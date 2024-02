ξεχώρισε ανάμεσα στις ηθοποιούς που έδωσαν το «παρών» στα βραβεία

». Η ηθοποιός έκανε μια από τις πιο σέξι εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί.

Επέλεξε ένα έντονο κόκκινο, μάξι και στενό φόρεμα, με βαθύ ντεκολτέ. Τα μαλλιά της ήταν χτενισμένα κάτω και το μακιγιάζ της ήταν ελαφρύ σε γήινες αποχρώσεις. Η ηθοποιός περπάτησε στο κόκκινο χαλί, πόζαρε για τους παπαράτσι ενώ φωτογραφήθηκε και με θαυμαστές της που την αποθέωναν.

Sydney Sweeney at the 2024 #PCAs. pic.twitter.com/RRjoHgH9Yv — Sydney Sweeney fans (@SSydneyBest) February 19, 2024

Sydney Sweeney at the 2024 People’s Choice Awards pic.twitter.com/LHUkC6F9UX — Nerdspin (@nerdspin_) February 19, 2024





Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, η Σουίνι ανέβηκε στη σκηνή μαζί με τον Γκλεν Πάουελ στην ταινία «Anyone but You» που κυκλοφόρησε πρόσφατα στους κινηματογράφους. Οι δυο τους συνόδευσαν τη Νατάσα Μπέντινγκφιλντ στο τραγούδι «Unwritten» που ακούγεται σε πολλές σκηνές της ταινίας και έχει γίνει το σήμα κατατεθέν της.