνη είπε στην Μερβέ να μεταφέρει στη Νεφισέ πως είναι ερωτευμένος μαζί της και περιμένει το καλοκαίρι να την επισκεφθεί στην Τουρκία.Πάντως η μπαντάνα της Νεφισέ δεν έφερε γούρι στον Φάνη ο οποίος ηττήθηκε τρεις συνεχόμενες φορέςΟι Κοκκινοι είχαν αρχικά το προβάδισμα, όμως οι Μπλε κατάφεραν να ισοφαρίσουν πρώτα σε 7-7 και μετά σε 8-8.Μετά από μια σύντομη διακοπή στο run ανάμεσα στον Γιώργο Γκιουλέκα και τη Δώρα Νικολή, λόγω μικρού τραυματισμού οι κόκκινοι πέρασαν ξανά μπροστά με 9-8. Ενώ ο Atacan έδωσε έναν ακόμη πόντο στο προβάδισμα της κόκκινης ομάδας στο 10-8 απέναντι στο Φάνη. Έτσι αποχώρησαν οι All Stars και συνέχισαν οι Έλληνες παίκτες μέχρι τη νίκη στους 12 πόντους.Στο 11-9 ο Γκιουλέκας έστειλε τον αγώνα σε run best of και συνέχισε ο Χριστόφορος εναντίον του Ντάνιελ στο 11-10. Ο Γιώργος Γκιουλέκας πήρε πάνω του το τελευταίο run για να γλιτώσει τον ίδιο και την Κατερίνα Δαλάκα από την επόμενη ψηφοφορία και με το τελικό 12-10 έκανε το 1-1 στις ασυλίες αυτής της εβδομάδας.Στο συμβούλιο του νησιού ο Φάνης Μπολέτσης βρέθηκε στο επίκεντρο αφού η Νεφισέ, δύο φορές που σχολίασε σημεία του σώματός του, εκείνος αργότερα τραυματίστηκε.«Είχε θαυμάσει παλαιότερα και τους ώμους σου και μετά τραυματίστηκες», υπενθύμισε ο Γιώργος Λιανός.«Μας δικαίωσαν οι επιλογές μας. Αν αλλάζαμε κάποιον θα ήταν η επιλογή του Hilmi Cem», είπε ο Γιώργος Γκιουλέκας, σχολιάζοντας τον αγώνα και τις επιλογές τους.Η ψηφοφορία των Μπλε έστειλε τη Δώρα ξανά για να μονομαχήσει την Πέμπτη 6/6.«Δεν νιώθω έκπληξη, το περίμενα το αποτέλεσμα ούτως ή άλλως. Αυτή είναι η διαδικασία, την έχω συνηθίσει πλέον. Θα μπω στη μονομαχία και ελπίζω να τα καταφέρω. Αγωνιστικά ίσως υστερώ, οπότε είναι λογικό. Τα παιδιά είναι και δεμένα μεταξύ τους, αν και δεν πιστεύω ότι ήταν συναισθηματικός ο λόγος», δήλωσε η Δώρα Νικολή μετά την ανακοίνωση της υποψηφιότητάς της στο Survivor.