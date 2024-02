Στέλιος Κουδουνάρης σε Νικολίνα στο «My Style Rocks»: Δεν θα μπορούσες να έχεις χειρότερα μαλλιά σήμερα

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-czgpko5gi2sp)

Στο σημερινό επεισόδιο του «» το look της Νικολίνας δυσαρέστησε τους κριτές καθώς το βαθμολόγησαν αρνητικά.βαθμολόγησε αρχικά με 2. Όταν ήρθε η σειρά τουγια να αξιολογήσει, η Κατερίνα Καραβάτου ανέφερε: «Στέλιο μου έχεις μια θλίψη δεν μπορώ να στην περιγράψω πώς μου φαίνεται από εδώ».Ο κριτής απάντησε: «Σου φαίνεται ε;» και πρόσθεσε: «Λοιπόν, αυτά τα μαλλιά είναι χάλια. Δεν θα μπορούσες να έχεις χειρότερα μαλλιά σήμερα. Πραγματικα είναι χάλια, το χρώμα, το χτένισμα, όλα. Σου καταστρέφουν όλη την εικόνα».Στη συνέχεια, είπε: «Αυτή η φόρμα είναι πάρα πολύ ωραία. Αυτή η τσαντούλα κρίμα που την κυκλοφορούμε ακόμα ρε παιδί μου. Και αυτές οι γοβίτσες είναι πολύ συντηρητικές. Λοιπόν, Νικολίνα, βαριέμαι. Ένα».σχολίασε με τη σειρά του: «Ναι, Νικολίνα καλά σου λέει. Έχεις ξαναβάλει αυτές τις δαντέλες κτλ, πολύ σωστά σου το είπε. Από εσένα περιμένουμε κάτι άλλο, να μας αποστομώνεις. Δηλαδή είναι δυνατόν να έρθεις σήμερα με ένα τέτοιο look; Δεν γελάω Νικολίνα».Η παίκτρια είπε: «Ντάξει, για να πω την αλήθεια δεν μπορώ να έρχομαι κάθε μέρα με κάτι που σας αποστομώνει».«Κανονικά, θα έπρεπε να μας αποστομώνεις κάθε μέρα, κάθε φορά» απάντησε ο κριτής και η Νικολίνα είπε: «Το ξέρω και το προσπαθώ και είναι η πίεση μεγάλη γι' αυτό. Αλλά there's only so much I can do sometimes».Τέλος, ο Λάκης Γαβαλάς ολοκλήρωσε λέγοντας: «Ωραία, τότε θα έπρεπε να έρθεις σήμερα "δεν ήθελα να απουσίασω, ήρθα, ξέρω τι θα πάρω, δεν είμαι διαγωνίσιμη" και τότε θα το καταλάβαινα. Όχι, όμως, να έρχεσαι έτσι εσύ και να λες αυτό το πράγμα» και έβαλε 1 στο outfit.