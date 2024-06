Κλείσιμο

Jennifer Lopez and Ben Affleck share VERY awkward air kiss and look glum while making fast food stop... amid marriage turmoil and her tour cancellation debacle https://t.co/3FujcpcTA2 pic.twitter.com/FSISnGVSCo — Daily Mail Online (@MailOnline) June 3, 2024

Το ίδιο υποστηρίζει και η ομάδα της Mirror, κάτι το οποίο φρόντισε να επισημάνει στο δικό της άρθρο.



EXCLUSIVE: Jennifer Lopez and Ben Affleck in telling sign about their marriage with awkward air kisshttps://t.co/B19hIHRsFy pic.twitter.com/zC5s4P668B — Mirror Celeb (@MirrorCeleb) June 3, 2024

Μια μέρα πριν, ο Άφλεκ

εμφανίστηκε φορώντας και πάλι τη βέρα του μιας και την είχε βγάλει πριν λίγο καιρό.

Ο ηθοποιός έφτασε στα γυρίσματα της ταινίας «The Accountant 2» στο Λος Άντζελες, φορώντας το δαχτυλίδι του γάμου του.

Ben Affleck is seen WITH his wedding ring while filming The Accountant 2 in LA... amid Jennifer Lopez divorce rumors and cancelation of singer's summer tour https://t.co/pBQ6XlUtat — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) June 1, 2024