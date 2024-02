Lost in the Night» και περιέγραψε τη στιγμή που ο ίδιος εμπνεύστηκε το συγκεκριμένο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος μίλησε για την επιτυχία του «» και περιέγραψε τη στιγμή που ο ίδιος εμπνεύστηκε το συγκεκριμένο τραγούδι

Ο τραγουδιστής ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Στούντιο 4» και όταν οι παρουσιαστές τον ρώτησαν για την ιστορία πίσω από το κομμάτι, ο ίδιος είπε: «Γεννήθηκε μετά από ερωτική απογοήτευση. Εγώ έφταιγα γιατί εγώ τα κάνω πάντα... μην πω τη λέξη. Είμαι στις Σπέτσες, έχω χωρίσει με την κοπέλα μου και είμαι στο Καρνάγιο εκεί στο παλιό το λιμάνι εκεί στην ντίσκο και δεν μου κάνει εντύπωση τίποτα, βαριέμαι. Και όπως περπατούσα... "lost in the night.." πώς μου 'ρθε; Όταν πήγα σπίτι το έγραψα σε ένα μαγνητοφωνάκι να μην το ξεχάσω, την άλλη μέρα το έβγαλα το τραγούδι».

Κώστας Χαριτοδιπλωμένος μίλησε για τα 80s και τη δουλειά που έκανε πριν ασχοληθεί με το τραγούδι. Όπως ανέφερε, εργαζόταν σε μια πολυεθνική στο κομμάτι της διαφήμισης.

«Δεν υπήρχαν έννοιες με το σκεπτικό ότι ο κόσμος ξεπερνούσε πιο εύκολα τα προβλήματα, τώρα τα ξεπερνάει με κόστος. Εγώ δούλευα σε μεγάλη πολυεθνική στο τμήμα marketing και διαφήμισης, ήμουν ο project manager. Ήταν μια δουλειά που μου άρεσε αλλά η μουσική ήταν μέσα μου» δήλωσε ο