Λίλι Άλεν: Το γεγονός ότι έκανα παιδιά κατέστρεψε εντελώς τη μουσική μου καριέρα

Lily Allen: Having kids ‘totally ruined’ my music career https://t.co/MrPLwqwwSk pic.twitter.com/uyXvOLfLcg

Λίλι Άλεν και Ντέιβιντ Χάρμπορ

Η Άλεν έγινε διάσημη σε ηλικία 21 ετών με την επιτυχία της «Smile». Κυκλοφόρησε δύο πολυπλατινένια άλμπουμ, το «Alright, Still» του 2006 και το «It's Not Me, It's You» του 2009, πριν γίνει μητέρα το 2011.Αφού απέκτησε το δεύτερο παιδί της το 2013, η Άλεν κυκλοφόρησε δύο ακόμη δίσκους, το «Sheezus» του 2014 και το «No Shame» του 2018, που δεν αποτέλεσαν εμπορικές επιτυχίες.Η υποψήφια για Grammy δήλωσε το 2019 ότι εργαζόταν πάνω στο πέμπτο της άλμπουμ, αλλά φαίνεται ότι έκτοτε έχει στρέψει την προσοχή της στην υποκριτική.Έχει πρωταγωνιστήσει σε δύο θεατρικές παραστάσεις στο West End και έχει συμμετάσχει στην ταινία «How to Build a Girl» του 2019 και την τηλεοπτική σειρά «Dreamland» του 2023.Η Άλεν παντρεύτηκε τον πρωταγωνιστή του «Stranger Things», Ντέιβιντ Χάρμπορ, το 2020.Φωτογραφίες: Shutterstock