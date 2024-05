Η περσινή νικήτρια (Σουηδία) και οι χώρες των Big-5 (Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία και Ηνωμένο Βασίλειο) προκρίνονται αυτομάτως για τον μεγάλο τελικό στις 11 Μαΐου, αλλά εμφανίζονται στους ημιτελικούς, ως μέρος του σόου.1. Μάλτα / Sarah Bonnici - Loop2. Αλβανία / BESA - TITAN3. Ελλάδα / Marina Satti - ZARI4. Ελβετία Nemo - The Code5. Τσεχία / Aiko - Pedestal6. Αυστρία / Kaleen - We Will Rave7. Δανία / SABA - SAND8. Αρμενία / LADANIVA - Jako9. Λετονία / Dons - Hollow10. Σαν Μαρίνο / MEGARA - 11:1111. Γεωργία / Nutsa Buzaladze - Firefighter12. Βέλγιο / Mustii - Before the Party's Over13. Εσθονία / 5MIINUST x Puuluup - (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi14. Ισραήλ / Eden Golan - Hurricane15. Νορβηγία / Gåte - Ulveham16. Ολλανδία / Joost Klein - EuropapaΑπό τη στιγμή που κυκλοφόρησε το ελληνικό τραγούδι, οι φαν της Eurovision εντυπωσιάστηκαν με τον ρυθμό και τη φωνή της Μαρίνας Σάττι. Το «Ζάρι» όμως έχει καταφέρει να βρίσκεται ψηλά στις προτιμήσεις των Eurofans και η πρόκρισή του στον μεγάλο τελικό θεωρείται δεδομένη.Τη μουσική του τραγουδιού «ZARI», που παντρεύει σύγχρονα, παραδοσιακά και έθνικ στοιχεία, συνέθεσαν οι Μαρίνα Σάττι, OGE, Kay Be, Nick Kodonas, Jay Stolar, Gino The Ghost και Jordan Palmer, ενώ τους στίχους υπογράφουν οι VLOSPA, OGE, Μαρίνα Σάττι και Solmeister.Creative director της εμφάνισης της Μαρίνας Σάττι στη σκηνή της Eurovision είναι ο Φωκάς Ευαγγελινός, τη χορογραφία και το movement direction έχει αναλάβει ο Mecnun Giasar (Majnoon), ενώ το art direction οι NMR.