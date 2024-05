Eurovision 2024: Η ανάρτηση της Μαρίνας Σάττι πριν τον ημιτελικό - Ανυπομονώ να εμφανιστώ στη σκηνή για εσάς, γράφει

Αυτό που επίσης είναι γνωστό, είναι πως η συμμετοχή θα παρουσιαστεί στη σκηνή της Eurovision με μονοπλάνο, προσδίδοντας μεγαλύτερη αμεσότητα στην παρουσίαση του τραγουδιού.Όπως είχε αποκαλύψει η Μαρίνα Σάττι: «Ήταν μία ιδέα του κ. Φωκά Ευαγγελινού, ίσως και βασισμένη σε εκείνο το βίντεο που είχα κάνει της Μάντισσας που ήταν επίσης μονοπλάνο. Έχει να κάνει με το να γίνονται όλα μπροστά στα μάτια του κόσμου, χωρίς κατ, χωρίς μοντάζ, χωρίς κοψίματα. Ό,τι συμβαίνει, αυτοί είμαστε, τραγουδάμε στα Ελληνικά, χορεύουμε με ζουρνά, είμαστε όμως και μοντέρνοι, είμαστε και rap, είμαστε και σύγχρονοι, έχουμε όμως και όλη αυτή την κουλτούρα πίσω μας και μέσα μας. Οπότε, νομίζω ότι η ιδέα του μονοπλάνου, το οποίο δεν έχει υλοποιηθεί ξανά στη Eurovision, δίνει αυτή την αίσθηση της συνέχειας και της ειλικρίνειας μπροστά στα μάτια του κόσμου, τα βλέπουν όλα να πάσα στιγμή».Στον δεύτερο ημιτελικό θα εμφανιστεί και το μεγάλο φαβορίαπό την Ελβετία, ο οποίος θα τραγουδήσει αμέσως μετά την Ελληνίδα τραγουδίστρια.Η περσινή νικήτρια (Σουηδία) και οι χώρες των Big-5 (Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία και Ηνωμένο Βασίλειο) προκρίνονται αυτομάτως για τον μεγάλο τελικό στις 11 Μαΐου, αλλά εμφανίζονται στους ημιτελικούς, ως μέρος του σόου.1. Μάλτα / Sarah Bonnici - Loop2. Αλβανία / BESA - TITAN3. Ελλάδα / Marina Satti - ZARI4. Ελβετία Nemo - The Code5. Τσεχία / Aiko - Pedestal6. Αυστρία / Kaleen - We Will Rave7. Δανία / SABA - SAND8. Αρμενία / LADANIVA - Jako9. Λετονία / Dons - Hollow10. Σαν Μαρίνο / MEGARA - 11:1111. Γεωργία / Nutsa Buzaladze - Firefighter12. Βέλγιο / Mustii - Before the Party's Over13. Εσθονία / 5MIINUST x Puuluup - (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi14. Ισραήλ / Eden Golan - Hurricane15. Νορβηγία / Gåte - Ulveham16. Ολλανδία / Joost Klein - EuropapaΑπό τη στιγμή που κυκλοφόρησε το ελληνικό τραγούδι, οι φαν της Eurovision εντυπωσιάστηκαν με τον ρυθμό και τη φωνή της Μαρίνας Σάττι. Το «Ζάρι» όμως έχει καταφέρει να βρίσκεται ψηλά στις προτιμήσεις των Eurofans και η πρόκρισή του στον μεγάλο τελικό θεωρείται δεδομένη.Τη μουσική του τραγουδιού «ZARI», που παντρεύει σύγχρονα, παραδοσιακά και έθνικ στοιχεία, συνέθεσαν οι Μαρίνα Σάττι, OGE, Kay Be, Nick Kodonas, Jay Stolar, Gino The Ghost και Jordan Palmer, ενώ τους στίχους υπογράφουν οι VLOSPA, OGE, Μαρίνα Σάττι και Solmeister.Creative director της εμφάνισης της Μαρίνας Σάττι στη σκηνή της Eurovision είναι ο Φωκάς Ευαγγελινός, τη χορογραφία και το movement direction έχει αναλάβει ο Mecnun Giasar (Majnoon), ενώ το art direction οι NMR.