Καναδάς: Μυστηριώδης εγκεφαλική νόσος πλήττει νέους - «Μου απαγόρευσαν να την ερευνήσω» υποστηρίζει επιστήμονας

Ο Alier Marrero, Κουβανός επιστήμονας που έκανε τις αποκαλύψεις

Μυστήριο προκαλεί στην ιατρική κοινότητα η αποκάλυψη ενός επιστήμονα από τον Καναδά ο οποίος, όπως μεταδίδει ο βρετανικός Guardian σε ρεπορτάζ του, του απαγορεύτηκε να ερευνήσει μία άγνωστη εγκεφαλική ασθένεια πουΣυγκεκριμένα, σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι ισχυρισμοί του Καναδού, που διατυπώθηκαν σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διέρρευσαν σε συνάδελφό του και τα οποία είδε ο Guardian, προέκυψαν δύο χρόνια αφότου η περιοχή New Brunswick του Καναδά«Το μόνο που θα πω είναι ότι η επιστημονική μου άποψη είναι ότι κάτι πραγματικό συμβαίνει στο New Brunswick που δεν μπορεί απολύτως να εξηγηθεί από την προσωπική ατζέντα ενός μεμονωμένου νευρολόγου», έγραψε ο Michael Coulthart, ένας διακεκριμένος μικροβιολόγος.είπε.Οι υγειονομικές αρχές του New Brunswick προειδοποίησαν το 2021 ότι περισσότεροι από 40 κάτοικοι έπασχαν από ένα πιθανό άγνωστο νευρολογικό σύνδρομο, με συμπτώματα παρόμοια με εκείνα της εκφυλιστικής εγκεφαλικής διαταραχής Creutzfeldt-Jakob. Τα συμπτώματα αυτά ήταν ποικίλα και δραματικά: σε ορισμένους ασθενείς άρχισαν να τρέχουν σάλια και άλλοι ένιωθαν σαν να σέρνονται έντομα στο δέρμα τους.Ένα χρόνο αργότερα, ωστόσο, μια ανεξάρτητη επιτροπή εποπτείας που δημιουργήθηκε από την επαρχία διαπίστωσε ότι η ομάδα των ασθενών είχε πιθανότατα υποστεί λανθασμένη διάγνωση και έπασχε από γνωστές ασθένειες όπως ο καρκίνος και η άνοια.Η επιτροπή και η κυβέρνηση του New Brunswick αμφισβήτησαν επίσης το έργο του νευρολόγουστον οποίο αρχικά παραπέμφθηκαν δεκάδες περιπτώσεις από μπερδεμένους γιατρούς της περιοχής και στη συνέχεια εντόπισε περισσότερες περιπτώσεις.Η τελική έκθεση της επιτροπής, η οποία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν υπήρχε «συρροή περιστατικών» από ανθρώπους που έπασχαν από άγνωστοσήμανε το τέλος της έρευνας της επαρχίας.Αλλά τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διέρρευσαν και είδε ο Guardian διηγούνται μια εντελώς διαφορετική ιστορία και δείχνουν ότι οι ανώτεροι ερευνητές επιστήμονες της υπηρεσίας δημόσιας υγείας του Καναδά (PHAC) εξακολουθούν να ανησυχούν όλο και περισσότερο για την αιτία - και τα εξουθενωτικά συμπτώματα -