νέα πολιτική κωμωδία «Rumours», όπου πρωταγωνιστεί. Ανάμεσα σε όσα είπε, αποκάλυψε και από πού εμπνεύστηκε ο τίλος του φιλμ.

Σε συνέντευξη Τύπου στο Φεστιβάλ των Καννών η Μπλάνσετ μίλησε για την ταινία και τον τίτλο της.

Cate Blanchett on her G7 satire #Rumours: "There's something absurd about those people from a select group of countries deciding the fate of the world. The absurdity of the situation that we're in... it's very hard not to laugh." https://t.co/dxVG0L0xlq pic.twitter.com/LC1Qf2TRBN