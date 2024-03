Λίο Γούνταλ: Ο «Μπραντ Πιτ της Αγγλίας» κάνει θραύση στο Netflix

Με τη συμπρωταγωνίστριά του στο «One Day», Αμπίκα Μοντ

Με τον ελληνικής καταγωγής συμπρωταγωνιστή του Τέο Τζέιμς στο «The White Lotus»

Ο ρόλος του Τζακ στον «Λωτό» τον έκανε γνωστό σε ένα ευρύτερο κοινό

Η σειρά κατέλαβε την κορυφή του Top 10 στο Netflix άμα τη εμφανίσει

Ως προβληματικός Ντέξτερ Μέιχιου στο πλάι της δυναμικής Εμα Μόρλεϊ στο «Μια μέρα», έγινε επίσημα διάσημος

Καλεσμένος πρόσφατα στο «Kelly Klarkson show»

Με τη συμπρωταγωνίστριά του στον «Λωτό» και σύντροφό του Μεχάν Φαχί

Στα γυρίσματα του «One Day»

Οι τελειόφοιτοι στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου Ντέξτερ (Λίο Γούνταλ) και Εμα (Αμπίκα Μοντ) γνωρίζονται τυχαία την ημέρα της αποφοίτησης, στις 15 Ιουλίου του 1988, και περνούν ολόκληρη τη νύχτα μαζί. Για τις επόμενες δύο δεκαετίες τούς παρακολουθούμε να συναντιούνται μία φορά τον χρόνο την ίδια μέρα, καθώς αυτό που θα μπορούσε να είναι σεξ της μια βραδιάς εξελίσσεται σε μια σχέση ζωής πότε φιλική, πότε ερωτική, αλλά ποτέ μα ποτέ βαρετή. Αυτά εκτυλίσσονται στη σειρά «One day» που βασίζεται στο best seller του Ντέιβιντ Νίκολς και εγκαταστάθηκε στην κορυφή του Top 10 του Netflix σε πάνω από 30 χώρες άμα τη εμφανίσει.«Είναι μια σειρά που θα σε κάνει να γελάσεις, ελπίζω. Αλλά και να θέλεις να πηδήξεις από το μπαλκόνι. Ο Ντέξτερ είναι ένας χαρακτήρας που περνάει πολλά. Θέλει και προσπαθεί να είναι εντάξει όσο μπορεί. Μου θύμισε πολύ τον δικό μου νεότερο εαυτό που αναζητούσε αποδοχή και αναγνώριση. Αυτός ο ήρωας ήταν ένα δώρο που μου επέτρεψε να ξεμπερδέψω πια με όλα αυτά», λέει ο ημιάγνωστος μέχρι πριν από μερικές εβδομάδες Λίο Γούνταλ για τον ρόλο που χώρισε τη ζωή του σε Πριν και Μετά, συμπληρώνοντας ότι ακόμα δεν μπορεί να πιστέψει πώς σκέφτηκαν καν να τον καλέσουν σε ακρόαση.Αυτός ο χαμηλών τόνων γόης, λοιπόν, που τώρα κάνει αφιονισμένες θαυμάστριες να μιλούν για τον «Μπραντ Πιτ της Μεγάλης Βρετανίας», είναι ο πρωταγωνιστής που δίπλα στην -αταίριαστη με την πρώτη ματιά- παρτενέρ του κατάφερε να θυμίσει σε όσους ρουφήξαμε τη σειρά σε ένα μελαγχολικό Σαββατοκύριακο κάποιον δικό μας ιδανικό φίλο και εραστή που και τι δεν θα δίναμε να ξανασυναντήσουμε. Ή έστω να ευχαριστήσουμε την τύχη μας για όσα θυμόμαστε σήμερα σαν να τα έχει ζήσει κάποιος άλλος.Είναι ο Λονδρέζος νεαρός που ενσαρκώνει σαν από πάντα τον καταραμένο τύπο που δεν θες να μπλέξει με σένα, την κολλητή, την κόρη ή την ανιψιά σου. Αλλά και που σε τραβάει απ’ τη μύτη και σε πείθει ότι το μόνο πιο δελεαστικό από τον έρωτα χωρίς ανταπόκριση είναι ο έρωτας με ανταπόκριση που παραμένει ανολοκλήρωτος.Που ζωντανεύει εκείνο το σφυροκόπημα στο νευρικό σύστημα και το στομάχι όταν ενώ όλα δείχνουν ότι τώρα ΘΑ, όχι, η ευτυχία αναβάλλεται επ’ αόριστον. Το «Μια μέρα» έχει να κάνει με το δέσιμο και την απόσταση, τη χαρά και τον πόνο, τη θεϊκή πληρότητα και το ασύλληπτο κενό. Και ο Λίο Γούνταλ είναι το χαμογελαστό καθίκι που άνετα θα χαστούκιζες επειδή δεν μπορείς να αγκαλιάσεις για πάντα, με εκείνα τα θλιμμένα μάτια του σκυλάκου που παρακαλάει για λιχουδιά ενώ σε έχει κατασπαράξει.του 1996 στο Δυτικό Λονδίνο, ο Λίο Γούνταλ είναι το νεότερο από τα δύο αδέρφια του, την Κόνστανς και τον Γκάμπριελ. Ο πατέρας του, ο Αντριου Γούνταλ, είναι ηθοποιός («Solo: A Star Wars Story» κ.ά.), όπως και ο πατριός του Αλεξάντερ Μόρτον, ενώ η μητέρα του Τζέιν Μαίρη Αστον, που σπούδασε υποκριτική αλλά δεν ασχολήθηκε επαγγελματικά με την τέχνη, γνώρισε τον πατέρα του Λίο στη δραματική σχολή. Η μεγάλη σταρ στο οικογενειακό δέντρο, βέβαια, είναι η πρωτοπόρος προ-προ-προ-προγιαγιά του Μαξίν Ελιοτ: η Αμερικανίδα ηθοποιός του βωβού κινηματογράφου στη δεκαετία του 1910 ήταν η μοναδική γυναίκα της εποχής που διηύθυνε το δικό της θέατρο στη Νέα Υόρκη.Ο μικρός Λίο, τώρα, ονειρευόταν να γίνει γυμναστής ή κασκαντέρ, καθώς μεγάλωνε στην ασφάλεια ενός μεσοαστικού σπιτιού από το οποίο δεν έλειψε ποτέ κάτι. Μέχρι που το γλυκό κακομαθημένο αγοράκι της οικογένειας Γούνταλ άρχισε να μεταμορφώνεται σε ένα εκτός ελέγχου νιάτο όταν άρχισε να πηγαίνει σε ένα σχολείο του Λονδίνου όπου κανείς δεν έδινε σημασία στους βαθμούς και η βία ήταν καθημερινό φαινόμενο. «Αρχισα να ξυρίζω τα φρύδια μου, τα μαλλιά μου, φορούσα συνέχεια κουκούλες, άλλαξα τον τρόπο που φερόμουν και μιλούσα.Ηταν το ένστικτο της επιβίωσης, το έκανα για να ταιριάξω, φαντάζομαι. Αλλά είχα ξεφύγει, η μητέρα μου ανησυχούσε πολύ», περιγράφει τη σκοτεινή περίοδο, που όμως δεν διήρκησε πολύ. Χρειάστηκε μόνο ένα επεισόδιο των «Peaky Blinders» για να ανακοινώσει στους γονείς του ότι αποφάσισε να γίνει ηθοποιός. Ξεκίνησε τις σπουδές του σε δραματική σχολή στα 19, ενώ παράλληλα εργαζόταν στην αλυσίδα καταστημάτων ρουχισμού Hollister (της Abercrombie & Fitch Co) για να διαπιστώσει πολύ σύντομα ότι για υπάλληλος δεν έκανε. Μόλις ολοκλήρωσε τις σπουδές του, άρχισε να εμφανίζεται σε σαπουνόπερες και φιλμάκια.Το επίσημο ντεμπούτο στον κινηματογράφο έγινε το 2021 με το «Cherry» των αδερφών Ρούσο (βλ. «Avengers») -οι περισσότερες σκηνές του κόπηκαν-, ενώ το σύντομο πέρασμα από τη σειρά «Vampire Academy» την επόμενη χρονιά τον κράτησε στα πράγματα. Και κάπου εκεί, εν μέσω γυρισμάτων από τα οποία νόσησε με COVID και βρέθηκε απομονωμένος στο ξενοδοχείο, άρχισε να χαζεύει το «The White Lotus», χωρίς να γνωρίζει ότι την ίδια στιγμή ένα μήνυμα, που παραλίγο να μη διαβάσει ποτέ αφού αμελούσε συστηματικά να τσεκάρει τα μέιλ του, τον καλούσε σε ακρόαση για τον δεύτερο κύκλο της δημοφιλούς σειράς.Ναι, ο ρόλος που τον έκανε γνωστό σε ένα ευρύτερο κοινό και του εξασφάλισε προβολή από τη βρετανική «Vogue», το «GQ» κ.ά. είναι εκείνος του Τζακ στο πλάι του πολυβραβευμένου Τομ Χολάντερ, όμως, αυτό δεν ήταν τίποτα όπως αποδείχτηκε από τη στιγμή που εμφανίστηκε ως Ντέξτερ Μέιχιου στο «Μια μέρα». «Δεν είχα διαβάσει το βιβλίο του Ντέιβιντ Νίκολς, αλλά είχα δει την ταινία του 2011 με τον Τζιμ Στάργκες και την Αν Χάθαγουεϊ», αποκάλυψε σχεδόν αναιδώς για τη μέρα που πέρασε τη μεγάλη οντισιόν και ομολογώντας ότι στην αληθινή ζωή μοιάζει περισσότερο με τον κακομαθημένο Ντέξτερ παρά με τον τύπο από το Εσεξ που ενσαρκώνει στο «The White Lotus».Στα γυρίσματα του «Λωτού», πάντως, στην κοσμοπολίτικη Σικελία, γνώρισε τη συμπρωταγωνίστριά του Μεχάν Φαχί. Οι φήμες για τη στενότατη σχέση που οι δυο τους είχαν αναπτύξει επιβεβαιώθηκαν τον περασμένο Νοέμβριο, όταν παπαράτσι τούς εντόπισαν να φιλιούνται κάτω από την ομπρέλα στους δρόμους του Λονδίνου.Δύο εβδομάδες δε μετά την πρεμιέρα του «Μια μέρα» στο Netflix και τον απρόσμενο πάταγο του ανερχόμενου Βρετανού, η Αμερικανίδα ηθοποιός έσπευσε να καταστήσει σαφές ότι ο Λίο δεν είναι διαθέσιμος για νέες γνωριμίες, αναρτώντας για πρώτη φορά μια τρυφερή φωτογραφία τους στο Instagram και ταγκάροντάς τον. «Ποιος είναι αυτός;» την τρόλαρε εκείνος, «σαν να μας λέει “ο Ντεξ είναι δικός μου!”», επεσήμαναν πικαρισμένες θαυμάστριες από τους 650.000 ακολούθους του στα social media. «Είσαι η νέα μου ψύχωση», «Είσαι απίθανος! Συνέχισε να είσαι ο εαυτός σου!», «Είσαι καταπληκτικός ως Ντέξτερ, θα χρειαστώ καμιά εβδομάδα για να συνέλθω», «Είσαι ο επόμενος σούπερ σταρ», «Αν δεν σαρώσεις τα βραβεία, θα είναι έγκλημα!», είναι μια ιδέα μόνο από τα αποθεωτικά σχόλια που απολαμβάνει καθημερινά.Στα 28 του, ο έως και εκνευριστικά cute και πολλά υποσχόμενος Λίο Γούνταλ για κάποιους επαναπροσδιόρισε τον ρόλο του άνδρα πρωταγωνιστή στις ρομαντικές κομεντί -αν όχι την αξία των ίδιων των rom com που εξελίσσονται σε είδος υπό εξαφάνιση απέναντι στα σενάρια δράσης- και διασχίζει με όλο και μεγαλύτερη άνεση τα κόκκινα χαλιά ντυμένος με τα Fendi του (ο οίκος έχει αναλάβει ήδη τις δημόσιες εμφανίσεις του). «Είμαι τυχερός», δηλώνει αφοπλιστικά για όσα συμβαίνουν. Κι εμείς που σε γνωρίσαμε, Λίο.