Μετά την Έλενα Παπαρίζου και λίγο πριν το τέλος του β΄ημιτελικού, στη σκηνή της Eurovision στο Μάλμε της Σουηδίας, ανέβηκε η Σερτάμπ. 21 χρόνια μετά τη νίκη της Τουρκίας στον διαγωνισμό, με το τραγούδι «Everyway That I Can», η τραγουδίστρια «έβαλε ξανά φωτιά» στη σκηνή.Μαζί με την Έλενα Παπαρίζου και την Σαρλότ Περέλι, που εκπροσώπησε την Σουηδία το 1999 με το τραγούδι «Take me to your heaven», η τραγουδίστρια κατάφερε να ξεσηκώσει τo Malmo Arena.Η 59χρονη πλέον, Τουρκάλα τραγουδίστρια ερμήνευσε ξανά την μεγάλη της επιτυχία, η οποία κι έφερε τη νίκη στη χώρα της τον Μάιο του 2003.Όπως ήταν αναμενόμενο, το κοινό της αποθέωσε και τραγούδησε μαζί της το κομμάτι. Τα σχόλια στο Twitter ήταν κι αυτά πολύ θετικά, με τους θαυμαστές της Eurovision να εκφράζουν τη χαρά τους που την είδαν ξανά στη σκηνή.