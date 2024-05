Survivor 2024: Πόλεμος και έρωτας για τον Φάνη και η Δαλάκα στην αρένα των μονομάχων - Δείτε βίντεο

συμπλήρωσε την τριάδα των μονομάχων της 21ης εβδομάδας του Survivor 2024 και μαζί με τουςκαιθα αγωνιστούν για την παραμονή τους η οποία θα εξασφαλιστεί εφόσον περάσουν και από τα εμπόδια τωνκαιπου θέλουν να αξιοποιήσουν την δεύτερη ευκαιρία τους στοτου ΣΚΑΙ.Στο(28/5) το θέμα συζήτησης ήταν η ενέργεια του Φάνη Μπολέτση, ο οποίος δεν αγωνίστηκε λόγω τραυματισμού, να στήσει ένα τοτέμ λίγο πιο πίσω από το προβλεπόμενο στον αγώνα για την 2η ασυλία με τους Κόκκινους να τον κατηγορούν για κλεψιά.Ο παίκτης των Μπλε εξέφρασε το παράπονό του για την επίθεση που δέχθηκε και τους χαρακτηρισμούς των αντιπάλων.«Απίθανα πράγματα συνέβησαν σε αυτό το συμβούλιο. Πρωτόγνωρα, συνταρακτικά. Με αποκάλεσε όλη η κόκκινη ομάδα, χωρίς να εξαιρείται κανείς, "κλέφτη", γιατί έκανα ένα πολύ σοβαρό έγκλημα. Έπαιξα με τα τοτέμ πριν ξεκινήσει ο αγώνας, μπροστά σε 150 άτομα, αλλά το έκανα όπως λένε "στη ζούλα". Όταν κάνεις κάτι στη ζούλα, το κάνεις χωρίς να σε δει κανένας», δικαιολογήθηκε και εκνευρισμένος θυμήθηκε όλους τους χαρακτηρισμούς, που έχουν χρησιμοποιήσει οι αντίπαλοί του ανά διαστήματα εναντίον του. «Με έχουν αποκαλέσει κλέφτη, εγωιστή, ότι έχω έπαρση, ότι δεν παλεύω για τις ασυλίες της ομάδας μου γιατί δεν πιστεύω πως θα ψηφιστώ, εγωκεντρικό, εγωιστή, ειρωνικό. Νομίζω ότι τα έχουν πει όλα, τώρα με είπαν και κλέφτη. Γκιουλέκας, Παπαχαραλάμπους, Χριστόφορος και Κατερίνα, όλοι την ίδια γραμμή. Κι αυτή τη γραμμή την πήραν από την Κατερίνα, που μπορώ να πω ότι είναι η βασίλισσα της κόκκινης ομάδας. Ό,τι λέει το κάνουν όλοι, σαν να μην έχουν βούληση. Ό,τι κάνει, πρέπει να ακολουθήσουν όλοι από πίσω», είπε ο Φάνης.Για την διαμάχη της με τον Φάνη μετά την κίνησή του να βάλει το τοτεμ λίγο πιο πίσω μίλησε η Κατερίνα Δαλάκα. Η παίκτρια της κόκκινης ομάδας θεωρεί ότι ο αντίπαλός της έκλεψε στο χθεσινό αγώνισμα, τοποθετώντας τα τοτέμ της ομάδας του πιο πίσω στον στόχο, για να πέσουν εύκολα και να πάρουν τη νίκη.«Στο συμβούλιο αυτό διαδραματίστηκαν για άλλη μια φορά, πολλά γεγονότα. Πάει να σε κλέψει αγωνιστικά και σε κατηγορεί κιόλας ότι δημιουργείς θέμα κι έχεις πρόβλημα μαζί του. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα μαζί του, δεν με απασχολεί καθόλου τι κάνει, αλλά το να δω κάτι που είναι άδικο δεν γίνεται να μην το σχολιάσω. Οπότε, δεν δημιούργησα κάτι που δεν υπάρχει, είδα κάτι και το σχολίασα. Κι οποιοσδήποτε να το έκανε, είτε από τη δική μου ομάδα, είτε από την αντίπαλη, το ίδιο θα έκανα γιατί είναι αδικία και δεν μου αρέσουν οι αδικίες».Στη συνέχεια, πρόσθεσε πως η ειρωνική στάση που έχει ο Φάνης είναι αυτό που την ενοχλεί. «Παίζουμε όλοι εδώ με ίσους όρους, παλεύουμε πέντε μήνες, οπότε ούτε για πλάκα το έκανε, ούτε οι ειρωνείες ότι έκανα κακό στην ομάδα μου. Μετά πήγα στον παιχνιδά και του είπα ότι έβαλε τα τοτέμ πίσω. Δεν μου αρέσει καθόλου η ειρωνική του στάση, οι ειρωνείες του στυλ "ποια να κλέψω; Τη Δαλάκα;". Γενικά, μιλάει πάντα ειρωνικά, δεν μιλάει ποτέ κανονικά, θεωρεί ότι είναι το επίκεντρο και όλοι δημιουργούμε θέματα χωρίς να υπάρχουν. Όχι, εκείνος δημιουργεί θέματα κι εμείς είμαστε οι σχολιαστές των θεμάτων, οπότε δεν έχουμε κάποια εμμονή μαζί του. Αυτός είναι πάντα το επίκεντρο σε όποιο θέμα και αν προκύψει», εξήγησε και τόνισε πως δεν την ενδιαφέρει να γίνει αρεστή σε όλους.«Ίσα ίσα πάντα ρωτάω πώς είναι το χέρι του, ο ώμος του, πάντα off camera αυτά, γιατί αν τα έκανα on camera, θα έλεγαν ότι προσπαθώ να φανώ καλή. Δεν έχω ανάγκη να φανώ καλή, ξέρω τι είμαι και δεν με ενδιαφέρει καθόλου να κάνω κάτι για τα μάτια του κόσμου ποτέ. Είμαι αυτή που είμαι, είτε αρέσω, είτε όχι. Δεν γίνεται να αρέσουμε σε όλους, δεν είναι εφικτό, όπως εκεί έξω, έτσι κι εδώ μέσα. Έχω απόλυτα καθαρή συνείδηση με αυτό το κομμάτι και δεν καίγομαι να γίνω αποδεκτή από κανέναν».

Η επίθεση των Κόκκινων στον Φάνη συνεχίστηκε και λίγο πριν τον αγώνα για την 3η ασυλία, με τον παίκτη των Μπλε να συγκρούεται και με τον Χριστόφορο Ταξίδη.«Είναι βαριές οι κατηγορίες. Δεν με ενόχλησε ούτε ο Παπαχαραλάμπους ούτε η Κατερίνα, αλλά με ενόχλησε από τον Γιώργο γιατί πίστευα πως το χάσμα μπορούσε να γεφυρωθεί. Δεν μου άρεσε ο χαρακτηρισμός. Ήταν βαρύς και δεν τον ενστερνίζομαι. Σίγουρα ήταν ιδέα της Κατερίνας και τα παιδιά ακολουθούσαν. Επίσης, με ενόχλησε όταν σταμάτησε το συμβούλιο και ο Χριστόφορος μου είπε ότι είμαι για φυλακή χαριτολογώντας και Φάνη μη μου σπας τα… Εγώ έχω μάθει να μιλώ όμορφα» είπε αρχικά απογοητευμένος ο Φάνης για τους συμπαίκτες του στο Survivor.«Καλά αν ξεκινήσουμε να λέμε τι λέμε όλοι off camera, θα ξημερώσει. Ο Φάνης μας έβγαζε τρελούς κι ότι ήταν μία πλάκα που δεν γέλασε κανένας. Έληξε το συμβούλιο, πήγαμε να ηρεμήσουμε και το έφερε ξανά το θέμα μπροστά μας ο Φάνης. Με κοιτούσε και χασκογελούσε και του είπα κόψ’ το γιατί μου έχεις σπάσει τα… Αυτό που είπα. Το είπα, δεν κρύβομαι και δεν προσπαθώ να δικαιολογηθώ για κάτι. Μας έχει ζαλίσει» απάντησε ο Χριστόφορος για τη συμπεριφορά του προς τον Φάνη.Ο Φάνης βρήκε στήριξη στο πρόσωπο της Νεφισέ, με την Τουρκάλα survivor να υπερασπίζεται τον Έλληνα παίκτη για τον οποίο τρέφει συμπάθεια. «Είναι το εξιλαστήριο θύμα», είπε η Νεφισέ για τον Φάνη με τον Σταμάτη να ακούει πως αποκάλεσε τον Φάνη «μωρό μου» και να το σχολιάζει μαζί με τον Γιώργο Λιανό.Η Νεφισέ συνέχισε να κάνει αφιερώσεις στην άμμο για τον Φάνη λέγοντας μάλιστα πως «θα είναι γαμπρός στην Τουρκία»Οι μπλε πήραν και το αρχικό flag που τους επέτρεψε να επιλέξουν πρώτοι από τους παίκτες του τουρκικού All Star. Αυτό συνέπεσε με την επιστροφή του Ogeday στον στίβο και αυτός ήταν η πρώτη τους επιλογή.Ο αγώνας ήταν ντέρμπι που κρίθηκε στις λεπτομέρειες και κυρίως στα ελληνικά ματσαρίσματα, αφού μετά το 10-10 στα best of δεν μπήκαν Τούρκοι.Οι δύο ομάδες πήγαν μαζί στο 11-11 και στο flag race ο Ντάνιελ και η Δώρα επικράτησαν των Γκιουλέκα και Κατερίνας για το τελικό 12-11 κάνοντας παράλληλα και το 2-1 στις ασυλίες αυτής της εβδομάδας.Το πολεμικό κλίμα των Κόκκινων για το Φάνη συνεχίστηκε και μετά το τέλος του αγώνα που κατέκτησαν οι Μπλε, με τον Γιώργο Γκιουλέκα να επιτίθεται στον Φάνη, ο οποίος γελούσε μαζί με τον Ντάνιελ μετά τη νίκη του τελευταίου απέναντι στον παίκτη των Κόκκινων.Μάλιστα ο Φάνης δεν καταλαβαίνει την ειρωνεία που έχει στο πρόσωπο του ο Γιώργος Γκιουλέκας και συνεχίζει να τον ρωτάει, χωρίς όμως να πάρει απάντηση. Οι δυο τους είχαν επικίνδυνο τετ α τετ και ευτυχώς τα πράγματα δεν ξέφυγαν ακόμα περισσότερο.Όπως εξήγησε ο Φάνης, γέλασε όχι ειρωνικά αλλά επειδή χάρηκε με τη νίκη του Ντάνιελ συνεχίζοντας πως «για κάποιο λόγο ήρθε επιθετικά κατά πάνω μου και τον ρώτησα τι πρόβλημα έχει μαζί μου». Από την πλευρά του ο Γιώργος Γκιουλέκας θέλησε να δώσει ένα τέλος σε όλα όσα έγιναν, αφού απέφυγε να εκφράσει τη δική του άποψη.Πόλεμος δίχως έρωτα δεν υπάρχει, έτσι συνεχίστηκε και η προσπάθεια να έρθουν πιο κοντά ο Φάνης με τη Νεφισέ, με τον Σταμάτη να περιγράφει στον συμπαίκτη του τι συνέβη όσο εκείνος έλειπε για εξετάσεις για το χέρι του. Μάλιστα ο Σταμάτης αποφάσισε να κάνει... δώρο τον Φάνη στη Νεφισέ.Η Τουρκάλα παίκτρια μίλησε για όσα νιώθει για τον Έλληνα παίκτη, αποκάλυψε πόσο πολύ περιμένει τους ελληνοτουρικους αγώνες για να δει τον Φάνη και αναφέρθηκε στην πρόταση της να τον κεράσει τσάι.«Μου έχει πάρει το μυαλό και δεν μπορώ να μιλήσω πια. Μόνο λυπάμαι που δεν μπορεί να αγωνιστεί λόγω του τραυματισμού του στο χέρι του. Ελπίζω να γίνει καλά σύντομα και να πάνε όλα καλά αγάπη μου, μωρό μου», εξομολογήθηκε. «Ή θα πάω νύφη στην Ελλάδα ή αυτός γαμπρός στην Τουρκία».Η συμπάθεια της Νεφισέ για τον Φάνη ήταν θέμα συζήτησης και στο συμβούλιο του νησιού, με τον παίκτη των Μπλε να δέχεται μεν το ενδιαφέρον της Τουρκάλας survivor αλλά να… παίζει άμυνα λέγοντας ότι προτιμάει το «ελληνικό» τσάι.Σε ότι αφορά την ψηφοφορία οι Κόκκινοι έριξαν στην αρένα των μονομάχων την Κατερίνα Δαλάκα, η οποία φάνηκε πως δεν το περίμενε.«Η αλήθεια είναι ότι με εκπλήσσει γιατί αγωνιστικά είμαι πιο πάνω από τον Γιώργο», ήταν το πρώτο σχόλιο της Κατερίνας Δαλάκα όταν άκουσε τον Γιώργο Λιανό να ανακοινώνει πως την ψήφισαν όλοι οι συμπαίκτες της.Αμέσως αντέδρασε ο Γιώργος Γκιουλέκας, λέγοντας: «Παραξενεύτηκα από αυτό που είπε, έχει μεγάλη αυτοπεποίθηση. Αυτό την έχει οδηγήσει σε όλη της τη ζωή και στον στίβο. Τους είπα πως δεν με πειράζει καθόλου να με ψηφίσετε», ενώ αμέσως μετά συμπλήρωσε πως θεωρεί υποτιμητικό να πάει σε μονομαχία για να εξασκηθεί.«Μέσα μου υπερίσχυσε αυτό που λέμε το 51 - 49», είπε ο Χριστόφορος Ταξίδης, καθώς θεωρεί πως ο Γκιουλέκας είναι καλύτερος αγωνιστικά. Ο Γιώργος Παπαχαραλάμπους ψήφισε την Κατερίνα Δαλάκα επειδή την θεωρεί πιο έμπειρη στις μονομαχίες, αφού έχει βρεθεί υποψήφια για αποχώρηση άλλες δύο φορές.