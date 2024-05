Η Halle Berry στο νέο επεισόδιο του Argo Talks!

Κλείσιμο

O χώρος της υποκριτικής είναι πραγματικά αδυσώπητος. Εστίασε μονάχα σε ένα στόχο, διότι αν έχεις plan Β, είναι βέβαιο ότι θα καταλήξεις σε αυτό.Κέρδισε τα βραβεία Emmy, Χρυσή Σφαίρα, SAG και NAACP Image Award για την ερμηνεία της ως Dorothy Dandridge και το βραβείο Όσκαρ Α' Γυναικείου Ρόλου, ενώ ήταν επίσης υποψήφια για βραβείο BAFTA το 2001 για την ερμηνεία της στην ταινία Monster's Ball, και έγινε η πρώτη και μοναδική γυναίκα αφροαμερικανικής καταγωγής που κέρδισε το βραβείο Α' Γυναικείου Ρόλου.Κατέλαβε τη δεύτερη θέση στον διαγωνισμό Miss USA και κατέλαβε την 6η θέση στον διαγωνισμό Miss World το 1986. Ο ρόλος της στην κινηματογραφική ταινία που την ανέδειξε ήταν στο Jungle Fever (Πυρετός της ζούγκλας) το 1991. Αυτό την οδήγησε σε ρόλους στις ταινίες The Flintstones, Bulworth, X-Men καθώς και στον ρόλο του κοριτσιού του Μποντ Jinx στην ταινία Die Another Day.Η Halle Berry ίδρυσε το 2014 την εταιρεία παραγωγής 606 Films και έχει συμμετάσχει στην παραγωγή πολλών έργων στα οποία έχει εμφανιστεί, όπως η σειρά επιστημονικής φαντασίας Extant του CBS (2014-2015). Εμφανίστηκε στις ταινίες δράσης Kingsman: The Golden Circle (2017) και John Wick: Chapter 3 - Parabellum (2019) και έκανε το σκηνοθετικό της ντεμπούτο με το δράμα του Netflix Bruised (2020).Μαζί με τους Pierce Brosnan, Cindy Crawford, Jane Seymour, Dick Van Dyke, Téa Leoni και Daryl Hannah, η Berry αγωνίστηκε με επιτυχία κατά της εγκατάστασης υγροποιημένου φυσικού αερίου Cabrillo Port που προτάθηκε στα ανοικτά των ακτών του Malibu το 2006.Η Berry δήλωσε: «Νοιάζομαι για τον αέρα που αναπνέουμε, νοιάζομαι για τη θαλάσσια ζωή και το οικοσύστημα του ωκεανού».Τον Μάιο του 2007, ο κυβερνήτης Arnold Schwarzenegger άσκησε βέτο κατά της εγκατάστασης.